Gerçek zamanlı işbirliği araçlarını herhangi bir uygulamaya entegre etmek için tek bir API sağlayan Londra merkezli bir girişim olan Cord, A Serisi finansman turunda 17,5 milyon dolar topladı. Mühendisleri, tasarımcıları ve ürün yöneticilerini işe alarak ürün geliştirmeyi hızlandırmayı amaçlayan finansman, Avrupa risk sermayesi şirketi Index tarafından yönetildi. Turdaki diğer yatırımcılar arasında NFX, Stride ve Elad Gil, Jeff Morris Jr., Charlie Songhurst, Guy Podjarny ve Matt Robinson gibi melek yatırımcılar yer aldı.

Cord, daha geçen yıl kurulmuş olmasına rağmen, sohbete dayalı bir veri toplama platformu olan Typeform ile şimdiden bir ortaklık kurdu. Bu ortaklık, Typeform'un Cord'un API'sini kullanarak müşterilerine işbirliği özellikleri sunarak çevrimiçi form tasarlama sürecini basitleştirmesini sağlar. Cord henüz belirli müşteri numaralarını açıklamasa da, Ağustos ayında genel erişim hizmetinin başlatılmasının ardından sona eren özel beta sürümünün yüzlerce müşteriyi kapsadığını belirtti. Bu istemciler arasında açıklanmayan SaaS sağlayıcıları, startup'lar ve ölçek büyütmeler yer alır.

Cord'un birincil hedef pazarı, ekipler tarafından kullanılan B2B SaaS çözümleridir. Örnekler arasında HubSpot gibi müşteri ilişkileri yönetimi araçları, Webflow veya WordPress gibi içerik yönetim sistemleri ve Retool gibi no-code araçlar yer alır. Diğer büyük müşteriler arasında Typeform'un kurumsal müşterileri, büyük teknoloji şirketleri, tüketici markaları ve iş zekası araçlarında Cord kullanan büyük bir sinema stüdyosu yer alıyor.

Yalnızca tek bir JavaScript satırı gerektirdiği için tanıtılan Cord API, müşterilerin ürünlerine kolayca ortak çalışma özellikleri eklemesine olanak tanır. Bu özellikler arasında gerçek zamanlı sohbet, ek açıklamalar, görev yönetimi entegrasyonları, Slack entegrasyonu, ekran kaydı, sesli mesajlar, canlı ortak tarama ve görüntülü sohbet yer alabilir.

Uzaktan çalışma ve hizmet olarak yazılım (SaaS) çözümlerindeki artış nedeniyle işyerinde işbirliği araçlarına olan talep arttıkça, Cord işletmelere ürünlerine sosyal unsurlar eklemenin kolay bir yolunu sağlamayı amaçlıyor. Bu yaklaşım, şirketlere yıllarca süren geliştirme süresinden tasarruf sağlayabilir ve gelişmiş işbirliği özellikleri sunarak onlara rekabet avantajı sağlayabilir. Gerçekten de Cord'un vizyonu, her web ürününün yakın gelecekte çok oyunculu bir deneyim haline gelmesidir.

Index Ventures Ortağı Jan Hammer yaptığı açıklamada Cord'un modern çalışma alanlarındaki önemini vurguladı: Uzaktan çalışmanın büyümesi, hizmet olarak yazılım araçlarının yaygınlaşmasıyla birleştiğinde, ekiplerin ileri geri hareket ederken zaman kaybetmesi anlamına geliyor Slack gibi üretkenlik ve iletişim uygulamaları arasında. Cord, kullanıcıların iş akışlarını en iyi destekleyen uygulamada kalmalarına ve yine de işbirliğinin avantajlarından yararlanmalarına olanak tanır.

Hammer ayrıca Cord'un mevcut uygulamalarla bütünleştiği için övgüde bulundu: Cord'un mevcut uygulamalara eklemesini seviyoruz - bu, müşterilerin benimsemek zorunda kalacağı başka bir çözüm değil, halihazırda alıştıklarının içinde bir çözüm. Sonunda, SaaS araçlarının Cord ile birlikte kutudan çıktığı gibi gönderileceğine inanıyoruz.

AppMaster gibi platformlar ve Retool gibi diğer no-code araçlar, Cord ile entegrasyondan büyük fayda sağlayabilir. Kullanıcılara daha akıcı ve işbirliğine dayalı bir deneyim sunarak bu platformlar, çeşitli sektörlerde üretkenliği ve verimliliği artırabilir.

Daha fazla işletme SaaS araçlarını benimsedikçe ve uzaktan çalışma giderek yaygınlaştıkça, dijital ortamda rekabet gücünü korumak isteyen şirketler için Cord gibi entegre platformlar büyük olasılıkla gerekli hale gelecektir. İşbirliğini daha kolay ve verimli hale getirerek Cord, işin ve ekip dinamiklerinin geleceğini şekillendirmede çok önemli bir rol oynayabilir.