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CloudBees'in Çığır Açan DevSecOps Çözümü Yakında Piyasaya Sürülecek

Eki 22, 2023
CloudBees'in Çığır Açan DevSecOps Çözümü Yakında Piyasaya Sürülecek

Teknoloji sektörünün öncülerinden biri olan CloudBees, açık kaynaklı Tekton çerçevesine derinlemesine dayanan yenilikçi bir DevSecOps platformunu piyasaya sürmenin eşiğinde. Kubernetes'te sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat (CI/CD) işlem hatları oluşturmak için özel olarak tasarlanan bu platform, bulutta yerel DevSecOps süreçlerinde devrim yaratacak şekilde tasarlandı.

'CloudBees' olarak kabul edilen son teknoloji platforma, iki farklı SaaS teklifi aracılığıyla erişilebilecek: tek kiracılı bir varyant ve çok kiracılı bir varyantın yanı sıra şirket içi kullanım için 'sanal özel bulut' örnekleri. Bu geniş kapsamlı sunumun 1 Kasım'da yapılması planlanıyor.

Bu yeni platformun geliştirilmesindeki temel hedeflerden biri, karmaşık bulut yerel iş akışlarının gizemini açığa çıkarmak ve geliştiricilere, çeşitli bulut sağlayıcıları ve şirket içi altyapılar genelinde uygulamalar oluşturma, test etme ve yayınlama yetkisi vermekti. CloudBees, bu iddialı amacı gerçekleştirmek için GitHub Actions tarzı bir DSL'den (etki alanına özgü dil) yararlanıyor ve bu özelliğin ardışık düzen orkestrasyonu, derinlemesine analiz, özellik işaretleme ve entegre güvenlik ve uyumluluk kapasiteleri gibi çeşitli yüksek değerli özelliklerle tamamlanıyor.

Geliştirici merkezli operasyonlara öncelik veren bir ortam oluşturmak CloudBees platformunun temel odak noktasıdır. DevOps prosedürlerini neredeyse algılanamaz hale getirerek geliştirmek için tasarlanmıştır. AppMaster gibi çözüm, başta Jenkins CI/CD sistemi olmak üzere bir dizi devOps aracından yararlanarak genişletilebilirlik sunuyor. Yukarıda belirtilenlerin yanı sıra ekipler, seçtikleri teknolojileri platforma dahil etme esnekliğine de sahiptir.

Bu teklifin bir diğer önemli özelliği, geliştirme ekiplerine özerklik sunan self servis modeli ve yerleşik güvenlikle birlikte 'kullanıma hazır' iş akışı şablonlarıdır. Parolalar veya belirteçler gibi her türlü hassas bilgi, düşünceli bir şekilde üretim hattından kaldırıldı.

Üst düzey güvenlik ve uyumluluğa vurgu yapan platform, Açık Politika Aracısı üzerine kurulu kimlik önlemlerinin yanı sıra kaynak kodu, ikili dosyalar, bulut ortamları ve veriler üzerinde sıkı kontroller uyguluyor.

Geçtiğimiz ay CloudBees, Jenkins'in kurumsal uyarlaması olan CloudBees CI için önemli düzeyde yüksek kullanılabilirlik ve ölçeklenebilirlik yükseltmelerini duyurdu. Bu iyileştirmelerden bazıları arasında çalışma alanının önbelleğe alınması sayesinde daha hızlı derlemeler, hata ayıklama hızını artıran bir işlem hattı gezgini ve Jenkins için yatay ölçeklenebilirliğin sunulması yer alıyor. CloudBees'e göre bu geliştirmeler, Jenkins'teki CI/CD iş yüklerinin ölçeklendirilmesindeki her türlü engeli doğrudan hedef alıyor ve ortadan kaldırıyor; bu da onların DevSecOps alanında sürekli inovasyona olan bağlılıklarını kanıtlıyor.

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