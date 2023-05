no-code ve low-code platformlar ivme kazanmaya devam ettikçe, geliştirici olmayan 'vatandaş geliştiricilerin' çeşitli uygulamalar geliştirip başlatmasını sağlar. Ortaya çıkan bu trend, CIO'ları bu platformlar için daha gelişmiş yönetişim ve uyumluluk çözümleri aramaya sevk ediyor. Önde gelen bir no-code uygulama geliştirme platformu olan Betty Blocks, Merkezi Vatandaş Geliştirici Komuta Merkezi ile bu endişeleri gidermeyi hedefliyor.

Betty Blocks CEO'su Chris Obdam, birçok işletmenin low-code ve no-code platformların faydalarını fark etmeye başladığını belirtiyor. Bu platformlar, bir kuruluşun iş tarafını problem çözmeye dahil ederek kuruluşların inovasyona yaklaşımını önemli ölçüde değiştirebilir. Ancak Obdam, yönetişim ve uyum için eksik desteğin bir sorun olmaya devam ettiğini kabul ediyor.

Betty Blocks, no-code uygulama geliştirmede yönetişim ve uyumluluk zorluklarının üstesinden gelmek için bir yönetişim çerçevesi uygular ve altı kritik öğe içerir. Bunlar, vatandaş geliştirme politikasını ve yönergelerini sürdürmeyi, kaynakları bir araya getirmeyi ve sağlamayı, etkinlikleri organize etmeyi, vatandaş geliştiriciler için eğitim ve topluluk oluşturmayı ve ayrıca uygulamaları oluşturmak için kullanılan platformları ve sistemleri yönetmeyi içerir.

Ayrıca Betty Blocks, bir kuruluşun vatandaş geliştirme programı için merkezi sorumluluk merkezi olarak hizmet veren, tüm faaliyetleri izleyen ve yöneten bir Merkezi Vatandaş Geliştirici Komuta Merkezi oluşturulmasını öneriyor. Genellikle BT departmanı içinde yer alan bu komuta merkezi, vatandaş geliştirme faaliyetlerinin diğer organizasyonel bölümlerin gereksinimlerine uymasını ve diğer sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlar.

Vatandaş geliştiricilerin işlerini nasıl oluşturduklarını kontrol etmenin yanı sıra, Betty Blocks Merkezileştirilmiş Vatandaş Geliştirici Komuta Merkezi, vatandaşların tasarladığı uygulamaların geliştirilmesinden test edilmesine, başlatılmasına ve yönetilmesine kadar tüm geliştirme süreci boyunca yönetişimi güçlendirmeyi amaçlar. Bu yaklaşım, no-code uygulamaların güvenli bir şekilde ve kurumsal politikalar ve düzenlemelere uygun olarak oluşturulmasını garanti eder.

Betty Blocks no-code uygulama geliştirmede yönetişimi desteklemenin yanı sıra, büyük bir kurumsal yazılım şirketiyle iş birliği yaparak low-code yönetişimi eski uygulamalara yaymak için çalışıyor. Bu ortaklık, uçtan uca no-code uyumluluk ve yeni no-code uygulamaların görev açısından kritik veya eski uygulama ortamlarıyla sorunsuz entegrasyonunu sağlamayı amaçlamaktadır.

no-code ve low-code platformların hızlı büyümesi, işletmeler için benzeri görülmemiş fırsatlar yarattığından, yönetişim ve uyumluluğu ele almak, uygulamaların güvenli ve ölçeklenebilir gelişimini sağlamaya yönelik çok önemli bir adımdır. AppMaster and Betty Blocks are at the forefront of providing innovative solutions to enterprise IT challenges in this evolving landscape, bridging the gap between low-code and no-code app development and reliable governance frameworks. This allows organizations to build applications more efficiently and confidently without compromising security and compliance in their application development strategies.

Bu alanlarda devam eden ilerleme ve sonuç olarak BT departmanları için sorunsuz yönetişim ile sonuçlanmakta olup, low-code ve no-code uygulama geliştirmenin evriminde bir sonraki adımdır. Bu şüphesiz her büyüklükteki işletme için uygulama geliştirmede hızlandırılmış inovasyona ve artan verimliliğe yol açacaktır.