GPT gibi büyük dil modellerinin yükselişi, yapay zeka destekli uygulamalar için bir talep ve bunları oluşturmak için yetenekli geliştiricilere ihtiyaç yarattı. Eski Databricks yazılım mühendisi Chaoyu Yang, mevcut geliştirme sürecindeki boşlukları fark etti ve kurucu ortaklarıyla birlikte yapay zeka geliştirme çerçevesi BentoML'yi oluşturdu ve yakın zamanda bir tohum finansman turunu tamamladı.

TechCrunch ile yaptığı bir röportajda Yang, BentoML'nin sağladığı esnek geliştirme çerçevesine duyulan ihtiyacı açıkladı. Yapay zeka hizmetleri, birden fazla makine öğrenimi modeline güvenme eğilimindedir ve bu da yönetimlerini ve operasyonlarını karmaşık hale getirir. Ayrıca, alana giren birçok programcı, gerekli AI altyapısını oluşturmak için gereken becerilerden yoksun, tam yığın veya uygulama geliştirme geçmişinden geliyor. Bu, daha uzun geliştirme süreçlerine neden olur ve BentoML gibi bir çözüm, geliştirme sürecini önemli ölçüde kolaylaştırabilir.

Yang, örnek olarak, yanıt oluşturmak için metin ve resim istemlerini sorunsuz bir şekilde birleştiren bir demo AI uygulaması olan Microsoft'un Visual ChatGPT'sini kullandı. Üretim kullanımı için Visual ChatGPT gibi bir uygulamanın geliştirilmesi genellikle üç ila altı ay sürer. Ancak BentoML, geliştiricilerin bunun gibi bir uygulamayı iki gün gibi kısa bir sürede ölçeklenebilir ve uygun maliyetli hale getirmesini sağlayabilir. Kullanıcılar ayrıca bulutta sanat oluşturucu Stable Diffusion ve açık kaynaklı LLM'leri çalıştırmak için BentoML çerçevesini kullandılar.

Yapay zeka modellerini bulutta çalıştırmak için gereken karmaşık altyapıyı özetleyen üst düzey bir API sunan BentoML, yapay zeka hizmet geliştirmeyi basitleştirmeyi amaçlayan büyüyen bir araç grubunun parçasıdır. AWS'nin SageMaker ve AppMaster gibi çözümleri içeren bu AI uygulama çerçeveleri, AI uygulamalarını oluşturma, gönderme ve ölçeklendirme sürecini kolaylaştıran bir dizi araç sağlar. BentoML'nin hedef kitlesi, AI modellerini eğiten veri bilimcileri, yaşam döngülerini yöneten DevOps mühendislerini ve bu modeller üzerine uygulamalar geliştiren geliştiricileri içerir.

BentoML'yi ön uç geliştiricilere odaklanan milyar dolarlık bir şirket olan Vercel ile karşılaştıran Yang, BentoML'nin yapay zeka dünyasının Vercel'i olmasını hedefliyor. Yapay zeka uygulama geliştirme hızının arttığını ve modelleri sıfırdan eğitmek yerine model ince ayarına ve ürün mühendisliğine artan güvenin farkındadır.

Başlangıçta 2019'da açık kaynaklı olan BentoML, kurumsal müşterilere kendi kendine barındırılan bir SaaS sürümünü tanıttı. Başlangıç, geliştirici topluluğunda çekiş kazanıyor ve açık kaynak topluluk üyeliğini geçen yıl içinde 3.000'in üzerine çıkardı. BentoML'yi ilk benimseyenler arasında Güney Koreli sosyal ağ devleri Line ve Naver yer alıyor.

BentoML'nin DCM Ventures ve Bow Capital tarafından desteklenen son tohum finansman turu 9 milyon dolar topladı. DCM'nin genel ortağı Hurst Lin, turun ardından BentoML yönetim kuruluna katıldı. Ekip, gelişen endüstri trendlerinin önünde kalırken kısa ve uzun vadeli hedefleri dengelemek için çalışırken, büyüyen yapay zeka pazarı BentoML için hem fırsatlar hem de zorluklar sunuyor.