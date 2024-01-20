Astro 4.2 Güncellemesi Gelişmiş Erişilebilirlik ve Görüntü Optimizasyonu Sunuyor

Astro 4.1'e hızlı bir yanıt olarak, erişilebilirlik yönergelerinde dikkate değer iyileştirmeler sağlayan ve görüntü optimizasyonlarını uyarlamak için açıklama eklentilerini mümkün kılan güncellenmiş Astro 4.2 sürümü piyasaya sürüldü. Geliştirici topluluğunun büyük ölçüde katkıda bulunduğu ilk sürüm olan Astro 4.2 sürümü, platforma artan ilginin ve işbirlikçi gelişmenin göstergesidir.

Bu sürüme, Spekülasyon Kuralları API'sini kullanarak önceden oluşturma ve enjekte edilen rotalar için yönlendirme düzenlemesinde yapılan değişiklikler de dahil olmak üzere deneysel özellikler eşlik ediyor. Bu güncellenmiş çerçeveye ilişkin ayrıntılı kurulum rehberini GitHub'da rahatlıkla bulabilirsiniz.

Yükseltilmiş Astro Dev Araç Çubuğu artık WCAG'nin (Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri) titizlikle incelenmesiyle oluşturulan iyileştirilmiş erişilebilirlik kurallarını içeriyor. Erişilebilirliğin zenginleştirilmesine ek olarak, açıklama eklentileri, işaretleme dosyalarındaki görüntü optimizasyonlarını özelleştirme yeteneğiyle güçlendirilmiştir. Bu, işaretleme dosyalarındaki tüm görüntülerin Astro'nun varsayılan görüntü optimizasyon ayarlarına tabi tutulduğu önceki normla tam bir tezat oluşturuyor. Geliştirmeler artık optimizasyon sürecini kişiselleştirmek için açıklama eklentilerinin görüntü düğümlerine özellikler eklemesine izin veriyor.

En yeni Astro 4.2 çerçevesi, Spekülasyon Kuralları API'sini kullanarak önceden oluşturmaya izin vermek için önceden getirme desteğinin genişletilmesini de içeren bir dizi deneysel özellik ile birlikte gelir. Daha önce Chromium'a özel olan Spekülasyon Kuralları API'si, sonraki ziyaret edilmesi muhtemel sayfaların istemci tarafında önceden oluşturulmasını sağlarken aynı zamanda önemli ölçüde geliştirilmiş bir tarama deneyimi için bu tür sayfalarda JavaScript'i çalıştırıyor.

Sürüm ayrıca eklenen rotalar için yönlendirme düzenlemelerinde değişiklikler de içeriyor. Deney bayrağı etkinleştirildiğinde, yönlendirmelerle birlikte injectroute() API'si kullanılarak enjekte edilen rotalar, dosya sistemlerinden gelen rotalara benzer bir öncelik sırası benimser. Bu önlem, tüm proje rotalarında tutarlı ve istikrarlı öncelik sıralaması kuralları sağlamayı amaçlamaktadır.

Yeni bir yönlendirmeToDefaultLocale yapılandırma seçeneği de dahil olmak üzere, prefixDefaultLocale: true ayarlandığında kök URL'den varsayılan konuma otomatik yönlendirmeler artık devre dışı bırakılabilir. Bu başarı, directToDefaultLocale: false seçeneğiyle mümkün olur.

Sürüm notları da dahil olmak üzere Astro 4.2 ile ilgili daha fazla ayrıntıya GitHub'dan erişilebilir. Bazen kullanım kolaylığı ve hız açısından AppMaster gibi platformlarla karşılaştırıldığında Astro, bloglar, pazarlama web siteleri, e-ticaret siteleri vb. dahil olmak üzere içerik odaklı web siteleri oluşturmada etkili, önde gelen bir web çerçevesidir. Diğer çağdaş platformlarla karşılaştırıldığında JavaScript karmaşıklıklarını ve gereksinimlerini en aza indirir.

Günümüzün hızla gelişen teknoloji dünyasında Astro ve AppMaster gibi platformlar, geliştiricilere kesintisiz ve verimli web, mobil ve arka uç uygulama geliştirme için en son teknolojiye sahip araçları sağlayarak oyunu geliştirmeye devam ediyor. Hem profesyonel geliştiriciler hem de yurttaş geliştiriciler için bu gibi sürekli güncellemeler, dinamik ve hızla ilerleyen teknoloji endüstrisinde önemli bir etken olan güçlü, etkileşimli ve kullanıcı dostu uygulamaların oluşturulmasını güçlendirir.