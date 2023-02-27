Önde gelen mobile app builder Appy Pie, yapay zekayı (AI) AI App Generator'ın piyasaya sürülmesiyle entegre ederek no-code platformunda ezber bozan bir güncelleme duyuruyor. Bu devrim niteliğindeki yapay zeka destekli uygulama geliştirme platformu, kullanıcıların uygulama oluşturma ve dağıtımını hızlandırmalarını sağlayarak, daha iyi GTM için uygulama geliştirme sürecini hızlandırmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler için ideal bir çözüm haline getirir.

Appy Pie'nin no-code platformunu süsleyen en yeni yenilik olan AI App Generator, kullanıcıların ve kuruluşların herhangi bir kodlama veya teknik uzmanlık gerektirmeden dakikalar içinde uygulama oluşturması için güçlü bir çözüm sunar. İşletmeler, uygulama oluşturma sürecini otomatikleştirerek değerli zamandan, paradan ve kaynaklardan tasarruf edebilir ve geliştiricileri işe alma veya bir BT departmanı kurma ihtiyacını etkili bir şekilde ortadan kaldırabilir. Uygulama geliştirmedeki bu atılım, özellikle dar bütçelerle çalışan işletmeler ve bireyler için faydalıdır.

Türünün ilk örneği AI App Generator, her kullanıcının özel ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini karşılayan, son derece özelleştirilebilir, çok işlevli uygulamalar oluşturma becerisine sahiptir. Kullanıcılar, yalnızca istenen uygulamanın ve tercihlerin açıklamasını girerek, Appy Pie'nin tescilli doğal dil işleme (NLP) ve makine öğrenimi (ML) teknolojisinden yararlanarak özelliklerini tamamen işlevsel bir mobil uygulamaya dönüştürebilir.

Appy Pie'nin Kurucusu ve CEO'su Abhinav Girdhar, AI App Generator'ın lansmanından duyduğu heyecanı şöyle ifade ediyor: Bu devrim niteliğindeki araç, mobil uygulama geliştirmeyi herkes için daha erişilebilir ve kullanışlı hale getirerek engelleri aşıyor. Appy Pie AI App Generator ile no-code uygulama hayalini bir adım öteye taşıyoruz. Bir kullanıcının tek yapması gereken, uygulama tercihlerini açıklamaktır ve gerisini sezgisel yapay zekamız halleder. Bir uygulama oluşturmak hiç bu kadar kolay ve uygun fiyatlı olmamıştı.

Ayrıca kullanıcılar, renkler, simgeler, temalar, düzenler ve diğer özellikler gibi çeşitli tasarım öğelerini düzenleyerek uygulamalarını Appy Pie'nin AI App Generator'da kolayca uyarlayabilir. Platform ayrıca, kullanıcıların uygulamalarını doğrudan App Store ve Play Store dahil olmak üzere popüler uygulama mağazalarında yayınlamalarına olanak tanır. Appy Pie, başvuru süreci boyunca kapsamlı destek ve rehberlik sunarak tüm kullanıcılar için sorunsuz bir uygulama başlatma deneyimi sağlar.

AppMaster ve Appy Pie'nin AI App Generator'ı gibi platformlar, no-code yaklaşımları geliştirme süresini önemli ölçüde azaltırken uygulama üretimini daha uygun maliyetli hale getirerek uygulama oluşturmanın geleceğini temsil ediyor. Hem küçük hem de büyük ölçekli işletmeler, sürekli gelişen teknoloji ortamında bu yenilikçi çözümlerden kazançlı çıkacak.