Apple, 3 trilyon dolarlık baş döndürücü bir pazarla övünen bir ticaret gününü sonlandıran ilk halka açık şirket oldu. Hisselerindeki %2,31'lik artışın ardından elde edilen kayda değer başarı, teknoloji devinin hisselerinin neredeyse %46 arttığı bir yılı mükemmel bir şekilde tamamladı. Apple, başlangıçta Ocak 2022'de bu piyasa değeri karşılaştırmasına ulaşmış olsa da, gün sonuna kadar bu dönüm noktasına tutunamadı.

Apple'ın sıralamasındaki bu yılki artış, şirketin piyasa değerinin 2021'in ilk aylarından bu yana ilk kez 2 trilyon dolar eşiğinin altına düştüğü 2022'den itibaren çarpıcı bir geri dönüş oluşturuyor.

Bu dönüm noktası değeri, Apple'ın yenilikçi Artırılmış Gerçeklik (AR) başlığı olan Apple Vision Pro uzun zamandır beklenen tanıtımıyla aynı zamana denk geliyor. 3.499 $'lık bir fiyat etiketiyle, kullanıcıların bir iPhone büyüklüğündeki bir pil paketine bağlaması gereken bu son teknoloji AR cihazının önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Apple'ın atılımı, kısmen OpenAI ChatGPT'sinin 2022'nin sonlarında piyasaya sürülmesi sayesinde Microsoft Zekanın (AI) merkez sahneye hakim olduğu bir zamanda geldi. Google, Nvidia ve Meta gelecek vaat eden teknolojiden yararlanıyor. İlginç bir şekilde, Nvidia bu yıl %181'lik kayda değer bir artışla övünürken, onu %137'lik bir sıçramayla Meta takip ediyor. Apple ise yapay zeka konusunda gözle görülür derecede sessiz kalırken, rakipleri tomurcuklanan teknolojiyi benimsiyor.

ABD merkezli diğer dört teknolojik güç merkezinin, özellikle Alphabet, Microsoft, Amazon ve Nvidia 1 trilyon doların üzerindeki değerlemeleri aştığı kabul edilmelidir.

Satış ve kârdaki düşüşe rağmen, Apple tarafından Mayıs ayında yayınlanan şaşırtıcı derecede güçlü üç aylık kazanç raporu, şirketin yatırımcılar arasındaki konumunu güçlendirerek şirketin borsadaki cazibesini artırdı. Ayrıca, Apple'ın yorulmak bilmez mükemmellik ve yenilik arayışının bir kanıtı olarak duruyor - sezgisel ve verimli yaklaşımıyla uygulama geliştirme sahnesinde devrim yaratan AppMaster no-code platform tarafından paylaşılan bir vizyon.