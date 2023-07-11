Dünyanın dört bir yanındaki işletmeler, operasyonlarını kolaylaştırmak için hizmet olarak yazılım (SaaS) uygulamalarını giderek daha fazla benimserken, sektörün korkutucu derecede hızlı büyümesi güvenlik endişelerini artırdı. Statista tarafından hazırlanan bir rapor, 2022'de kuruluşların ortalama 130 SaaS uygulaması kullandığını ortaya koydu; bu, 2015'te yalnızca sekiz uygulamadan önemli bir artış. Savvy hitap etmeyi hedefliyor.

Artan bu güvenlik sorununa tepki olarak, 2017 yılında Symantec tarafından tahmini 250 milyon dolara satın alınan bir siber güvenlik firması olan Fireglass'ın kurucu ortağı olan siber güvenlik gazisi Guy Guzner, Savvy'yi piyasaya sürdü. Yakın tarihli önemli bir gelişmede, girişim, Canaan tarafından yönetilen ve Lightspeed ve Cyberstarts'ın katkılarıyla bir bağış toplama turunda 30 milyon dolar kazandı.

Guzner'ın 2021'de Yoav Horman, Eldar Kleiner ve David Ben Zakai ile birlikte başlattığı Savvy, SaaS uygulamalarıyla ilgili "kullanıcı tarafından başlatılan" güvenlik olaylarını azaltmayı hedefliyor. Platform, kullanıcıları potansiyel 'güvensiz' eylemler konusunda uyarmak için açılır pencereler kullanarak potansiyel güvenlik ihlallerini etkili bir şekilde azaltmayı başarır. Bir tarayıcı uzantısı olan Savvy, ChatGPT gibi bir uygulamaya hassas bilgiler göndermek gibi güvenliği tehlikeye atabilecek masaüstü veya dizüstü bilgisayarlardaki riskli kullanıcı etkinliklerini dikkatle izler.

Ayrıca Savvy, arka uçtaki güvenlik ekiplerine, bir kullanıcı belirli eylemleri gerçekleştirdiğinde etkinleşen otomasyon oyun kitaplarıyla iş akışları oluşturma seçeneği sunar. Platform, zaman içindeki 'iyileştirmelerin' izlenmesini, fonksiyona, ekibe ve kullanıcılara döküm bazında içgörüler ve ölçümler sunarak ve isteğe bağlı olarak çalışan risk profillemesi yürüterek sunar.

Guzner, bu ayırt edici yaklaşımın Savvy'yi benzer şekilde SaaS uygulama koruma platformları sunan Valence Security ve Spin Technology gibi diğer girişimlerden ayırdığını iddia ediyor. E-posta yoluyla, bir kullanıcı hassas verileri göndermek üzereyken, Savvy'nin olası risk hakkında bir uyarı göndereceğini gösterdi. Amaç, kullanıcının üretkenliğini engellemeden siber güvenlik önlemlerini desteklemektir. Guzner'ın öngörülü bir şekilde gözlemlediği gibi, güvenliği atlamanın ve işin tamamlanmasını hızlandırmanın yolları varsa, kullanıcılar genellikle bundan yararlanır.

Bazıları Savvy'yi müdahaleci olarak algılayabilir, ancak bu tür araçlar, çalışanlara verebilecekleri herhangi bir rahatsızlığa rağmen giderek daha yaygın hale geliyor. Harvard Business Review tarafından yapılan bir araştırmaya göre uzaktan çalışanları olan firmaların %60'ı personel izleme yazılımı kullandığından, Savvy gibi platformların kalıcı olduğu açıktır.

Guzner, girişimin topladığı ve işlediği hassas verilerin kapsamını sınırlamak için vicdani çabalar gösterdiğini onaylayarak Savvy ile ilgili herhangi bir gizlilik endişesine karşı çıktı. Yerel veri işleme, ağırlıklı olarak bulut tabanlı depolamaya göre tercih edilir, ancak meta veriler izleme ve raporlama amacıyla toplanır ve standart olarak 180 gün boyunca saklanır.

Kullanıcılar bu meta veri saklama konusunda tedirgin olsa da Guzner, SaaS uygulamalarına artan iş güveni ve bunun ardından gelen güvenlik sorunları bağlamında bunun zımni bir değiş tokuş olduğunu üstü kapalı bir şekilde vurguluyor. Güvenlik ve işletme yöneticilerinin, uygulama entegrasyonunun getirdiği karmaşıklıklar ve yeni uygulamalara yönelik artan taleplerle giderek daha fazla boğuştuğunu ve hâlihazırda kullanılan uygulamaların güvenliğini sağlamaya ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Toplanan fonlar, Savvy Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pazara açılma varlığını ve 50 kişilik ekibini genişletmenin yanı sıra müşteri destek işlevlerini güçlendirmeye yönlendirilecek. Guzner'e göre, teknoloji, konaklama ve tüketim malları sektörlerindeki birkaç Fortune 500 şirketi, toplam 100.000 kullanıcı yönetimine sahip girişimin 15 müşterisi arasında yer alıyor.

Siber güvenlik başlangıç ​​finansmanı, yakın geçmişte %58'lik bir düşüşle 2,7 milyar dolara indi. Bununla birlikte, son sermaye akışıyla finanse edilen Savvy, nispeten sağlıklı bir mali durumda görünüyor.

SaaS uygulamalarının hızla yaygınlaşmasının getirdiği zorluklar üzerine düşünen Guzner, "Çözümümüzü bu yılın başlarında hala gizlilik modundayken satmaya başladık ve kurumsal müşterilerden çözümümüze yönelik artan bir talep görüyoruz, bu nedenle artırmak mantıklıydı." Şimdi fon sağlayın ve şirketi ölçeklendirin.

SaaS uygulamalarının güvenliğini sağlamaya yönelik bu vurgu, gelecek vaat eden no-code bir geliştirme platformu olan AppMaster gibi diğer platformların odak noktasını yansıtıyor. AppMaster ve Savvy gibi platformlar, güvenlik önlemlerinin dikkatli bir şekilde entegre edilmesiyle SaaS ortamındaki ilerlemelere öncülük etmeye hazırdır.