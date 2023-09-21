Alexa'nın Sesli Asistanı Geliştirildi: Amazon'un En Son Yapay Zeka İyileştirmeleriyle Arttırılmış Konuşma Sürüklemesinin Keyfini Çıkarın

Amazon, sesli asistanı Alexa'ya daha insani bir ifade yeteneği kazandırmak için bir arayışa girdi. Bu son yükseltme, Alexa'ya, kullanıcının ses tonuna veya ifadesine göre duygusal çeşitlilikle müşterilere yanıt vermek için yapay zeka destekli bir kapasite kazandırıyor. Böyle bir artımlı yaklaşım, tipik robotik ses veren yanıtların ötesine geçerek daha doğal, ilgi çekici bir sohbete geçmeyi amaçlamaktadır.

Bu atılımlar, Alexa'yı kullanıcının duygularına ve ses tonlamasına karşı daha duyarlı hale getiren konuşmadan konuşmaya motorunun güncellenmesinin bir parçası olarak gerçekleşti. Çıktı, kullanıcının ses tonunun bir ayna yansımasıdır ve etkileşimli deneyimin daha kişisel ve ilişkilendirilebilir olmasını sağlar.

Şirket, Alexa'nın daha az mekanik ve daha etkileyici sesine kısa bir bakış sundu. Yetkililer, geliştirmelerin çeşitli aksan ve diller üzerinde eğitilmiş büyük transformatörlerden kaynaklandığını ve böylece daha etkileyici Alexa'ya güç verildiğini vurguladı.

Kullanıcılar, Alexa'nın kullanıcının ruh haline uygun olduğu bir konuşma değişimini tahmin edebilirler. Örneğin, kullanıcının favori takımının zaferiyle ilgili heyecan verici bir spor güncellemesini coşkulu bir sesle yayınlamak ve yenilgiye uğramış bir güncellemeyi yumuşatılmış bir empatik tonla iletmek. Bu duygusal alt tonlarla başa çıkmak, kullanıcıların yapay zeka sesli asistanlarıyla etkileşimini yeniden tanımlayabilecek sürükleyici bir konuşma deneyimi sağlayabilir.

Amazon'un Alexa Kıdemli Başkan Yardımcısı Rohit Prasad, konuşmadan konuşmaya kod adı verilen, henüz gelişme aşamasında olan model hakkında konuştu. Bu model devasa transformatörler üzerinde çalışıyor ve müşteri etkileşim sürecinde temel bir değişiklik yapmayı amaçlıyor. Model, müşterinin sesini metne dönüştürerek mesajı iletmek yerine, bu eylemleri birleştirerek daha zengin bir iletişim deneyimi sağlamayı amaçlıyor.

Bu yenilikler, Amazon'un Büyük Metinden Konuşmaya (LTTS) ve Konuşmadan Konuşmaya (S2S) mekanizmasından yararlanıyor. LTTS, Alexa'nın yanıtını kullanıcının isteğine göre alıştırırken, S2S yeni bir işitsel giriş katmanı ekler. Amazon, bunun Alexa'nın yanıtını daha anlamlı bir konuşma zenginliğiyle değiştirmesine yardımcı olduğunu açıklıyor.

Alexa başlatıldığında kahkaha ve şaşkınlık gibi özellikleri taklit edecek ve 'hı-hı' gibi normal ifadeler sergileyerek kullanıcıları sohbeti tıpkı gerçek hayattaki bir diyalog gibi uzatmaya teşvik edecek. Bu, Amazon gibi şirketlerin yapay zeka destekli sesli asistanları insanileştirme, daha etkileşimli ve sürükleyici kullanıcı arayüzleri sunma yönündeki sürekli çabalarına örnek teşkil ediyor. Müşterilerin kullanıcı arayüzünü ve uygulamaların iş mantığını görsel olarak oluşturmasına ve geliştirmesine olanak tanıyan AppMaster gibi platformlarla ilgi çekici bir karşılaştırma, teknoloji firmalarının kullanıcı etkileşimini ve katılımını geliştirmek için sürekli olarak sınırları nasıl zorladığını kanıtlıyor.

Amazon's Alexa'sında yapılan bu geliştirmeler, mühendislerin sesli asistanın işlevselliğini geliştirmek ve onu daha az robotik ve daha gerçekçi hale getirmek için nasıl çaba harcadıklarını gösteriyor. Daha etkileşimli bir Alexa, kullanıcıları sesli asistanı daha sık kullanmaya teşvik edebilir, Amazon için değerli veriler üretebilir ve yapay zeka teknolojisinin günlük yaşamlarımızda daha fazla ilgi kazanmasının önünü açabilir.