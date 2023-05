Airtable, yönetici düzeyindeki liderlerinden üçünün, personel sayısında %20'lik bir azalma oluşturan 254 çalışanın işten çıkarılması sırasında şirketten ayrıldığını doğruladı. Ayrılanlar, baş gelir yetkilisi, baş insan yetkilisi ve baş ürün yetkilisini içerir. Bu stratejik hamle, şirketin daha akıcı bir uygulama moduna odaklanma kararıyla bağlantılı.

Baş gelir sorumlusu Seth Shaw, Airtable Kasım 2020'de, Peter Deng'in baş ürün sorumlusu olarak katılmasından kısa bir süre önce katıldı. Johanna Jackman, şirketin çalışan sayısını bir yıl içinde ikiye katlayarak 1.000'e çıkarmayı hedefleyerek Mayıs 2021'de baş insan sorumlusu rolünü üstlendi. Üç yöneticinin de karşılıklı olarak anlaşarak ayrılması, onların geçiş aşamasında şirkete danışmanlık yapmaya devam etmelerini sağlayacaktır.

Resmi bir şirket sözcüsü, yöneticilere kıdem tazminatı teklif edilip edilmediği konusunda yorum yapmaktan kaçındı, ancak pozisyonların yerini şirket içi çalışanların alacağı doğrulandı. Daha fazla ayrıntı, Cuma günü yapılması planlanan herkesin katıldığı bir toplantıda açıklanacak.

Yöneticilerin bu ölçekte ayrılması, özellikle bir şirket önemli kesintiler yaptığında, nadir görülen bir durumdur. Ancak Airtable CEO'su ve kurucusu Howie Liu, TechCrunch tarafından personele gönderilen bir e-postada bu kararın şirketin daha dar bir odağa kaymasına bir yanıt olduğunu vurguladı. Bu, Airtable'ın 10 yıllık mevcudiyeti boyunca ilk kez işten çıkarılması.

Liu'nun e-postası, Airtable'ın bağlantılı uygulamalarla kurumsal müşterileri yakalama planına ilişkin Ekim ayı duyurusunun bu stratejinin ön saflarında yer aldığını ortaya koyuyor. Airtable'ın başlangıçtaki başarısı aşağıdan yukarıya benimsenmeyle desteklenirken, şimdi kaynakları bu yolu izlemek için yeniden yönlendiriyor. Şirket, bağlı uygulamalar vizyonunun en farklı değeri sağlayabileceği en az 1.000 tam zamanlı çalışanı olan büyük kurumsal şirketleri hedeflemeye ve büyütmeye odaklanmayı planlıyor.

E-posta, yönetici çıkışlarına ek olarak, Airtable pazarlama medyası, emlak, iş teknolojisi ve altyapı dahil olmak üzere çeşitli alanlarda harcamaları azalttığını da belirtiyor. Liu'nun mesajı, şirketin son yıllarda aynı anda çok fazla şey başarmaya çalışmaktan kaynaklanan hızlı büyümesinin onları nasıl zayıf düşürdüğünü anlatıyor. Yeni yaklaşım, kaynakları en yüksek yatırım getirisi olan alanlara tahsis ederken, büyük ölçüde büyümeye yatırım yapmayı vurgulamaktadır. Şirket, 735 milyon $'lık F Serisi fonlarının hala bozulmamış olduğuna dair güvence veriyor ve bir sözcü, Airtable iddialı olmaya devam ettiğini ve yeni yönünü uygulamaya kararlı olduğunu açıkladı. Ayrıca sözcü, şirketin gelirinin büyük bölümünü oluşturan kurumsal segmentin yıldan yıla %100 büyüme gösterdiğini belirtti.

