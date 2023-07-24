Web geliştirmede tanımlama bilgileri, bir web sitesinden kullanıcının tarayıcısına gönderilen ve kullanıcılar gezinirken orada saklanan küçük metin dosyalarıdır. Tanımlama bilgileri, bir web sitesindeki genel deneyimi geliştirmeye yardımcı olabilecek bir kullanıcının tercihlerini, oturum verilerini ve diğer bilgileri korumada hayati bir rol oynar.

Tanımlama bilgileri, HTTP protokolünün durum bilgisi olmayan doğasını ele almak için 90'ların ortalarında tanıtıldı. Kabul edilmeden önce, web siteleri bir kullanıcının bilgisayarında kalıcı veriler depolayamıyordu, bu da oturum açma durumu veya alışveriş sepeti içeriği gibi yararlı bilgilerin korunmasını zorlaştırıyordu. Bu bağlamda, web sitelerinin kullanıcı tercihlerini hatırlamasına ve kişinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş içerik ve deneyimler sunmasına olanak tanıyan çerezler, boşluğu doldurmak için ortaya çıkmıştır.

İki tür tanımlama bilgisi vardır: birinci taraf tanımlama bilgileri ve üçüncü taraf tanımlama bilgileri. Web sitesi, bir kullanıcının ziyaret ettiği birinci taraf tanımlama bilgilerini oluştururken, üçüncü taraf tanımlama bilgileri, kullanıcının göz attığı alan dışındaki alanlara aittir. Üçüncü taraf tanımlama bilgileri genellikle izleme, reklam ve analiz amaçlarıyla kullanılır.

Web Geliştirmede Çerezlerin Faydaları

Tanımlama bilgileri, durum yönetimini etkinleştirerek ve kullanıcı deneyimini geliştirerek web geliştirmeyi önemli ölçüde etkiledi. Çerezlerin temel faydalarından bazıları şunlardır:

kişiselleştirme

Tanımlama bilgileri, web sitelerinin kullanıcı tercihlerini saklamasına ve daha hedefli bir kullanıcı deneyimi için içeriği kişiselleştirmesine olanak tanır. Bir siteyi daha alakalı ve kullanıcı dostu hale getirmek için giriş bilgilerini, dil ayarlarını, düzen tercihlerini ve diğer özelleştirme seçeneklerini hatırlayabilirler.

Durum Yönetimi

Tanımlama bilgileri, bir web sitesinde gezinirken kullanıcının durumunu korumada önemlidir. Örneğin, bir e-ticaret sitesi, bir alışveriş sepetindeki ürünleri hatırlamak ve bu durumu birden fazla ziyarette korumak için çerezleri kullanabilir, bu da bir kullanıcı siteden ayrılıp daha sonra geri dönse bile sorunsuz bir alışveriş deneyimi sağlar.

kimlik doğrulama

Tanımlama bilgileri, kullanıcıların bir sitedeki farklı sayfalarda gezinirken hesaplarında oturum açmış halde kalmasını sağlayarak, kullanıcı kimlik doğrulama işlemlerini mümkün kılar. Bir kullanıcının kimlik bilgilerini doğrulayan erişim belirteçlerini, oturum anahtarlarını veya diğer geçici tanımlama verilerini depolayarak oturum açma sürecini basitleştirir ve kullanıcı sürtünmesini azaltır.

Analitik

Tanımlama bilgileri, web sitelerinin kullanıcı davranışı verilerini toplamasına, çevrimiçi etkinliği izlemesine ve site performansını ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kullanılabilecek içgörüler sağlamasına yardımcı olur. Google Analytics gibi web analizi platformları, ziyaretçi kalıpları, katılım düzeyleri, dönüşüm oranları ve diğer değerli ölçümler hakkında bilgi toplamak için tanımlama bilgilerine güvenir.

Reklam ve pazarlama

Tanımlama bilgilerinin web geliştirmede birincil kullanımlarından biri, hedeflenen reklamları sunmak için kullanıcı bilgilerini depolamaktır. Pazarlama platformları, kullanıcı davranışını ve tercihlerini izleyerek, alakalı reklamlar sunabilir, pazarlama kampanyalarının verimliliğini artırabilir ve kullanıcı katılımını artırabilir.

Çerezlerle İlgili Zorluklar

Çerezleri web geliştirmede kullanmanın sayısız faydasına rağmen, bazı zorluklar ve dezavantajlar da beraberinde gelir:

Güvenlik Riskleri: Çerezler, yanlış kullanıldığında güvenlik riskleri oluşturabilir. Çerezlerde depolanan hassas bilgiler, özellikle güvenli olmayan HTTP bağlantıları üzerinden aktarılırsa, yetkisiz erişime karşı savunmasız olabilir. Ek olarak çerezler, siteler arası komut dosyası çalıştırma (XSS) ve siteler arası istek sahteciliği (CSRF) saldırıları için bir vektör olabilir; burada kötü niyetli etkinlik, bir kullanıcının tarayıcısında web sitesi kodu zayıflıklarından yararlanılarak yürütülebilir.

Çerezler, yanlış kullanıldığında güvenlik riskleri oluşturabilir. Çerezlerde depolanan hassas bilgiler, özellikle güvenli olmayan HTTP bağlantıları üzerinden aktarılırsa, yetkisiz erişime karşı savunmasız olabilir. Ek olarak çerezler, siteler arası komut dosyası çalıştırma (XSS) ve siteler arası istek sahteciliği (CSRF) saldırıları için bir vektör olabilir; burada kötü niyetli etkinlik, bir kullanıcının tarayıcısında web sitesi kodu zayıflıklarından yararlanılarak yürütülebilir. Performans Etkisi: Çerezler, kullanıcının tarayıcısı ile web sunucusu arasında gönderilen verileri artırarak her HTTP isteğinde iletilir. Bu, özellikle yavaş veya güvenilir olmayan ağ bağlantılarında, kullanıcılar için küçük performans düşüşüne neden olabilir. Geliştiricilerin, site performansını optimize etmek için tanımlama bilgilerini verimli bir şekilde yönetmesi ve genel boyutlarını en aza indirmesi gerekir.

Çerezler, kullanıcının tarayıcısı ile web sunucusu arasında gönderilen verileri artırarak her HTTP isteğinde iletilir. Bu, özellikle yavaş veya güvenilir olmayan ağ bağlantılarında, kullanıcılar için küçük performans düşüşüne neden olabilir. Geliştiricilerin, site performansını optimize etmek için tanımlama bilgilerini verimli bir şekilde yönetmesi ve genel boyutlarını en aza indirmesi gerekir. Uyumluluk Sorunları: Tüm tarayıcılar tanımlama bilgilerini aynı şekilde işlemez ve bazı kullanıcılar bunları tamamen devre dışı bırakmayı seçebilir. Bu, tutarsız kullanıcı deneyimlerine yol açabilir ve işlevsellik için tanımlama bilgilerine dayanan belirli özellikleri bozabilir. Geliştiriciler, web uygulamaları tasarlarken ve oluştururken, gerektiğinde yedekleme yöntemlerinin veya alternatif mekanizmaların yürürlükte olduğundan emin olarak çerez desteğini göz önünde bulundurmalıdır.

Gizlilik ve Güvenlik Endişeleri

Çerezler, kullanıcı deneyimini iyileştirip kişiselleştirilmiş etkileşimler sağlarken, aynı zamanda geçerli gizlilik ve güvenlik endişelerini de beraberinde getirir. Yaygın bir yanılgı, tanımlama bilgilerinin kötü amaçlı yazılım veya virüs gibi davranabileceği, ancak bunların yalnızca kullanıcı bilgilerini depolamak için kullanılan metin dosyaları olduğu yönündedir. Gizlilik endişelerini gidermek için, Avrupa Birliği'ndeki Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) gibi düzenlemeler, web sitelerinin çerezleri depolamadan önce kullanıcı izni almasını ve amaçları hakkında net bilgi vermesini gerektirir. Web geliştiricileri, bu düzenlemelere uygunluğu sağlamalı ve şeffaf tanımlama bilgisi onay mekanizmaları uygulamalıdır.

Ek olarak, kullanıcılar, çevrimiçi gizlilikleri üzerinde daha fazla kontrol sağlamaları için tarayıcılarından tanımlama bilgilerini yönetme ve silme konusunda eğitilmelidir. Siteler arası izleme daha yaygın hale geldikçe, kullanıcılar bilgilerini web siteleri arasında bilgilerini paylaşma konusunda endişeleniyorlar. Web geliştiricilerinin bu tür endişelere dikkat etmesi ve güvenli kodlama uygulamaları kullanarak ve çerezlerde depolanan verileri yalnızca temel bilgilerle sınırlandırarak kullanıcı gizliliğine öncelik vermesi gerekir.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Ayrıca, bazı kullanıcılar çerezleri tamamen engellemeyi seçebilir, bu da web sitesinin işlevselliğini etkiler ve geliştiricilerin, çerezlere büyük ölçüde güvenmeden belirli işlevleri elde etmenin alternatif yollarını bulmasını zorunlu hale getirir. Teknoloji ve düzenlemeler geliştikçe, web geliştiricileri, tanımlama bilgilerinin kullanımında kişiselleştirme ve kullanıcı gizliliği arasında doğru dengeyi sağlamak için en son gelişmelerden haberdar olmalıdır.

Çerezleri Yönetmek İçin En İyi Uygulamalar

Web geliştirmede tanımlama bilgilerini proaktif olarak yönetmek, kullanıcı gizliliğini korumak, düzenlemelere uyumu sürdürmek ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için çok önemlidir. Web uygulamalarında çerezlerle çalışırken benimsenecek en iyi uygulamaların listesi aşağıdadır:

Çerez kullanımını sınırlayın: Çerezleri yalnızca gerektiğinde kullanın ve aşırı çerez oluşturmaktan kaçının. Bu, web sitesini hafif tutar ve kullanıcı gizliliğine daha az müdahale eder.

Çerezleri yalnızca gerektiğinde kullanın ve aşırı çerez oluşturmaktan kaçının. Bu, web sitesini hafif tutar ve kullanıcı gizliliğine daha az müdahale eder. Uygun son kullanma tarihlerini belirleyin: Kullanıcıların cihazlarında gerekenden daha uzun süre kalmamalarını sağlamak için çerezlerde uygun son kullanma tarihleri ​​belirleyin. Kısa ömürlü oturum çerezleri, mümkün olduğunda uzun ömürlü kalıcı çerezlere göre tercih edilmelidir.

Kullanıcıların cihazlarında gerekenden daha uzun süre kalmamalarını sağlamak için çerezlerde uygun son kullanma tarihleri ​​belirleyin. Kısa ömürlü oturum çerezleri, mümkün olduğunda uzun ömürlü kalıcı çerezlere göre tercih edilmelidir. Secure niteliğini kullanın: Hassas kullanıcı verilerini depolayan çerezlere 'güvenli' özniteliğini ekleyin. Bu, bu tanımlama bilgilerinin yalnızca HTTPS bağlantıları üzerinden iletilmesini sağlayarak gizli dinleme ve MITM saldırılarına karşı koruma sağlar.

Hassas kullanıcı verilerini depolayan çerezlere 'güvenli' özniteliğini ekleyin. Bu, bu tanımlama bilgilerinin yalnızca HTTPS bağlantıları üzerinden iletilmesini sağlayarak gizli dinleme ve MITM saldırılarına karşı koruma sağlar. HttpOnly Kullanın: Siteler arası komut dosyası çalıştırma (XSS) saldırılarını önlemek için hassas bilgiler içeren çerezlerde 'HttpOnly' özniteliğini ayarlayın. İstemci tarafı komut dosyalarının ( JavaScript gibi) çereze erişmesini engelleyerek yalnızca sunucu tarafı kodunun verileri okuyabilmesini sağlar.

Siteler arası komut dosyası çalıştırma (XSS) saldırılarını önlemek için hassas bilgiler içeren çerezlerde 'HttpOnly' özniteliğini ayarlayın. İstemci tarafı komut dosyalarının ( JavaScript gibi) çereze erişmesini engelleyerek yalnızca sunucu tarafı kodunun verileri okuyabilmesini sağlar. Çerez kapsamını kısıtla: Kapsamlarını en aza indirmek için çerezlerin etki alanı ve yol özniteliklerini uygun şekilde tanımlayın. Bu uygulama, verilerin kötü niyetli kullanıcılara veya üçüncü taraf komut dosyalarına istenmeyen şekilde maruz kalma riskini azaltır.

Kapsamlarını en aza indirmek için çerezlerin etki alanı ve yol özniteliklerini uygun şekilde tanımlayın. Bu uygulama, verilerin kötü niyetli kullanıcılara veya üçüncü taraf komut dosyalarına istenmeyen şekilde maruz kalma riskini azaltır. Hassas verileri şifreleyin: Hassas bilgileri çerezlerde saklarken, yetkisiz erişim durumunda güvenliğinin ihlal edilmesini önlemek için verileri her zaman şifreleyin.

Hassas bilgileri çerezlerde saklarken, yetkisiz erişim durumunda güvenliğinin ihlal edilmesini önlemek için verileri her zaman şifreleyin. Kullanıcı izni: GDPR ve CCPA gibi gizlilik düzenlemelerine uymak için çerez izni banner'ları uygulayın. Kullanıcıları web sitenizin kullandığı çerezler hakkında bilgilendirin ve farklı çerez türlerini kabul etmelerine veya reddetmelerine izin verin.

GDPR ve CCPA gibi gizlilik düzenlemelerine uymak için çerez izni banner'ları uygulayın. Kullanıcıları web sitenizin kullandığı çerezler hakkında bilgilendirin ve farklı çerez türlerini kabul etmelerine veya reddetmelerine izin verin. Düzenli olarak gözden geçirin ve güncelleyin: Hâlâ gerekli olduğundan ve en son güvenlik ve gizlilik standartlarına uyduğundan emin olmak için web siteniz tarafından kullanılan tanımlama bilgilerini düzenli olarak gözden geçirin.

Bu en iyi uygulamaları takip ederek, çerezleri etkili bir şekilde yönetebilir ve kullanıcı gizliliğine ve güvenliğine öncelik veren web uygulamaları oluşturabilirsiniz.

Çerezlerin ve Alternatiflerin Geleceği

Gizlilik endişeleri ve düzenlemeleri artmaya devam ettikçe, web geliştirmede tanımlama bilgilerinin geleceği büyük olasılıkla daha fazla gizlilik odaklı çözümlere doğru bir kayma görecek. Bu, daha sıkı düzenlemeler ve yalnızca tanımlama bilgilerine dayanmadan kullanıcı bilgilerini koruma ve durum yönetimi için alternatifler sunan yeni teknolojilerin geliştirilmesi anlamına gelir.

Çerezlere alternatiflerden bazıları şunlardır:

Yerel Depolama: Yerel Depolama, Web Depolama API'sinin bir parçasıdır ve web uygulamalarının tarayıcıda anahtar-değer çiftlerini depolamasına izin verir. Çerezlere kıyasla daha büyük bir depolama sınırına sahiptir ve her HTTP isteğinde gönderilmez, bu da onu hassas olmayan, istemci tarafı veri depolama için uygun bir alternatif haline getirir.

Yerel Depolama, Web Depolama API'sinin bir parçasıdır ve web uygulamalarının tarayıcıda anahtar-değer çiftlerini depolamasına izin verir. Çerezlere kıyasla daha büyük bir depolama sınırına sahiptir ve her HTTP isteğinde gönderilmez, bu da onu hassas olmayan, istemci tarafı veri depolama için uygun bir alternatif haline getirir. Oturum Depolama: Yerel Depolamaya benzer şekilde Oturum Depolama, geçici istemci tarafı depolama sağlayan Web Depolama API'sinin başka bir bileşenidir. Yalnızca tek bir tarama oturumu süresince gerekli olan ve tarayıcı kapatıldığında otomatik olarak temizlenen verileri depolamak için idealdir.

Yerel Depolamaya benzer şekilde Oturum Depolama, geçici istemci tarafı depolama sağlayan Web Depolama API'sinin başka bir bileşenidir. Yalnızca tek bir tarama oturumu süresince gerekli olan ve tarayıcı kapatıldığında otomatik olarak temizlenen verileri depolamak için idealdir. IndexedDB: IndexedDB, daha karmaşık ve yapılandırılmış veriler için tasarlanmış, istemci tarafı bir depolama API'sidir. Güçlü sorgulama ve işlem yeteneklerini destekler, bu da onu çerez kullanmadan istemci tarafında daha büyük miktarlarda veri depolamak için güçlü bir seçenek haline getirir.

Bu alternatiflere rağmen çerezler, öngörülebilir gelecekte web geliştirmede önemli bir rol oynamaya devam edecektir. Geliştiricilerin, mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sağlarken kullanıcı gizliliğini ve rızasını göz önünde bulundurarak tanımlama bilgilerini uygulama ve yönetme konusunda giderek daha dikkatli olmaları gerekecektir.

AppMaster gibi kodsuz platformlar, geliştiricilerin gizlilik ve güvenliğe daha fazla odaklanan web uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. Bir geliştirici olarak, uygulamanızın çerezleri düzgün bir şekilde yönetme ve kullanıcı iznine ve gizliliğine odaklanma gibi temel en iyi uygulamalara uyduğundan emin olarak uygulamaları daha hızlı oluşturabilirsiniz.

Teknolojideki sürekli ilerlemelerle, web geliştirme uygulamaları, değişen güvenlik ve gizlilik gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde gelişecektir. Bilgili kalarak ve sektördeki en iyi uygulamaları benimseyerek durum yönetimi, kullanılabilirlik ve kullanıcı gizliliğini dengeleyen web uygulamaları oluşturabilirsiniz.