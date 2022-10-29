Yaş hesaplayıcı, yaşınızı veya hayatınızdaki birinin yaşını hızlı ve doğru bir şekilde belirlemek için mükemmel bir çözümdür. Tek yapmanız gereken doğum tarihlerini girmek ve hesap makinesi sizin için tüm hesaplamaları yaparak size yıl, ay, hafta, gün, saat, dakika ve saniye cinsinden bir cevap veriyor. Bu araç aynı zamanda bir binanın yaşı veya birinin ne kadar süredir evli olduğu gibi bir olayın yaşını hesaplamak için de kullanılabilir. Yaş hesaplayıcı, kişisel veya profesyonel birçok durumda yararlı bir araç olabilir. Bu nedenle, bir dahaki sefere tam yaşınızı veya bir başkasının yaşını bilmeniz gerektiğinde, işi sizin için yaş hesaplayıcının yapmasına izin verin. Artık zihinsel matematik veya tahmin yok - sadece hızlı ve doğru sonuçlar. Şimdi deneyin!

Yaş hesaplama uygulaması nedir?

Bir yaş hesaplama uygulaması, kullanıcıların doğum tarihlerini girmelerine ve mevcut yaşlarını hızla hesaplamalarına olanak tanıyan bir araçtır. Bazı uygulamalar, iki kişi arasındaki yaş farkını hesaplama veya gelecekteki bir doğum gününe kaç gün kaldığını belirleme gibi ek özellikler de sunabilir. Yaş hesaplama uygulamaları, kişisel kayıt tutma veya mesleki veya yasal bağlamlarda yaşla ilgili soruları ele almak için yararlı olabilir.

Kullanıcılar, hem iOS hem de Android cihazlar için uygulama mağazalarında yaş hesaplama uygulamalarını kolayca bulabilir. Bu uygulamaların birçoğu, ek özellikler için premium sürüme yükseltme seçeneğiyle birlikte ücretsiz olarak indirilebilir. Kullanıcılar, bir yaş hesaplama uygulamasını indirmeden önce, güvenilir ve kullanıcı dostu bir seçenek seçtiklerinden emin olmak için derecelendirmeleri ve kullanıcı incelemelerini gözden geçirmek isteyebilir. Genel olarak, bir yaş hesaplayıcı uygulaması, yaşla ilgili bilgileri hızlı bir şekilde belirlemek veya takip etmek için kullanışlı ve erişilebilir bir araç olabilir.

Aşağıda belirtilen uygulamalar, hem iPhone hem de Android cihazlar için uygulama mağazalarında yaygın olarak bulunmaktadır. Kullanıcılar, bir yaş hesaplama uygulamasını indirmeden önce, kullanıcı incelemeleri, gizlilik politikaları ve sunulan ek özellikler gibi faktörleri göz önünde bulundurmalıdır. Kullanıcılar, bir yaş hesaplama uygulaması kullanarak, önemli tarihleri ve yaşları manuel hesaplamalarla uğraşmadan kolayca takip edebilirler.

Yaş hesaplayıcı: hatırlatma, doğum günü, yıldönümü

Hem iOS hem de Android cihazlar için kullanılabilen bu uygulama, kullanıcıların kendilerinin veya başkalarının yaşlarını kolayca takip etmelerini sağlar. Doğum günü hatırlatıcıları ve takviminize yıldönümleri ekleme yeteneği gibi özellikler içerir. Kullanıcı arayüzü basit ve sezgiseldir, bu da onu günlük kullanım için uygun bir araç haline getirir. Yaşın gün, ay veya yıl gibi farklı birimlerde hesaplanmasını sağlar. Yaş Hesaplayıcı, yaş bilgilerini izlemek isteyenler için güvenilir ve verimli bir seçimdir. Age Calculator Pro, kullanıcıların tam yaşlarının yanı sıra bir sonraki doğum günlerine kadar olan gün, ay ve yıl sayısını hızlı bir şekilde hesaplamalarına olanak tanır. Yıldönümleri veya emeklilik gibi önemli tarihlere geri sayım yapmak için kullanışlı bir geri sayım özelliği de vardır.

Yaş hesaplayıcısı ( Geekmindapps )

Bu uygulama, kullanıcıların yaşlarını yıl, ay ve gün olarak kolayca hesaplamasını sağlar. Ayrıca belirli bir tarihten yaş hesaplama veya iki tarih arasındaki gün sayısını hesaplama seçeneği de sunar. Kullanıcılar, hızlı başvuru için önemli tarihleri kaydedebilir ve uygulamayı farklı temalarla özelleştirebilir. Yaş hesaplamak için basit ve kullanıcı dostu bir deneyim sunar.

Kaç yaşındayım? – Yüz Kamerası

Bu uygulama, kullanıcıların sadece bir selfie çekerek yaşlarını hesaplamalarına olanak tanır. Uygulama, kullanıcının yaşını belirlemek ve ekranda görüntülemek için yüz tanıma teknolojisini kullanır. Ayrıca sanal yüz filtreleri ekleme ve sonuçlarınızı sosyal medyada paylaşma gibi eğlenceli özellikler içerir. Kullanıcılar, bu yaş hesaplama uygulamasının doğruluğu ve kullanım kolaylığı hakkında övünüyor.

Rise Up Labs tarafından orijinal yaş hesaplayıcı

Bu uygulama, kullanıcıların kendi yaşlarını veya bir başkasının yaşını tam güne kadar kolayca hesaplamasına olanak tanır. Ayrıca gelecek yaşları, geçmiş yaşları ve iki tarih arasındaki gün, hafta, ay ve yıl sayısını hesaplayabilir. Kullanıcılar basitliğini ve doğruluğunu övdü. Ek olarak, temiz bir tasarıma sahip kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Bu uygulamayı indirmek ve kullanmak ücretsizdir, ek özellikler için isteğe bağlı uygulama içi satın alma seçenekleri mevcuttur. Ek özelliklerden bazıları arasında doğum günü geri sayımı, birden fazla kişi için doğum günlerini kaydetme ve izleme yeteneği ve yaklaşan doğum günleri için hatırlatıcı ayarlama seçeneği bulunur. Genel olarak, Age Calculator Original, yaşı hızlı ve doğru bir şekilde hesaplamaya ihtiyaç duyanlar için yüksek puan alan ve kullanışlı bir uygulamadır.

Android Code Play ile yaş hesaplayıcı

Android Code Play'den Yaş Hesaplayıcı, birinin yaşını hızlı bir şekilde hesaplamak için basit ve kullanımı kolay bir uygulamadır. Uygulama, yalnızca doğum tarihlerinin girilmesiyle, mevcut yaşlarını yıl, ay ve gün olarak anında görüntüler. Ayrıca bir sonraki doğum günlerini ve o zamana kadar kaç gün kaldığını gösterir. Ek olarak, kullanıcılar gelecekte kolay erişim için uygulamada doğum tarihlerini kaydetme seçeneğine sahiptir. Temiz arayüzü ve kullanıcı dostu özellikleri ile Android Code Play'in Yaş Hesaplayıcısı, birinin yaşını hızlı bir şekilde belirlemek için güvenilir bir seçimdir.

Hayvan yılları – Yaş Hesaplayıcı

Bu uygulama, evcil hayvanlarınızın yaşını insan yıllarında kolayca hesaplamanıza olanak tanır. Sadece doğum günlerini ve türlerini girin, uygulama işin geri kalanını sizin için yapacak. Ayrıca özelleştirilebilir bir yaş tablosuna sahiptir, böylece evcil hayvanınızın yaşının bir insanınkiyle nasıl karşılaştırıldığını görebilirsiniz. Genel olarak, Animal Years, herhangi bir evcil hayvan sahibi için kullanışlı ve kullanıcı dostu bir araçtır. Bu yaş hesaplama uygulamaları, kullanıcıların yaşlarını ve önemli tarihlerini takip etmelerini kolaylaştırabilir.

Bir yaş hesaplama uygulamasındaki temel özellikler

Bir yaş hesaplayıcı uygulamasının bazı temel özellikleri arasında doğum tarihinizi girme ve mevcut yaşınızı anında hesaplama yeteneği, yaşınızı yıl, ay ve gün olarak görme seçeneği ve kaç gün kaldığını görmenizi sağlayan bir geri sayım özelliği yer alır. bir sonraki doğum gününüze kadar. Bir uygulama ayrıca, cinsiyet ve yaşam tarzı seçimleri gibi çeşitli faktörlere dayalı olarak potansiyel ölüm tarihinizi tahmin eden bir yaşam süresi tahmincisi sunar. Ek olarak, uygulama, doğum yılınızda meydana gelen önemli tarihi olaylara ve doğum tarihinizi paylaşan ünlü ünlülere bakmak gibi eğlenceli özellikler içerebilir. Tüm bu özelliklere sahip bir yaş hesaplama uygulaması, yaşınızı takip etmenin ve analiz etmenin kapsamlı ve eğlenceli bir yoludur.

Kodlama olmadan nasıl yaş hesaplama uygulaması oluşturabilirim?

Seçeneklerden biri, AppMaster.io gibi bir drag-and-drop uygulama oluşturucu platformu kullanmaktır. Bu platform, yaş hesaplama uygulamaları oluşturmak için önceden oluşturulmuş özellikler sağlayarak uygulamanızı herhangi bir kod yazmadan kolayca özelleştirmenize ve yayınlamanıza olanak tanır. Başka bir seçenek de, daha sonra Appsheet veya AppGyver gibi bir platform kullanılarak bir uygulamaya dönüştürülebilen temel bir yaş hesaplama işlevi oluşturmak için Microsoft Excel veya Google Sheets gibi bir elektronik tablo programı kullanmaktır. Bu yaklaşımların her ikisi de, kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan bir yaş hesaplama uygulaması oluşturmanıza olanak tanır.

Ancak, yalnızca bir MVP'ye (Minimum Geçerli Ürün) değil, kaynak no-code ve teknik belgelere sahip gerçek bir uygulamaya ihtiyacınız varsa, kodsuz platform AppMaster.