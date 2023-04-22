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ABH TEAM OÜ

partner location EU partner certified Партнер начиная с 2023
partner status
Рейтинг партнера
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На основании отзывов
quetion
Рейтинг партнеров основан на отзывах клиентов после завершения и сдачи проектов.
Опыт no-code 1 год
Специализация
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О партнере

Компетенции

FMCG Startup Retail

Сертификаты

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