Создание умных городов с помощью искусственного интеллекта no-code

Рост умных городов: технологическая эволюция

Концепция «умного города» превратилась из футуристического видения в осязаемую реальность, меняя то, как мы живем, работаем и взаимодействуем с городской средой. Поскольку города во всем мире продолжают расти, давление на инфраструктуру и услуги также возрастает, создавая уникальные проблемы, требующие инновационных решений. Умные города используют возможности технологий для решения этих проблем, используя основанную на данных информацию для повышения качества городской жизни.

Умные города характеризуются использованием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для повышения эффективности и результативности городских услуг. Это включает в себя интеграцию устройств IoT (Интернета вещей) , облачных вычислений и, во все большей степени, искусственного интеллекта (ИИ) для оптимизации таких ресурсов, как энергия, вода и управление отходами. Эти технологические достижения значительно приносят пользу усилиям по контролю дорожного движения, общественной безопасности и устойчивому развитию. Основополагающим фактором развития умных городов является сбор и анализ огромных объемов данных, которые предоставляют полезную информацию для градостроителей и властей.

ИИ, в частности, продемонстрировал свой потенциал в преобразовании этих городских центров в более адаптивные и отзывчивые образования. Используя алгоритмы машинного обучения, умные города могут прогнозировать структуру дорожного движения, снижать потребление энергии, автоматизировать рутинные задачи и предоставлять горожанам персонализированные услуги. Тем не менее, разработка решений на основе искусственного интеллекта часто требовала специальных знаний и ресурсов, которые были недоступны для многих муниципалитетов. Следовательно, барьер входа для использования ИИ в рамках инициатив «умного города» исторически был высоким.

Тем не менее, неустанное развитие технологий привело к значительному сдвигу – появлению no-code платформ. Упрощая процесс разработки приложений, эти инновационные инструменты демократизировали доступ к ИИ, позволяя даже тем, у кого нет технических знаний, создавать и развертывать интеллектуальные приложения. Для умных городов идея интеграции передовой аналитики и интеллектуальной автоматизации может стать реальностью без необходимости обширных знаний в области кодирования или больших команд разработчиков.

Такие платформы, как AppMaster, играют ключевую роль в этой эволюции. Являясь платформой no-code, которая может интегрировать модули искусственного интеллекта, она предоставляет градостроителям инструменты для создания пользовательских приложений, которые могут обрабатывать и расшифровывать сложные экосистемы данных современных городских ландшафтов. Этот сдвиг не только ускоряет развертывание проектов «умного города», но и гарантирует, что такие решения будут более масштабируемыми и адаптируемыми к меняющимся потребностям городского населения.

Поскольку мы находимся на стыке городского планирования и технологических инноваций, появление умных городов — это не просто стремление, а продолжающаяся трансформация, которая обещает пересмотреть городской опыт для будущих поколений. Благодаря искусственному интеллекту no-code расширение возможностей этой трансформации становится не просто возможным, но и все более достижимым для городов по всему миру.

ИИ No-Code: устранение разрыва для градостроителей

Появление искусственного интеллекта (ИИ) открыло новую эру городского планирования и управления. Тем не менее, для многих градостроителей сложность разработки ИИ стала серьезным препятствием для входа. Именно здесь платформы искусственного интеллекта no-code предлагают смену парадигмы, создавая новые возможности для трансформации и улучшения городов.

Платформы искусственного интеллекта No-code позволяют людям, не имеющим опыта программирования, проектировать, создавать и внедрять решения искусственного интеллекта. Эти платформы предоставляют удобный интерфейс, в котором планировщики могут drag and drop элементы для создания моделей, отвечающих конкретным потребностям их городов. Это решение экономит время, снижает затраты и, прежде всего, открывает преимущества ИИ для более широкого круга специалистов и заинтересованных сторон города.

Для городских разработчиков и планировщиков это означает простоту создания приложений , которые могут анализировать структуру дорожного движения, оптимизировать маршруты общественного транспорта, управлять потреблением энергии и повышать общественную безопасность. Благодаря искусственному интеллекту no-code эти мощные возможности больше не зависят от необходимости глубоких технических знаний или обширных ресурсов.

В контексте умных городов эти преимущества становятся еще более выраженными. Искусственный интеллект No-code позволяет городам использовать данные из различных источников, включая дорожные камеры, датчики и отзывы граждан, для принятия решений на основе данных. Градостроители могут быстро создавать прототипы и повторять модели искусственного интеллекта, которые реагируют на данные в реальном времени, адаптируясь к постоянно меняющимся городским ландшафтам и потребностям сообщества.

Использование платформ искусственного интеллекта no-code таких как AppMaster позволяет градостроителям наслаждаться гибкостью создания пользовательских приложений, отвечающих уникальным задачам их города. Они могут создавать алгоритмы, которые прогнозируют время пиковой нагрузки, определяют области, нуждающиеся в обновлении инфраструктуры, и даже адаптируют услуги для повышения вовлеченности и удовлетворенности граждан.

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Интеграция искусственного интеллекта no-code в городское планирование также демократизирует процесс управления городом. Городские сотрудники, владельцы местного бизнеса и общественные лидеры теперь могут внести свой вклад в разработку приложений для умного города, не прибегая к сложному обучению, как при разработке традиционного программного обеспечения . Это открывает возможности для сотрудничества и инноваций, позволяя использовать общественный подход к улучшению городской жизни.

Искусственный интеллект No-code — это важнейший мост для градостроителей, позволяющий перейти от традиционных методов к будущему развития умных городов. Устраняя технические препятствия, он способствует созданию инклюзивной среды, в которой основное внимание уделяется решению городских проблем и улучшению качества жизни граждан. Благодаря таким инструментам, как AppMaster, обещание создания более умных и быстро реагирующих городов становится доступной реальностью, открывая путь к социальной эволюции, основанной на искусственном интеллекте.

Практическое применение искусственного интеллекта No-Code в умных городах

Концепция умного города основана на использовании технологий для повышения удобства жизни, работоспособности и устойчивости городской среды. В основе этой концепции лежит применение искусственного интеллекта (ИИ), который в сочетании с движением no-code является мощным инструментом революционного преобразования городской жизни. Здесь мы исследуем, как искусственный интеллект no-code может применяться в различных областях структуры умного города для создания лучших и более эффективных городских пространств без необходимости глубоких технических знаний.

Управление дорожным движением и транспортом. Искусственный интеллект No-code может существенно изменить способ управления транспортными и транзитными системами городов. Используя интерфейсы перетаскивания , градостроители могут разрабатывать модели искусственного интеллекта, которые прогнозируют пробки на дорогах, анализируют время пиковой нагрузки и оптимизируют маршруты общественного транспорта. Эти модели можно интегрировать с системами светофоров и цифровыми вывесками, чтобы предоставлять пассажирам обновленную информацию в режиме реального времени, тем самым сокращая время в пути и улучшая качество обслуживания общественного транспорта.

Искусственный интеллект может существенно изменить способ управления транспортными и транзитными системами городов. Используя интерфейсы перетаскивания , градостроители могут разрабатывать модели искусственного интеллекта, которые прогнозируют пробки на дорогах, анализируют время пиковой нагрузки и оптимизируют маршруты общественного транспорта. Эти модели можно интегрировать с системами светофоров и цифровыми вывесками, чтобы предоставлять пассажирам обновленную информацию в режиме реального времени, тем самым сокращая время в пути и улучшая качество обслуживания общественного транспорта. Энергосбережение и устойчивое развитие. Управление энергопотреблением — это еще один сектор, в котором искусственный интеллект no-code может оказать существенное влияние. Муниципалитеты могут создавать системы, прогнозирующие пики спроса на энергию, используя платформы no-code , что позволяет оптимизировать энергосистему и сократить потери. Интеллектуальные сети на базе искусственного интеллекта могут автоматически регулировать поток электроэнергии в различные сектора города, расставляя приоритеты на основе текущего использования и прогнозов спроса. Кроме того, ИИ может помочь в мониторинге возобновляемых источников энергии и наиболее эффективной их интеграции в энергосистему.

Управление энергопотреблением — это еще один сектор, в котором искусственный интеллект может оказать существенное влияние. Муниципалитеты могут создавать системы, прогнозирующие пики спроса на энергию, используя платформы , что позволяет оптимизировать энергосистему и сократить потери. Интеллектуальные сети на базе искусственного интеллекта могут автоматически регулировать поток электроэнергии в различные сектора города, расставляя приоритеты на основе текущего использования и прогнозов спроса. Кроме того, ИИ может помочь в мониторинге возобновляемых источников энергии и наиболее эффективной их интеграции в энергосистему. Оптимизация управления отходами. В сфере санитарии и управления отходами искусственный интеллект no-code помогает оптимизировать маршруты мусороуборочных машин, прогнозировать графики сбора отходов и выявлять области с высоким уровнем образования отходов, которые могут потребовать дополнительного внимания. Это не только повышает операционную эффективность, но и способствует развитию устойчивых методов управления отходами.

В сфере санитарии и управления отходами искусственный интеллект помогает оптимизировать маршруты мусороуборочных машин, прогнозировать графики сбора отходов и выявлять области с высоким уровнем образования отходов, которые могут потребовать дополнительного внимания. Это не только повышает операционную эффективность, но и способствует развитию устойчивых методов управления отходами. Общественная безопасность и защищенность. Платформы искусственного интеллекта No-code могут помочь правоохранительным органам повысить общественную безопасность. Системы наблюдения на базе искусственного интеллекта могут распознавать закономерности, обнаруживать аномалии и предупреждать власти о потенциальных угрозах или чрезвычайных ситуациях. Например, решения no-code могут помочь в мониторинге толпы во время крупных мероприятий, обеспечивая быстрое реагирование на любую необычную активность без необходимости постоянного наблюдения за людьми.

Платформы искусственного интеллекта могут помочь правоохранительным органам повысить общественную безопасность. Системы наблюдения на базе искусственного интеллекта могут распознавать закономерности, обнаруживать аномалии и предупреждать власти о потенциальных угрозах или чрезвычайных ситуациях. Например, решения могут помочь в мониторинге толпы во время крупных мероприятий, обеспечивая быстрое реагирование на любую необычную активность без необходимости постоянного наблюдения за людьми. Обслуживание инфраструктуры и городское планирование. Прогностические возможности ИИ также можно применять для управления инфраструктурой. Анализируя данные от различных датчиков, встроенных по всему городу, искусственный интеллект no-code может прогнозировать необходимость обслуживания дорог, мостов, туннелей и общественных зданий, что помогает предотвращать поломки и оптимизировать графики технического обслуживания. Что касается городского планирования, искусственный интеллект no-code может моделировать различные сценарии развития, позволяя планировщикам визуализировать влияние новых проектов и городских реформ. Это помогает оптимизировать землепользование, планировать рост населения и повышать качество городского развития.

Прогностические возможности ИИ также можно применять для управления инфраструктурой. Анализируя данные от различных датчиков, встроенных по всему городу, искусственный интеллект может прогнозировать необходимость обслуживания дорог, мостов, туннелей и общественных зданий, что помогает предотвращать поломки и оптимизировать графики технического обслуживания. Что касается городского планирования, искусственный интеллект может моделировать различные сценарии развития, позволяя планировщикам визуализировать влияние новых проектов и городских реформ. Это помогает оптимизировать землепользование, планировать рост населения и повышать качество городского развития. Повышение вовлеченности граждан. Помимо операционных улучшений, искусственный интеллект no-code также может способствовать более активному участию граждан в умных городах. ИИ может персонализировать общение между городскими службами и жителями, обеспечивать автоматизированную многоязычную поддержку и способствовать сбору отзывов, которые помогут улучшить городские услуги. Более привлекательные и отзывчивые государственные услуги способствуют формированию чувства общности и повышению удовлетворенности граждан.

В эпоху цифровой трансформации искусственный интеллект no-code не только расширяет возможности городских администраторов, но и приглашает граждан активно участвовать в развитии своих городов. Такие платформы, как AppMaster находятся в авангарде этих изменений, позволяя пользователям — независимо от их навыков программирования — принимать участие в создании решений для умных городов завтрашнего дня. no-code уже трансформирует городские ландшафты, и по мере развития технологий он продолжит открывать новые возможности для создания связанных, интеллектуальных городских экосистем, которые эффективно и оперативно обслуживают своих жителей.

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Преодоление проблем в развитии умного города с помощью No-Code

Путь к созданию умных городов не лишен препятствий. Городские планировщики и городские власти часто сталкиваются с препятствиями, связанными с технической сложностью, бюджетными ограничениями и устойчивостью технологических инициатив. Платформы искусственного интеллекта No-code решают эти общие проблемы, позволяя муниципалитетам более легко и уверенно внедрять интеллектуальные технологии.

Демократизация технологий для разнообразных наборов навыков. Тонкости искусственного интеллекта могут быть пугающими для тех, у кого нет опыта в области информатики или разработки программного обеспечения. Платформы искусственного интеллекта No-code , такие как AppMaster , имеют удобные интерфейсы, которые позволяют городским чиновникам создавать сложные приложения без написания единой строки кода. Этот демократический подход значительно расширяет круг тех, кто может внести свой вклад в развитие умного города, позволяя использовать разнообразный опыт для формирования городских технологических инициатив.

Тонкости искусственного интеллекта могут быть пугающими для тех, у кого нет опыта в области информатики или разработки программного обеспечения. Платформы искусственного интеллекта , такие как , имеют удобные интерфейсы, которые позволяют городским чиновникам создавать сложные приложения без написания единой строки кода. Этот демократический подход значительно расширяет круг тех, кто может внести свой вклад в развитие умного города, позволяя использовать разнообразный опыт для формирования городских технологических инициатив. Оптимизация бюджета. Финансовые соображения имеют первостепенное значение в проектах государственного сектора. Традиционная разработка программного обеспечения может оказаться дорогостоящим делом, особенно когда речь идет об использовании возможностей искусственного интеллекта. Платформы No-code минимизируют расходы за счет снижения потребности в специализированном персонале и сокращения сроков разработки. Более того, гибкость решений no-code способствует поэтапному и итеративному развитию, позволяя городам строить, измерять и учиться без существенных предварительных инвестиций.

Финансовые соображения имеют первостепенное значение в проектах государственного сектора. Традиционная разработка программного обеспечения может оказаться дорогостоящим делом, особенно когда речь идет об использовании возможностей искусственного интеллекта. Платформы минимизируют расходы за счет снижения потребности в специализированном персонале и сокращения сроков разработки. Более того, гибкость решений способствует поэтапному и итеративному развитию, позволяя городам строить, измерять и учиться без существенных предварительных инвестиций. Интеграция и итерация с гибкостью. Городская среда динамична, и решения для умных городов должны иметь возможность развиваться в тандеме. Платформы No-code обеспечивают гибкость, необходимую для интеграции с существующей городской инфраструктурой, а также гибкость для адаптации к новым данным или возникающим городским проблемам. Более того, с помощью таких платформ, как AppMaster , планировщики могут итеративно совершенствовать приложения, чтобы лучше обслуживать свои сообщества, без бюрократических и технических проволочек, типичных для традиционных методов кодирования.

Городская среда динамична, и решения для умных городов должны иметь возможность развиваться в тандеме. Платформы обеспечивают гибкость, необходимую для интеграции с существующей городской инфраструктурой, а также гибкость для адаптации к новым данным или возникающим городским проблемам. Более того, с помощью таких платформ, как , планировщики могут итеративно совершенствовать приложения, чтобы лучше обслуживать свои сообщества, без бюрократических и технических проволочек, типичных для традиционных методов кодирования. Повышение безопасности и конфиденциальности данных. По мере того, как города становятся умнее, они также становятся более уязвимыми объектами для киберугроз. Решения искусственного интеллекта No-code , созданные с учетом требований безопасности, могут облегчить эту проблему. Настройки и параметры, обеспечивающие соблюдение протоколов конфиденциальности и безопасности, могут быть включены в качестве фундаментальных компонентов процесса разработки приложения. Платформа AppMaster гарантирует, что приложения соответствуют новейшим стандартам безопасности, обеспечивая спокойствие городским администраторам и горожанам.

По мере того, как города становятся умнее, они также становятся более уязвимыми объектами для киберугроз. Решения искусственного интеллекта , созданные с учетом требований безопасности, могут облегчить эту проблему. Настройки и параметры, обеспечивающие соблюдение протоколов конфиденциальности и безопасности, могут быть включены в качестве фундаментальных компонентов процесса разработки приложения. Платформа гарантирует, что приложения соответствуют новейшим стандартам безопасности, обеспечивая спокойствие городским администраторам и горожанам. Предоставление устойчивых и масштабируемых решений. Инициативы «умного города» должны решать текущие проблемы и оставаться устойчивыми и масштабируемыми для будущих потребностей. Платформы искусственного интеллекта No-code решают эту проблему, генерируя код или даже развертываемые приложения, которые могут адаптироваться к масштабируемым городским требованиям. Этот устойчивый подход предотвращает устаревание технологий и позволяет создавать решения для умного города, возможности которых растут по мере роста сложности и размера города.

Все эти факторы в совокупности представляют ИИ no-code не просто как вариант, но и как ключевой инструмент для тех, кто стремится превратить городские центры в умные города. Снижая барьеры для доступа к передовым технологиям, эти платформы обладают потенциалом для ускорения инноваций и предоставления эффективных, ориентированных на граждан услуг, которые определяют умные города завтрашнего дня.

Перспективные города с помощью ИИ No-Code

Поскольку городские центры продолжают расширяться и развиваться, концепция городов, ориентированных на будущее, становится все более важной. Это предполагает создание инфраструктур, которые не только устойчивы в настоящем, но и адаптируются к будущим достижениям и вызовам. В этом контексте платформы искусственного интеллекта (ИИ) no-code играют преобразующую роль, предлагая градостроителям динамичный инструмент для прогнозирования и подготовки к потребностям завтрашнего дня.

Благодаря простоте использования и гибкости, искусственный интеллект no-code позволяет муниципальным властям внедрять интеллектуальные технологии, не полагаясь на команду специализированных разработчиков. Это позволяет быстро создавать прототипы и итерировать решения городских проблем на основе искусственного интеллекта. Благодаря интеграции алгоритмов машинного обучения (ML) городские администрации могут собирать и анализировать огромные объемы городских данных, получать полезную информацию и адаптироваться к тенденциям по мере их появления.

Экологическая устойчивость является ключевым элементом обеспечения устойчивости городской среды в будущем. Искусственный интеллект No-code облегчает мониторинг и управление ресурсами, помогая разрабатывать более эффективные энергетические системы и протоколы управления отходами. Это позволяет оптимизировать общественный транспорт для уменьшения заторов и загрязнения, а также помогает в планировании зеленых насаждений, которые улучшают качество воздуха и благосостояние жителей.

Кроме того, безопасность и реагирование на чрезвычайные ситуации — еще одна важная область, на которую ИИ no-code может оказать серьезное влияние. Внедряя прогнозную аналитику, города могут лучше подготовиться к стихийным бедствиям, оптимизировать эвакуацию и более эффективно координировать действия служб быстрого реагирования. Такой реактивный подход к обеспечению безопасности в городах имеет решающее значение для уменьшения воздействия непредвиденных событий.

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С экономической точки зрения искусственный интеллект no-code может стимулировать местную экономику, предоставляя градостроителям инструменты для анализа городского рынка труда, выявления возможностей роста и поддержки местного бизнеса с помощью анализа тенденций. Более того, демократизация ИИ с помощью платформ no-code может привести к росту числа гражданских технологических стартапов, которые предлагают инновационные решения городских проблем, одновременно способствуя экономическому развитию города.

Такие платформы, как AppMaster позволяют людям без технического образования создавать сложные приложения, которые могут оптимизировать различные городские операции. Используя решения no-code такие как AppMaster, которые позволяют визуально создавать модели данных , бизнес-логику и интерфейсы, муниципалитеты обеспечивают процесс совместного творчества, в котором местные сообщества могут напрямую участвовать в разработке и совершенствовании приложений для умного города.

Искусственный интеллект No-code обещает создать адаптируемые, устойчивые и устойчивые города. Оно выходит за рамки простого внедрения технологий и прокладывает путь к совместному, инклюзивному и целостному подходу к городскому развитию, ориентированному на будущие вызовы. Используя итеративную и удобную для пользователя природу платформ no-code, городские пространства могут развиваться в тандеме с горожанами, готовыми с уверенностью и креативностью отвечать будущим требованиям.

Начало работы с искусственным интеллектом No-Code для инициатив «умного города»

Реализация инициатив «умного города» может показаться сложной задачей, особенно когда она предполагает использование возможностей искусственного интеллекта. С появлением платформ искусственного интеллекта no-code входной барьер значительно снижается, что позволяет градостроителям и городским администраторам, независимо от их технического образования, активно участвовать в цифровой трансформации городов. Здесь мы изложим основные шаги и рассмотрим потенциал таких платформ, как AppMaster, в демократизации создания решений для умных городов.

Во-первых, решающее значение имеет понимание целей и ожидаемых результатов внедрения ИИ в городской среде. Такие факторы, как улучшение управления дорожным движением, повышение общественной безопасности и устойчивое потребление энергии, закладывают основу для целевых инициатив. После того как цели определены, следующие шаги могут помочь на пути от концепции к реальности:

Исследуйте приложения искусственного интеллекта: определите, какие аспекты управления городом могут получить наибольшую выгоду от технологий искусственного интеллекта. Это может включать общественный транспорт, реагирование на чрезвычайные ситуации, распределение энергии или утилизацию отходов.

определите, какие аспекты управления городом могут получить наибольшую выгоду от технологий искусственного интеллекта. Это может включать общественный транспорт, реагирование на чрезвычайные ситуации, распределение энергии или утилизацию отходов. Сбор и анализ данных. Собирайте данные из различных городских систем и датчиков. Используйте платформы искусственного интеллекта no-code для анализа этих данных, выявления закономерностей и идей, которые могут способствовать более разумному принятию решений.

Собирайте данные из различных городских систем и датчиков. Используйте платформы искусственного интеллекта для анализа этих данных, выявления закономерностей и идей, которые могут способствовать более разумному принятию решений. Выберите правильную платформу No-Code . Выберите платформу искусственного интеллекта no-code , которая соответствует потребностям вашего города и требованиям масштабируемости. Выбирайте такие платформы, как AppMaster , которые предлагают гибкость, простоту использования и мощные возможности интеграции.

Выберите платформу искусственного интеллекта , которая соответствует потребностям вашего города и требованиям масштабируемости. Выбирайте такие платформы, как , которые предлагают гибкость, простоту использования и мощные возможности интеграции. Быстрое создание прототипов и повторение: используйте выбранную платформу no-code для быстрого создания прототипов приложений ИИ. Используйте интерфейс drag-and-drop и готовые компоненты для создания функциональных моделей, которые можно тестировать и совершенствовать в режиме реального времени.

используйте выбранную платформу для быстрого создания прототипов приложений ИИ. Используйте интерфейс и готовые компоненты для создания функциональных моделей, которые можно тестировать и совершенствовать в режиме реального времени. Привлекайте заинтересованные стороны. Взаимодействуйте с членами сообщества, государственными чиновниками и отраслевыми экспертами, чтобы собрать отзывы и убедиться, что разработанные решения хорошо соответствуют потребностям всех заинтересованных сторон.

Взаимодействуйте с членами сообщества, государственными чиновниками и отраслевыми экспертами, чтобы собрать отзывы и убедиться, что разработанные решения хорошо соответствуют потребностям всех заинтересованных сторон. Развертывание и мониторинг: как только решения искусственного интеллекта будут готовы, разверните их в городской инфраструктуре. Используйте инструменты мониторинга, предоставляемые платформой no-code для отслеживания производительности и влияния.

как только решения искусственного интеллекта будут готовы, разверните их в городской инфраструктуре. Используйте инструменты мониторинга, предоставляемые платформой для отслеживания производительности и влияния. Масштабируйте и расширяйте: на основе результатов и отзывов масштабируйте решения искусственного интеллекта, чтобы охватить больше городских территорий или внедрить новые функции. Модульная природа платформ no-code помогает расширять возможности, не начиная с нуля.

Прелесть искусственного интеллекта no-code для умных городов заключается в его простоте и адаптируемости. Приложения обширны: от обнаружения аномалий в инженерных сетях в режиме реального времени до прогнозирования транспортных потоков при крупных событиях. Такие платформы, как AppMaster расширяют возможности городских разработчиков, быстро создавая серверные системы, веб- и мобильные приложения, что делает их идеальным выбором для муниципалитетов, решающихся реализовать проекты умного города.

Помните, что путь к созданию более умных городов с помощью искусственного интеллекта no-code — это не только технологии, но и развитие культуры инноваций и сотрудничества между сообществами. Предприняв эти шаги, градостроители смогут использовать потенциал искусственного интеллекта no-code для создания инклюзивных, устойчивых и интеллектуальных городских пространств, которые процветают в будущем.