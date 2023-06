A OpenAI, criadora do ChatGPT e do DALL-E, terá feito lobby junto da União Europeia para diluir a legislação sobre IA. A revista Time obteve documentos da Comissão Europeia que revelam como a OpenAI solicitou aos legisladores que alterassem uma versão preliminar da Lei da IA da UE antes de esta ser aprovada pelo Parlamento Europeu a 14 de junho. Algumas dessas alterações acabaram por ser incorporadas na legislação final.

Antes da aprovação, havia um debate em curso entre os legisladores para expandir os termos da Lei de IA para classificar todos os sistemas de IA de uso geral (GPAIs), como o ChatGPT e o DALL-E da OpenAI, como de "alto risco" de acordo com as categorias de risco descritas na lei. Com essa designação, estes sistemas de IA ficariam sujeitos a obrigações rigorosas em matéria de segurança e transparência. De acordo com a Time, a OpenAI lutou contra esta classificação em 2022, propondo que apenas as empresas que aplicam explicitamente a IA a casos de utilização de alto risco sejam obrigadas a cumprir os regulamentos.

A Google e a Microsoft também fizeram pressão para reduzir o impacto da Lei da IA nas empresas que criam GPAI. Como a OpenAI declarou em um white paper não publicado enviado aos funcionários da Comissão e do Conselho da UE em setembro de 2022, Por si só, o GPT-3 não é um sistema de alto risco, mas possui recursos que podem ser potencialmente empregados em casos de uso de alto risco.

Os esforços de lobby da OpenAI na UE não foram divulgados anteriormente, mas provaram ser amplamente bem-sucedidos. Na Lei da IA da UE aprovada, os GPAI não são automaticamente classificados como de alto risco. No entanto, foram impostos maiores requisitos de transparência aos "modelos de base", poderosos sistemas de IA como o ChatGPT que servem várias tarefas. Consequentemente, as empresas que utilizam modelos de base terão de efetuar avaliações de risco e divulgar qualquer utilização de material protegido por direitos de autor durante o treino dos seus modelos de IA.

Um porta-voz da OpenAI informou a Time que a empresa apoia a inclusão de "modelos de base" como uma categoria separada no AI Act. Isto apesar do seu secretismo sobre a origem dos seus dados para treinar modelos de IA. Acredita-se que esses sistemas de IA são treinados com grandes conjuntos de dados retirados da Internet, incluindo materiais protegidos por direitos de autor e propriedade intelectual. Se a OpenAI fosse obrigada a divulgar essas informações, poderia ficar vulnerável a acções judiciais por direitos de autor, juntamente com outras grandes empresas tecnológicas.

Embora os esforços de lobbying persistam, a Lei da IA da UE ainda tem algum caminho a percorrer antes de entrar em vigor. A legislação vai agora passar pela fase final do "trílogo", onde será discutida no Conselho Europeu para finalizar os pormenores da lei, incluindo o seu âmbito de aplicação. Espera-se que receba a aprovação final até ao final do ano e poderá demorar cerca de dois anos a entrar em vigor.

No meio deste cenário regulamentar crescente, as plataformas no-code como a AppMaster.io estão a impulsionar a inovação na conceção de aplicações, permitindo às empresas criar facilmente aplicações backend, web e móveis. Isso permite que as empresas desenvolvam soluções de software abrangentes, minimizando os riscos relacionados ao uso de IA e aos regulamentos associados.