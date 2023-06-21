أفادت التقارير أن شركة OpenAI ، التي ابتكرت ChatGPT و DALL-E ، ضغطت على الاتحاد الأوروبي لتخفيف تشريع الذكاء الاصطناعي القادم. حصلت مجلة Time Magazine على وثائق من المفوضية الأوروبية تكشف كيف طلبت OpenAI من المشرعين تعديل نسخة مسودة من قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي قبل أن يوافق عليه البرلمان الأوروبي في 14 يونيو. تم دمج بعض هذه التغييرات في نهاية المطاف في التشريع النهائي.

قبل الموافقة ، كان هناك نقاش مستمر بين المشرعين لتوسيع الشروط في قانون الذكاء الاصطناعي لتصنيف جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة (GPAIs) ، مثل ChatGPT و DALL-E من OpenAI ، على أنها `` عالية المخاطر '' وفقًا لتصنيفات المخاطر الموصوفة في القانون. مع هذا التصنيف ، ستخضع أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه لالتزامات صارمة تتعلق بالسلامة والشفافية. وفقًا لـ Time ، حارب OpenAI هذا التصنيف في عام 2022 ، مقترحًا أنه يجب فقط الشركات التي تطبق الذكاء الاصطناعي صراحةً على حالات الاستخدام عالية الخطورة للامتثال للوائح.

دفعت Google و Microsoft أيضًا من أجل تقليل تأثير قانون الذكاء الاصطناعي على الشركات التي تبني GPAIs. كما ذكرت شركة OpenAI في ورقة بيضاء غير منشورة تم إرسالها إلى مسؤولي مفوضية الاتحاد الأوروبي والمجلس في سبتمبر 2022 ، فإن GPT-3 في حد ذاته ليس نظامًا عالي الخطورة ، ولكنه يمتلك قدرات يمكن استخدامها في حالات الاستخدام عالية المخاطر.

لم يتم الكشف عن جهود الضغط التي تبذلها شركة OpenAI في الاتحاد الأوروبي سابقًا ولكنها أثبتت نجاحها إلى حد كبير. في قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي المعتمد ، لا يتم تصنيف GPAIs تلقائيًا على أنها عالية المخاطر. ومع ذلك ، تم فرض متطلبات شفافية أكبر على "النماذج الأساسية" ، وأنظمة الذكاء الاصطناعي القوية مثل ChatGPT التي تخدم مهامًا مختلفة. وبالتالي ، سيُطلب من الشركات التي تستخدم نماذج الأساس إجراء تقييمات للمخاطر والكشف عن أي استخدام للمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر أثناء التدريب على نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.

أبلغ متحدث باسم OpenAI مجلة تايم أن الشركة تدعم إدراج "نماذج الأساس" كفئة منفصلة ضمن قانون الذكاء الاصطناعي. هذا على الرغم من سريتهم حول مصدر بياناتهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. من المعتقد على نطاق واسع أن أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه يتم تدريبها على مجموعات بيانات كبيرة مأخوذة من الإنترنت ، بما في ذلك المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية. إذا أُجبرت شركة OpenAI على الكشف عن مثل هذه المعلومات ، فقد تصبح عرضة لدعاوى حقوق النشر إلى جانب شركات التكنولوجيا الكبيرة الأخرى.

بينما تستمر جهود الضغط ، لا يزال أمام قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي مسافة يجب تغطيتها قبل أن يدخل حيز التنفيذ. سوف يمر التشريع الآن بمرحلة "ثلاثية" النهائية ، حيث ستتم مناقشته بين المجلس الأوروبي لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل القانون ، بما في ذلك نطاق تطبيقه. ومن المتوقع أن يحصل على الموافقة النهائية بحلول نهاية العام وقد يستغرق حوالي عامين ليصبح ساري المفعول.

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