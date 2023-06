OpenAI, il creatore di ChatGPT e DALL-E, avrebbe fatto pressioni sull'Unione Europea per indebolire la legislazione sull'IA in arrivo. Time Magazine ha ottenuto documenti dalla Commissione europea che rivelano come OpenAI abbia chiesto ai legislatori di modificare una bozza della legge UE sull'IA prima che fosse approvata dal Parlamento europeo il 14 giugno. Alcune di queste modifiche sono state poi incorporate nella legislazione finale.

Prima dell'approvazione, era in corso un dibattito tra i legislatori per ampliare i termini della legge sull'IA in modo da classificare tutti i sistemi di IA per scopi generali (GPAI), come ChatGPT e DALL-E di OpenAI, come "ad alto rischio" secondo le categorie di rischio descritte nella legge. Con tale designazione, questi sistemi di intelligenza artificiale sarebbero soggetti a obblighi rigorosi in materia di sicurezza e trasparenza. Secondo Time, OpenAI ha combattuto contro questa classificazione nel 2022, proponendo che solo le aziende che applicano esplicitamente l'IA a casi d'uso ad alto rischio siano obbligate a rispettare le norme.

Anche Google e Microsoft hanno spinto per una riduzione dell'impatto dell'AI Act sulle aziende che costruiscono le GPAI. Come ha dichiarato OpenAI in un libro bianco non pubblicato inviato ai funzionari della Commissione e del Consiglio dell'UE nel settembre 2022, di per sé il GPT-3 non è un sistema ad alto rischio, ma possiede capacità che possono essere potenzialmente impiegate in casi d'uso ad alto rischio.

Gli sforzi di lobbying di OpenAI nell'UE non sono stati resi noti in precedenza, ma si sono rivelati ampiamente efficaci. Nella legge europea sull'intelligenza artificiale approvata, le GPAI non sono automaticamente classificate come ad alto rischio. Tuttavia, sono stati imposti maggiori requisiti di trasparenza per i "modelli di base", potenti sistemi di IA come ChatGPT che svolgono diversi compiti. Di conseguenza, le aziende che utilizzano i modelli di base saranno tenute a eseguire valutazioni del rischio e a rivelare qualsiasi uso di materiale protetto da copyright durante l'addestramento dei loro modelli di IA.

Un portavoce di OpenAI ha informato Time che l'azienda sostiene l'inclusione dei "modelli di base" come categoria separata all'interno dell'AI Act. Questo nonostante la loro segretezza sulla provenienza dei dati per l'addestramento dei modelli di IA. È opinione diffusa che tali sistemi di IA siano addestrati su grandi insiemi di dati prelevati da Internet, compresi materiali protetti da copyright e proprietà intellettuale. Se OpenAI fosse costretta a divulgare tali informazioni, potrebbe diventare vulnerabile alle azioni legali sul copyright, insieme ad altre grandi aziende tecnologiche.

Sebbene le attività di lobby continuino, la legge europea sull'IA ha ancora una certa distanza da percorrere prima di entrare in vigore. La legislazione passerà ora alla fase finale del "trilogo", dove sarà discussa dal Consiglio europeo per finalizzare i dettagli della legge, compreso il suo campo di applicazione. L'approvazione finale è prevista entro la fine dell'anno e l'entrata in vigore potrebbe richiedere circa due anni.

