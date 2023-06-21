Компания OpenAI, создатель ChatGPT и DALL-E, по сообщениям, лоббировала в Европейском Союзе смягчение законодательства об искусственном интеллекте. Журнал Time Magazine получил документы из Европейской комиссии, которые показывают, как OpenAI просила законодателей внести поправки в проект закона ЕС об искусственном интеллекте до того, как он был одобрен Европейским парламентом 14 июня. Некоторые из этих изменений в итоге были включены в окончательный вариант закона.

До утверждения закона среди законодателей велись дебаты о расширении терминов в Законе об ИИ, чтобы классифицировать все системы ИИ общего назначения (GPAI), такие как ChatGPT и DALL-E от OpenAI, как "высокорискованные" в соответствии с классификацией рисков, описанной в законе. В этом случае на эти системы ИИ будут наложены строгие обязательства по обеспечению безопасности и прозрачности. По данным Time, OpenAI боролся против этой классификации в 2022 году, предлагая, чтобы только компании, явно применяющие ИИ в случаях использования с высоким риском, должны были соблюдать правила.

Google и Microsoft также настаивали на снижении влияния закона об ИИ на компании, создающие GPAI. Как заявил OpenAI в неопубликованном документе, направленном чиновникам Комиссии и Совета ЕС в сентябре 2022 года, GPT-3 сама по себе не является системой высокого риска, но обладает возможностями, которые потенциально могут быть использованы в случаях высокого риска.

Лоббистские усилия OpenAI в ЕС ранее не раскрывались, но оказались в значительной степени успешными. В утвержденном Законе ЕС об искусственном интеллекте GPAI не классифицируются автоматически как высокорисковые. Однако к "базовым моделям", мощным системам ИИ, таким как ChatGPT, которые выполняют различные задачи, предъявляются повышенные требования к прозрачности. Следовательно, компании, использующие базовые модели, будут обязаны проводить оценку рисков и раскрывать информацию о любом использовании материалов, защищенных авторским правом, во время обучения своих моделей ИИ.

Представитель OpenAI сообщил Time, что компания поддерживает включение "базовых моделей" в качестве отдельной категории в Закон об ИИ. И это несмотря на их скрытность в отношении того, откуда они берут данные для обучения моделей ИИ. Широко распространено мнение, что такие системы ИИ обучаются на больших наборах данных, взятых из интернета, включая материалы, защищенные авторским правом, и интеллектуальную собственность. Если бы OpenAI заставили раскрыть такую информацию, она могла бы стать уязвимой для исков о защите авторских прав наряду с другими крупными технологическими компаниями.

Несмотря на то, что лоббистские усилия продолжаются, закону ЕС об искусственном интеллекте еще предстоит пройти некоторое расстояние, прежде чем он вступит в силу. Теперь законодательство пройдет заключительную стадию "трилога", где оно будет обсуждаться в Европейском совете для окончательного согласования деталей закона, включая сферу его применения. Ожидается, что закон получит окончательное одобрение к концу года, а его вступление в силу может занять около двух лет.

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