OpenAI, twórca ChatGPT i DALL-E, podobno lobbował w Unii Europejskiej, aby złagodzić nadchodzące przepisy dotyczące sztucznej inteligencji. Time Magazine uzyskał dokumenty z Komisji Europejskiej, które ujawniają, w jaki sposób OpenAI zwróciło się do prawodawców o zmianę projektu unijnej ustawy o sztucznej inteligencji, zanim została ona zatwierdzona przez Parlament Europejski 14 czerwca. Niektóre z tych zmian zostały ostatecznie włączone do ostatecznego prawodawstwa.

Przed zatwierdzeniem, wśród prawodawców toczyła się debata na temat rozszerzenia terminów w ustawie o sztucznej inteligencji w celu sklasyfikowania wszystkich systemów sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia (GPAI), takich jak ChatGPT i DALL-E firmy OpenAI, jako "wysokiego ryzyka" zgodnie z kategoriami ryzyka opisanymi w ustawie. Dzięki takiemu oznaczeniu te systemy sztucznej inteligencji podlegałyby rygorystycznym obowiązkom w zakresie bezpieczeństwa i przejrzystości. Według Time, OpenAI walczyło z tą klasyfikacją w 2022 roku, proponując, aby tylko firmy wyraźnie stosujące sztuczną inteligencję w przypadkach wysokiego ryzyka były zobowiązane do przestrzegania przepisów.

Google i Microsoft naciskały również na zmniejszenie wpływu ustawy o sztucznej inteligencji na firmy tworzące GPAI. Jak stwierdził OpenAI w niepublikowanej białej księdze przesłanej do urzędników Komisji Europejskiej i Rady we wrześniu 2022 r., GPT-3 sam w sobie nie jest systemem wysokiego ryzyka, ale posiada możliwości, które mogą być potencjalnie wykorzystane w przypadkach wysokiego ryzyka.

Wysiłki lobbingowe OpenAI w UE nie zostały wcześniej ujawnione, ale okazały się w dużej mierze skuteczne. W zatwierdzonej unijnej ustawie o sztucznej inteligencji, GPAI nie są automatycznie klasyfikowane jako obarczone wysokim ryzykiem. Większe wymagania dotyczące przejrzystości zostały jednak nałożone na "modele podstawowe", potężne systemy sztucznej inteligencji, takie jak ChatGPT, które służą do różnych zadań. W związku z tym firmy korzystające z modeli podstawowych będą musiały przeprowadzać oceny ryzyka i ujawniać wszelkie przypadki wykorzystania materiałów chronionych prawem autorskim podczas szkolenia swoich modeli sztucznej inteligencji.

Rzecznik OpenAI poinformował Time, że firma popiera włączenie "modeli fundacyjnych" jako osobnej kategorii do ustawy o sztucznej inteligencji. Dzieje się tak pomimo ich tajemnicy na temat tego, skąd pozyskują dane do trenowania modeli sztucznej inteligencji. Powszechnie uważa się, że takie systemy sztucznej inteligencji są szkolone na dużych zbiorach danych pobranych z Internetu, w tym na materiałach chronionych prawem autorskim i własności intelektualnej. Gdyby OpenAI została zmuszona do ujawnienia takich informacji, mogłaby stać się podatna na pozwy o naruszenie praw autorskich wraz z innymi dużymi firmami technologicznymi.

Podczas gdy wysiłki lobbingowe nie ustają, unijna ustawa o sztucznej inteligencji wciąż ma do pokonania pewien dystans, zanim wejdzie w życie. Ustawodawstwo przejdzie teraz przez końcowy etap "rozmów trójstronnych", gdzie zostanie omówione przez Radę Europejską w celu sfinalizowania szczegółów ustawy, w tym zakresu jej stosowania. Oczekuje się, że ustawa otrzyma ostateczne zatwierdzenie do końca roku, a jej wejście w życie może zająć około dwóch lat.

