A Google deu recentemente um passo significativo no sentido de uma protecção mais segura e mais fácil de utilizar para os utilizadores empresariais, lançando uma versão beta aberta para passkeys nas contas Google Workspace e Cloud. A empresa iniciou o lançamento do suporte de chaves de acesso para as contas Google dos consumidores, há cerca de um mês atrás, e agora, esta tecnologia inovadora está a ser alargada para atender aos utilizadores empresariais.

O Google, como muitas outras empresas líderes em tecnologia, tem trabalhado incansavelmente no combate às vulnerabilidades relacionadas com as senhas. As Passkeys prometem uma melhor segurança do que as palavras-passe convencionais e os procedimentos de autenticação multifactor. Em vez de dependerem de códigos de autenticação de aplicações ou mensagens de texto, os utilizadores de chaves de acesso podem utilizar sem problemas os seus telefones, computadores ou tablets para iniciar sessão em sítios Web e aplicações com logins pré-existentes, como um login biométrico ou um código PIN. Uma vez que os indivíduos precisam de possuir fisicamente estes dispositivos, a probabilidade de acesso não autorizado é significativamente reduzida.

As chaves de acesso partilham semelhanças com as chaves de segurança físicas em termos da sua resistência a tentativas de phishing. Os protocolos criptográficos utilizados pelas passkeys assemelham-se aos princípios utilizados pelas chaves de segurança física. De acordo com os resultados da investigação da Google, as passkeys são duas vezes mais rápidas e apresentam quatro vezes menos erros do que as palavras-passe normais.

Em um anúncio oficial, o gerente de produto do Google Workspace, Jeroen Kemperman, e o gerente de engenharia Shruti Kulkarni declararam: "Na última década, o Google esteve na vanguarda da batalha contra phishing e ameaças relacionadas a senhas, inclusive com nossas defesas automatizadas alimentadas pelo Google AI". Eles ainda acrescentaram: "Defendemos o desenvolvimento de chaves de segurança física e sua padronização sob a Aliança FIDO. Como geralmente uma alternativa mais simples e segura às senhas, as chaves de acesso representam o culminar deste trabalho para levar a tecnologia resistente a phishing a bilhões de pessoas em todo o mundo.

A implementação desta nova funcionalidade no Google Workspace está a ser levada a cabo de forma faseada. Nas próximas semanas, os administradores terão a opção de activar as chaves de acesso para os seus utilizadores, contornando assim a necessidade de palavras-passe no início de sessão.

À medida que os negócios e as empresas optam por plataformas low-code e no-code como o AppMaster para acelerar e simplificar o desenvolvimento de aplicações, a integração de medidas de segurança avançadas em soluções digitais torna-se crítica para garantir a protecção dos dados. Tecnologias como as passkeys ultrapassam os limites da manutenção da integridade das empresas e dos utilizadores, proporcionando uma forma mais segura e eficiente de os utilizadores acederem a plataformas online.