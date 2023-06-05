谷歌最近在为企业用户提供更安全、更友好的保护方面迈出了重要的一步，在谷歌工作区和云账户上推出了一个开放的测试版密码锁。大约一个月前，该公司启动了对消费者谷歌账户的密码支持，现在，这项创新技术正在扩展，以迎合企业用户。

像许多其他领先的技术公司一样，谷歌一直在不懈地努力打击与密码有关的漏洞。密码锁承诺比传统的密码和多因素认证程序更安全。通行证用户可以无缝地使用他们的手机、电脑或平板电脑，以预先存在的登录方式（如生物识别登录或PIN码）登录网站和应用程序，而不是依赖来自应用程序或短信的认证码。由于个人需要实际拥有这些设备，未经授权访问的可能性大大降低。

密码钥匙与物理安全钥匙在抵御网络钓鱼企图方面有相似之处。密码钥匙所采用的加密协议与物理安全钥匙所采用的原理很相似。根据谷歌的研究结果，与普通密码相比，密码的速度是普通密码的两倍，所表现出的错误是普通密码的四倍。

谷歌工作区产品经理Jeroen Kemperman和工程经理Shruti Kulkarni在一份官方公告中表示："在过去十年中，谷歌一直处于打击网络钓鱼和密码相关威胁的前沿，包括我们由谷歌人工智能驱动的自动防御。"他们进一步补充说："我们倡导开发物理安全密钥，并在FIDO联盟下实现其标准化。作为一般来说比密码更简单、更安全的替代品，密码代表了这项工作的顶峰，将防钓鱼技术带给全球数十亿人。"

在谷歌工作区实施这项新功能的工作正在分阶段进行。在接下来的几周里，管理员将可以选择为其用户启用密码，从而绕过登录时的密码需求。

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