Google ha recentemente compiuto un passo significativo verso una protezione più sicura e semplice per gli utenti aziendali, lanciando una beta aperta per i passkey sugli account Google Workspace e Cloud. L'azienda ha avviato il supporto delle passkey per gli account Google dei consumatori circa un mese fa, e ora questa tecnologia innovativa viene estesa agli utenti aziendali.

Google, come molte altre aziende tecnologiche leader, ha lavorato incessantemente per combattere le vulnerabilità legate alle password. I passkeys promettono una maggiore sicurezza rispetto alle password tradizionali e alle procedure di autenticazione multifattoriale. Invece di affidarsi a codici di autenticazione provenienti da app o messaggi di testo, gli utenti di passkey possono utilizzare senza problemi i loro telefoni, computer o tablet per accedere a siti web e applicazioni con login preesistenti, come un login biometrico o un codice PIN. Poiché le persone devono possedere fisicamente questi dispositivi, la probabilità di accesso non autorizzato è notevolmente ridotta.

I passkeys presentano analogie con le chiavi di sicurezza fisiche in termini di resistenza ai tentativi di phishing. I protocolli crittografici utilizzati dai passkeys assomigliano ai principi utilizzati dalle chiavi di sicurezza fisiche. Secondo i risultati della ricerca di Google, le passkey sono due volte più veloci e presentano un numero di errori quattro volte inferiore rispetto alle normali password.

In un annuncio ufficiale, Jeroen Kemperman, Product Manager di Google Workspace, e Shruti Kulkarni, Engineering Manager, hanno dichiarato: "Negli ultimi dieci anni, Google è stata in prima linea nella lotta contro il phishing e le minacce legate alle password, anche grazie alle nostre difese automatizzate alimentate da Google AI". E ha aggiunto: "Abbiamo promosso lo sviluppo delle chiavi di sicurezza fisiche e la loro standardizzazione nell'ambito della FIDO Alliance. Essendo in generale un'alternativa più semplice e sicura alle password, le chiavi rappresentano il culmine di questo lavoro per portare una tecnologia resistente al phishing a miliardi di persone in tutto il mondo".

L'implementazione di questa nuova funzione in Google Workspace avviene in modo graduale. Nelle prossime settimane, gli amministratori avranno la possibilità di abilitare le passkey per i loro utenti, evitando così la necessità di inserire le password al momento dell'accesso.

Poiché le aziende e le imprese scelgono piattaforme low-code e no-code come AppMaster per accelerare e semplificare lo sviluppo delle applicazioni, l'integrazione di misure di sicurezza avanzate nelle soluzioni digitali diventa fondamentale per garantire la protezione dei dati. Tecnologie come i passkeys superano i limiti del mantenimento dell'integrità aziendale e degli utenti, fornendo un modo più sicuro ed efficiente per gli utenti di accedere alle piattaforme online.