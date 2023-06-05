اتخذت Google مؤخرًا خطوة مهمة نحو حماية أكثر أمانًا وسهولة في الاستخدام لمستخدمي الأعمال من خلال إطلاق إصدار تجريبي مفتوح لمفاتيح المرور على Google Workspace وحسابات Cloud. بدأت الشركة في طرح دعم مفتاح المرور لحسابات Google للمستهلكين منذ حوالي شهر ، والآن ، يتم توسيع هذه التكنولوجيا المبتكرة لتلبية احتياجات مستخدمي المؤسسات.

تعمل Google ، مثل العديد من الشركات التقنية الرائدة الأخرى ، بلا هوادة على مكافحة الثغرات الأمنية المتعلقة بكلمات المرور. تعد مفاتيح المرور بأمان أفضل من كلمات المرور التقليدية وإجراءات المصادقة متعددة العوامل. بدلاً من الاعتماد على رموز المصادقة من التطبيقات أو الرسائل النصية ، يمكن لمستخدمي مفاتيح المرور استخدام هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية الخاصة بهم بسلاسة لتسجيل الدخول إلى مواقع الويب والتطبيقات التي تحتوي على عمليات تسجيل دخول موجودة مسبقًا ، مثل تسجيل الدخول بالمقاييس الحيوية أو رمز PIN. نظرًا لأن الأفراد بحاجة إلى امتلاك هذه الأجهزة فعليًا ، تقل احتمالية الوصول غير المصرح به بشكل كبير.

تشترك مفاتيح المرور في أوجه التشابه مع مفاتيح الأمان المادية من حيث مقاومتها لمحاولات التصيد الاحتيالي. تشبه بروتوكولات التشفير المستخدمة بواسطة مفاتيح المرور المبادئ التي تستخدمها مفاتيح الأمان المادية. وفقًا لنتائج بحث Google ، تكون مفاتيح المرور أسرع مرتين وتظهر أخطاء أقل بأربع مرات مقارنة بكلمات المرور العادية.

في إعلان رسمي ، صرح مدير منتجات Google Workspace ، Jeroen Kemperman ، ومدير الهندسة Shruti Kulkarni ، "على مدار العقد الماضي ، كانت Google في طليعة المعركة ضد التهديدات المتعلقة بالتصيد الاحتيالي وكلمات المرور ، بما في ذلك الدفاعات الآلية التي تدعمها Google AI . " وأضافوا أيضًا: "لقد دافعنا عن تطوير مفاتيح الأمان المادية وتوحيدها في إطار تحالف FIDO. باعتبارها بشكل عام بديل أبسط وأكثر أمانًا لكلمات المرور ، تمثل مفاتيح المرور تتويجًا لهذا العمل لتقديم تقنية مقاومة للتصيد الاحتيالي لمليارات الأشخاص حول العالم ".

يتم تنفيذ هذه الميزة الجديدة في Google Workspace بطريقة تدريجية. في الأسابيع المقبلة ، سيكون لدى المسؤولين خيار تمكين مفاتيح المرور لمستخدميهم ، وبالتالي تجاوز الحاجة إلى كلمات المرور عند تسجيل الدخول.

نظرًا لأن الشركات والمؤسسات تختار الأنظمة الأساسية low-code no-code مثل AppMaster لتسريع عملية تطوير التطبيقات وتبسيطها ، يصبح دمج تدابير الأمان المتقدمة في الحلول الرقمية أمرًا بالغ الأهمية لضمان حماية البيانات. تعمل تقنيات مثل مفاتيح المرور على دفع الحدود في الحفاظ على سلامة الأعمال والمستخدمين ، مما يوفر طريقة أكثر أمانًا وفعالية للمستخدمين للوصول إلى المنصات عبر الإنترنت.