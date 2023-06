Google hat kürzlich einen wichtigen Schritt in Richtung eines sichereren und benutzerfreundlicheren Schutzes für Unternehmensnutzer unternommen, indem es eine offene Beta für Passkeys für Google Workspace- und Cloud-Konten gestartet hat. Das Unternehmen hat vor etwa einem Monat mit der Einführung der Passkey-Unterstützung für Google-Konten von Privatkunden begonnen, und nun wird diese innovative Technologie auf Unternehmensnutzer ausgeweitet.

Wie viele andere führende Technologieunternehmen hat auch Google unermüdlich an der Bekämpfung von Sicherheitslücken im Zusammenhang mit Passwörtern gearbeitet. Passkeys versprechen mehr Sicherheit als herkömmliche Passwörter und mehrstufige Authentifizierungsverfahren. Anstatt sich auf Authentifizierungscodes von Apps oder Textnachrichten zu verlassen, können Passkey-Benutzer ihre Telefone, Computer oder Tablets nahtlos verwenden, um sich bei Websites und Anwendungen mit bereits vorhandenen Logins, wie z. B. einem biometrischen Login oder PIN-Code, anzumelden. Da die Personen diese Geräte physisch besitzen müssen, ist die Wahrscheinlichkeit eines unbefugten Zugriffs deutlich geringer.

Passkeys haben Ähnlichkeiten mit physischen Sicherheitsschlüsseln, was ihren Widerstand gegen Phishing-Versuche angeht. Die von Passkeys verwendeten kryptografischen Protokolle ähneln den Prinzipien, die von physischen Sicherheitsschlüsseln verwendet werden. Den Forschungsergebnissen von Google zufolge sind Passkeys doppelt so schnell und weisen viermal weniger Fehler auf als gewöhnliche Passwörter.

In einer offiziellen Ankündigung erklärten Google Workspace Product Manager Jeroen Kemperman und Engineering Manager Shruti Kulkarni: "In den letzten zehn Jahren hat Google eine Vorreiterrolle im Kampf gegen Phishing und passwortbezogene Bedrohungen eingenommen, unter anderem mit unseren automatisierten Schutzmaßnahmen, die von Google AI unterstützt werden." Weiter heißt es: "Wir haben uns für die Entwicklung von physischen Sicherheitsschlüsseln und deren Standardisierung im Rahmen der FIDO Alliance eingesetzt. Als allgemein einfachere und sicherere Alternative zu Passwörtern stellen Passkeys den Höhepunkt dieser Arbeit dar, um Milliarden von Menschen weltweit eine phishing-resistente Technologie zur Verfügung zu stellen."

Die Implementierung dieser neuen Funktion in Google Workspace wird schrittweise durchgeführt. In den kommenden Wochen werden Administratoren die Möglichkeit haben, Passkeys für ihre Nutzer zu aktivieren, wodurch die Notwendigkeit von Passwörtern bei der Anmeldung umgangen wird.

In dem Maße, in dem sich Unternehmen und Organisationen für low-code und no-code entscheiden, um die Anwendungsentwicklung zu beschleunigen und zu vereinfachen, wird die Integration fortschrittlicher Sicherheitsmaßnahmen in digitale Lösungen immer wichtiger, um den Datenschutz zu gewährleisten. Technologien wie Passkeys setzen neue Maßstäbe bei der Wahrung der Integrität von Unternehmen und Nutzern und bieten einen sichereren und effizienteren Weg für den Zugriff auf Online-Plattformen.