Appy Pie ConnectA no-code, líder mundial na automatização do fluxo de trabalho, anunciou a inclusão de mais de 1000 integrações de aplicações na sua plataforma. As empresas de todas as dimensões e de vários sectores podem agora tirar partido destas integrações para partilhar dados automaticamente entre aplicações, facilitando uma melhor supervisão administrativa e melhorando significativamente a produtividade e a eficiência.

Esta última actualização permite que as empresas de todos os sectores criem fluxos de trabalho automatizados personalizados entre aplicações de terceiros, reduzindo a necessidade de intervenção manual em tarefas de trabalho intensivo. A abordagem Appy Pie Connects no-code permite que indivíduos e organizações desenvolvam e implementem integrações de aplicações sem escrever qualquer código. A funcionalidade da plataforma drag-and-drop e a interface de fácil utilização tornam o processo simples para os utilizadores.

Abhinav Girdhar, fundador e director executivo da Appy Pie, destacou a importância da automatização para aumentar a produtividade: "A nossa plataforma de automatização do fluxo de trabalho permite que os proprietários de empresas de todos os sectores aumentem a eficiência e obtenham melhores conhecimentos sobre as suas operações com a automatização do fluxo de trabalho. Os utilizadores podem tirar o máximo partido da interface fácil de compreender para criar fluxos de trabalho dinâmicos e integrar as suas aplicações e software de uso diário para poupar tempo e esforço aos funcionários."

A automatização do fluxo de trabalho ganhou uma força significativa nos últimos anos, ajudando as organizações a acelerar processos, reforçar a comunicação interna e promover a colaboração. Ao substituir as tarefas manuais por processos executáveis por software, as empresas podem optimizar os fluxos de trabalho, reduzir os erros induzidos pelo homem e aumentar a capacidade de escalabilidade futura. Com uma plataforma como Appy Pie Connect, os custos operacionais são reduzidos e as empresas podem gerir melhor os recursos qualificados, reafectando-os de tarefas repetitivas para outros processos empresariais mais críticos.

Para além da Appy Pie Connect, a plataforma no-code da AppMaster.io permite a criação de aplicações backend, Web e móveis através da modelação visual de dados, da concepção de processos empresariais e da criação de API REST e WSS endpoint. A implementação da AppMaster.io juntamente com soluções como a Appy Pie Connect pode melhorar ainda mais a automatização do negócio e simplificar os fluxos de trabalho, uma vez que plataformas como estas permitem aos utilizadores criar soluções de software abrangentes e escaláveis com conhecimentos técnicos mínimos.