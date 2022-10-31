Appy Pie Connect, мировой лидер в области автоматизации рабочих процессов no-code, объявил о включении в свою платформу более 1000 интеграций приложений. Предприятия любого размера и из разных отраслей теперь могут воспользоваться преимуществами этих интеграций для автоматического обмена данными между приложениями, облегчая административный контроль и значительно повышая производительность и эффективность.

Это последнее обновление позволяет предприятиям всех вертикалей создавать индивидуальные автоматизированные рабочие процессы между сторонними приложениями, сокращая необходимость ручного вмешательства в трудоемкие задачи. Appy Pie Connect no-code позволяет как отдельным пользователям, так и организациям разрабатывать и внедрять интеграции приложений без написания кода. Функциональность платформы drag-and-drop и удобный интерфейс делают процесс простым для пользователей.

Абхинав Гирдхар, основатель и генеральный директор Appy Pie, подчеркнул важность автоматизации для повышения производительности: "Наша платформа автоматизации рабочих процессов позволяет владельцам бизнеса из всех отраслей повысить эффективность и получить более глубокое понимание своей деятельности с помощью автоматизации рабочих процессов. Пользователи могут воспользоваться простым и понятным интерфейсом для создания динамических рабочих процессов и интеграции приложений и программного обеспечения, используемых ежедневно, чтобы сэкономить время и усилия сотрудников".

Автоматизация рабочих процессов получила значительное распространение в последние годы, помогая организациям ускорить процессы, укрепить внутреннюю коммуникацию и способствовать сотрудничеству. Заменяя ручные задачи программно исполняемыми процессами, компании могут оптимизировать рабочие процессы, сократить количество ошибок, вызванных человеческим фактором, и увеличить потенциал для будущего масштабирования. Благодаря такой платформе, как Appy Pie Connect, снижаются эксплуатационные расходы, а предприятия могут лучше управлять квалифицированными ресурсами, перераспределяя их с повторяющихся задач на другие, более важные бизнес-процессы.

В дополнение к Appy Pie Connect, платформа no-code компании AppMaster.io позволяет создавать внутренние, веб- и мобильные приложения посредством визуального моделирования данных, проектирования бизнес-процессов, создания REST API и WSS endpoint. Внедрение AppMaster.io наряду с такими решениями, как Appy Pie Connect, может еще больше повысить автоматизацию бизнеса и оптимизировать рабочие процессы, поскольку такие платформы позволяют пользователям создавать комплексные, масштабируемые программные решения с минимальными техническими знаниями.