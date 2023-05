Appy Pie Connect, een wereldwijde leider in no-code workflowautomatisering, kondigde de opname van meer dan 1000 app-integraties op zijn platform aan. Bedrijven van elke omvang en uit verschillende sectoren kunnen nu profiteren van deze integraties om gegevens automatisch te delen tussen applicaties, waardoor een beter administratief overzicht mogelijk wordt en de productiviteit en efficiëntie aanzienlijk worden verbeterd.

Deze nieuwste update stelt ondernemingen in elke verticale sector in staat om aangepaste geautomatiseerde workflows te creëren tussen applicaties van derden, waardoor de behoefte aan handmatige interventie in arbeidsintensieve taken afneemt. Appy Pie Connects no-code benadering stelt zowel individuen als organisaties in staat om app-integraties te ontwikkelen en te implementeren zonder code te schrijven. De drag-and-drop functionaliteit van het platform en de gebruiksvriendelijke interface maken het proces eenvoudig voor gebruikers.

Abhinav Girdhar, oprichter en CEO van Appy Pie, benadrukte het belang van automatisering bij het stimuleren van de productiviteit: "Ons platform voor workflowautomatisering stelt bedrijfseigenaren uit alle sectoren in staat om de efficiëntie te verbeteren en beter inzicht te krijgen in hun activiteiten met workflowautomatisering. Gebruikers kunnen optimaal gebruik maken van de eenvoudig te begrijpen interface om dynamische workflows te creëren en hun dagelijks gebruikte applicaties en software te integreren om de werknemers tijd en moeite te besparen."

Workflowautomatisering heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen en helpt organisaties hun processen te versnellen, de interne communicatie te versterken en de samenwerking te bevorderen. Door handmatige taken te vervangen door met software uit te voeren processen, kunnen bedrijven werkstromen optimaliseren, door mensen veroorzaakte fouten verminderen en de capaciteit voor toekomstige schaalbaarheid vergroten. Met een platform als Appy Pie Connect worden de bedrijfskosten verlaagd en kunnen bedrijven hun geschoolde middelen beter beheren door ze te herbestemmen van repetitieve taken naar andere, kritischere bedrijfsprocessen.

Naast Appy Pie Connect maakt het no-code -platform van AppMaster.io het mogelijk backend-, web- en mobiele toepassingen te creëren via visuele datamodellering, het ontwerpen van bedrijfsprocessen en het creëren van REST API's en WSS endpoint. Het implementeren van AppMaster.io naast oplossingen zoals Appy Pie Connect kan de bedrijfsautomatisering verder verbeteren en workflows stroomlijnen, aangezien dergelijke platforms gebruikers in staat stellen uitgebreide, schaalbare softwareoplossingen te creëren met minimale technische expertise.