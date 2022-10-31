Appy Pie Connect no-code 工作流程自动化的全球领先者，宣布在其平台上纳入了1000多个应用集成。来自不同行业的各种规模的企业现在都可以利用这些集成，在各种应用之间自动分享数据，促进更好的行政监督，并大大提高生产力和效率。

no-code 这一最新更新使每个垂直领域的企业能够在第三方应用程序之间创建定制的自动化工作流程，减少对劳动密集型任务的人工干预。Appy Pie Connect的方法允许个人和组织开发和部署应用程序集成，而无需编写任何代码。该平台的drag-and-drop 功能和用户友好界面使用户的过程变得简单明了。

Appy Pie 的创始人兼首席执行官Abhinav Girdhar强调了自动化对提高生产力的重要性："我们的工作流程自动化平台使各行各业的企业主能够通过工作流程自动化提高效率，更好地了解他们的业务。用户可以充分利用易于理解的界面来创建动态工作流程，并整合他们日常使用的应用程序和软件，以节省员工的时间和精力"。

近年来，工作流程自动化获得了巨大的吸引力，帮助企业加快流程，加强内部沟通，促进协作。通过用软件可执行的流程取代人工任务，企业可以优化工作流程，减少人为造成的错误，并提高未来可扩展性的能力。有了像Appy Pie Connect 这样的平台，运营成本就会降低，企业可以更好地管理技术资源，把他们从重复性任务中重新分配到其他更关键的业务流程中。

除了Appy Pie Connect ，AppMaster.io的no-code 平台还可以通过可视化数据建模、业务流程设计以及REST API和WSSendpoint 创建后台、Web和移动应用程序。在实施AppMaster.io 和Appy Pie Connect 等解决方案的同时，可以进一步提高业务自动化和简化工作流程，因为像这样的平台使用户能够以最少的技术专长创建全面、可扩展的软件解决方案。