أعلنت Appy Pie Connect ، الشركة الرائدة عالميًا في أتمتة سير العمل no-code ، عن إدراج أكثر من 1000 تكامل للتطبيقات على نظامها الأساسي. يمكن الآن للشركات من جميع الأحجام ومن الصناعات المختلفة الاستفادة من عمليات الدمج هذه لمشاركة البيانات تلقائيًا عبر التطبيقات ، مما يسهل الإشراف الإداري بشكل أفضل ويحسن الإنتاجية والكفاءة بشكل كبير.

يعمل هذا التحديث الأخير على تمكين المؤسسات في كل قطاع من إنشاء مهام سير عمل مؤتمتة مخصصة بين تطبيقات الطرف الثالث ، مما يقلل الحاجة إلى التدخل اليدوي في المهام كثيفة العمالة. يسمح نهج Appy Pie Connect s no-code لكل من الأفراد والمؤسسات بتطوير ونشر تكامل التطبيقات دون كتابة أي رمز. تعمل وظيفة drag-and-drop في النظام الأساسي والواجهة سهلة الاستخدام على تسهيل العملية للمستخدمين.

سلط أبهيناف جيردار ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Appy Pie ، الضوء على أهمية الأتمتة في زيادة الإنتاجية: "تتيح منصة التشغيل الآلي لسير العمل لدينا لأصحاب الأعمال من جميع القطاعات تعزيز الكفاءة واكتساب رؤى أفضل لعملياتهم من خلال أتمتة سير العمل. يمكن للمستخدمين تحقيق أقصى استفادة من واجهة سهلة الفهم لإنشاء سير عمل ديناميكي ودمج تطبيقات وبرامج الاستخدام اليومي لتوفير وقت الموظفين وجهدهم ".

اكتسبت أتمتة سير العمل قوة جذب كبيرة في السنوات الأخيرة ، مما ساعد المؤسسات على تسريع العمليات وتقوية الاتصال الداخلي وتعزيز التعاون. من خلال استبدال المهام اليدوية بعمليات قابلة للتنفيذ بالبرمجيات ، يمكن للشركات تحسين سير العمل وتقليل الأخطاء التي يسببها الإنسان وزيادة القدرة على التوسع في المستقبل. باستخدام نظام أساسي مثل Appy Pie Connect ، يتم تقليل تكاليف التشغيل ، ويمكن للشركات إدارة الموارد الماهرة بشكل أفضل عن طريق إعادة تخصيصها من المهام المتكررة إلى العمليات التجارية الأخرى الأكثر أهمية.

بالإضافة إلى Appy Pie Connect ، تتيح منصة AppMaster.io no-code إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية من خلال نمذجة البيانات المرئية وتصميم عمليات الأعمال و REST API وإنشاء endpoint WSS. يمكن أن يؤدي تطبيق AppMaster.io جنبًا إلى جنب مع حلول مثل Appy Pie Connect إلى زيادة تعزيز أتمتة الأعمال وتبسيط سير العمل ، حيث تمكّن الأنظمة الأساسية مثل هذه المستخدمين من إنشاء حلول برمجية شاملة وقابلة للتطوير بأقل قدر من الخبرة التقنية.