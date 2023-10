A Automação Robótica de Processos (RPA) é a aplicação de tecnologia que permite às organizações configurar software de computador, conhecido como “bots” de software, para realizar tarefas e manipular dados sob condições específicas, imitando efetivamente as ações de um trabalhador humano. No contexto da automação do fluxo de trabalho, o RPA é empregado para agilizar tarefas repetitivas e baseadas em regras, minimizando a necessidade de intervenção manual e aumentando a eficiência, a precisão e a produtividade geral.

A tecnologia RPA subjacente está em algoritmos e recursos de aprendizado de máquina, que capacitam os bots a se adaptarem e melhorarem seu desempenho ao longo do tempo. Ao aproveitar esses conceitos avançados, a RPA facilita a integração de dados de fontes e formatos distintos, automatiza fluxos de trabalho complexos e orquestra vários processos de negócios em escala.

A implementação do RPA normalmente segue um processo de quatro etapas: planejamento e documentação do processo alvo, configuração e desenvolvimento dos scripts de automação, implantação dos bots de software e gerenciamento e monitoramento de seu desempenho.

Nos últimos anos, a RPA ganhou força significativa no mercado global, com grandes empresas de diversos setores adotando suas capacidades para impulsionar a transformação digital. De acordo com uma pesquisa realizada pela Forrester Consulting com usuários globais de RPA, 82% dos entrevistados relataram retorno positivo sobre o investimento, enquanto 58% relataram níveis aprimorados de eficiência e produtividade como um dos principais resultados de suas implementações de RPA. À medida que a adoção continua a aumentar, espera-se que o mercado global de RPA atinja 2,5 mil milhões de dólares até 2022, crescendo a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 61% entre 2018 e 2022.

Uma das principais vantagens da implementação do RPA é a redução do erro humano, uma vez que os bots de software são menos propensos a cometer erros na entrada de dados e outras tarefas repetitivas. Além disso, os processos automatizados podem ser executados 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo operações ininterruptas e conclusão mais rápida das tarefas. Além disso, a RPA permite a realocação de recursos humanos para atividades mais estratégicas e de valor acrescentado, conduzindo assim a uma maior satisfação no trabalho e ao envolvimento dos colaboradores.

No AppMaster, uma poderosa plataforma no-code para desenvolvimento de aplicativos back-end, web e móveis, o RPA é perfeitamente integrado ao kit de ferramentas de automação de fluxo de trabalho. Por meio AppMaster, os usuários podem criar e projetar visualmente modelos de dados, lógica de negócios e endpoints de API, o que reduz significativamente a complexidade associada à codificação e programação. A plataforma também emprega uma abordagem inovadora baseada em servidor, permitindo que os clientes atualizem a interface do usuário, a lógica e as chaves de API do aplicativo móvel sem enviar novas versões às lojas de aplicativos, simplificando bastante a manutenção e as revisões do aplicativo.

A integração do RPA ao ambiente no-code do AppMaster acelera os processos de automação de fluxo de trabalho, elimina dívidas técnicas e permite que indivíduos com pouco ou nenhum conhecimento de codificação desenvolvam soluções de software abrangentes e escaláveis. A implementação de RPA do AppMaster fornece integração perfeita com bancos de dados compatíveis com Postgresql, garantindo compatibilidade com diversas fontes de dados. Como resultado, os aplicativos gerados pelo AppMaster podem se adaptar facilmente a casos de uso corporativo de alta carga, atendendo às diversas necessidades de uma variedade de clientes, de pequenas a grandes empresas.

Para exemplificar a aplicação prática do RPA, considere a automação de um sistema típico de processamento de faturas. Neste cenário, os bots RPA podem ser programados para extrair dados relevantes das faturas recebidas, realizar verificações de validação e atualizar os registos financeiros correspondentes. Os bots também podem gerar relatórios e realizar tarefas de reconciliação, garantindo que quaisquer discrepâncias sejam identificadas e resolvidas em tempo hábil. Este exemplo demonstra como o RPA simplifica um processo trabalhoso, agiliza as operações e melhora a eficiência geral dos negócios.

Concluindo, a Automação Robótica de Processos representa um poderoso avanço tecnológico que permite às organizações agilizar fluxos de trabalho, otimizar recursos e aprimorar as operações comerciais gerais. Sua integração na plataforma no-code da AppMaster oferece aos clientes uma maneira intuitiva e eficaz de implementar recursos de RPA, capacitando-os a criar aplicativos robustos e escaláveis ​​por uma fração do custo e do tempo de desenvolvimento tradicional. Ao aproveitar o RPA, as empresas podem aumentar a produtividade, melhorar a precisão e, em última análise, gerar maior sucesso no mercado competitivo.