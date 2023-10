L'automatisation des processus robotiques (RPA) est l'application d'une technologie qui permet aux organisations de configurer des logiciels informatiques, appelés « robots » logiciels, pour effectuer des tâches et manipuler des données dans des conditions spécifiques, imitant efficacement les actions d'un travailleur humain. Dans le contexte de l'automatisation des flux de travail, la RPA est utilisée pour rationaliser les tâches répétitives basées sur des règles, en minimisant le besoin d'intervention manuelle et en augmentant l'efficacité, la précision et la productivité globale.

La technologie RPA sous-jacente repose sur des algorithmes et des capacités d’apprentissage automatique, qui permettent aux robots de s’adapter et d’améliorer leurs performances au fil du temps. En tirant parti de ces concepts avancés, la RPA facilite l'intégration de données provenant de sources et de formats disparates, automatise des flux de travail complexes et orchestre divers processus métier à grande échelle.

La mise en œuvre de la RPA suit généralement un processus en quatre étapes : planification et documentation du processus cible, configuration et développement des scripts d'automatisation, déploiement des robots logiciels, ainsi que gestion et surveillance de leurs performances.

Ces dernières années, la RPA a gagné en popularité sur le marché mondial, de grandes entreprises de divers secteurs ayant adopté ses capacités pour conduire la transformation numérique. Selon une enquête menée par Forrester Consulting auprès des utilisateurs mondiaux de RPA, 82 % des personnes interrogées ont signalé un retour sur investissement positif, tandis que 58 % ont signalé une amélioration des niveaux d'efficacité et de productivité parmi les principaux résultats de leurs mises en œuvre de RPA. Alors que l’adoption continue d’augmenter, le marché mondial de la RPA devrait atteindre 2,5 milliards de dollars d’ici 2022, avec une croissance annuelle composée (TCAC) de 61 % entre 2018 et 2022.

L’un des principaux avantages de la mise en œuvre de la RPA est la réduction des erreurs humaines, car les robots logiciels sont moins susceptibles de commettre des erreurs lors de la saisie des données et d’autres tâches répétitives. De plus, les processus automatisés peuvent être exécutés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, garantissant des opérations ininterrompues et une exécution plus rapide des tâches. De plus, la RPA permet de réaffecter les ressources humaines à des activités plus stratégiques et à valeur ajoutée, conduisant ainsi à une amélioration de la satisfaction au travail et de l'engagement des employés.

Chez AppMaster, une puissante plateforme no-code pour développer des applications backend, Web et mobiles, la RPA est intégrée de manière transparente dans la boîte à outils Workflow Automation. Grâce à AppMaster, les utilisateurs peuvent créer et concevoir visuellement des modèles de données, une logique métier et endpoints d'API, ce qui réduit considérablement la complexité associée au codage et à la programmation. La plateforme utilise également une approche innovante basée sur le serveur, permettant aux clients de mettre à jour l'interface utilisateur, la logique et les clés API des applications mobiles sans soumettre de nouvelles versions aux magasins d'applications, simplifiant ainsi considérablement la maintenance et les révisions des applications.

L'intégration de la RPA dans l'environnement no-code d' AppMaster accélère les processus d'automatisation des flux de travail, élimine la dette technique et permet aux personnes ayant peu ou pas d'expertise en codage de développer des solutions logicielles complètes et évolutives. L'implémentation RPA d' AppMaster offre une intégration transparente avec les bases de données compatibles Postgresql, garantissant la compatibilité avec diverses sources de données. En conséquence, les applications générées par AppMaster peuvent facilement s'adapter aux cas d'utilisation d'entreprise à forte charge, répondant aux divers besoins d'un large éventail de clients, des petites entreprises aux grandes entreprises.

Pour illustrer l’application pratique de la RPA, considérons l’automatisation d’un système de traitement de factures typique. Dans ce scénario, les robots RPA peuvent être programmés pour extraire les données pertinentes des factures entrantes, effectuer des contrôles de validation et mettre à jour les enregistrements financiers correspondants. Les robots peuvent également générer des rapports et effectuer des tâches de rapprochement, garantissant ainsi que tout écart est identifié et résolu en temps opportun. Cet exemple montre comment la RPA simplifie un processus à forte intensité de main-d'œuvre, rationalise les opérations et améliore l'efficacité globale de l'entreprise.

En conclusion, l'automatisation des processus robotiques représente une avancée technologique puissante qui permet aux organisations de rationaliser les flux de travail, d'optimiser les ressources et d'améliorer les opérations commerciales globales. Son intégration au sein de la plateforme no-code d' AppMaster offre aux clients un moyen intuitif et efficace de mettre en œuvre les capacités RPA, leur permettant de créer des applications robustes et évolutives pour une fraction du coût et du temps de développement traditionnels. En tirant parti de la RPA, les entreprises peuvent augmenter leur productivité, améliorer leur précision et, en fin de compte, réussir davantage sur un marché concurrentiel.