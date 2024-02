A visualização de dados é um aspecto fundamental do mundo digital, que envolve a apresentação de informações complexas, dados estruturados ou não estruturados em formato gráfico ou pictórico. No contexto de plataformas sem código como o AppMaster , a visualização de dados é fundamental para tornar o processo de desenvolvimento mais acessível, eficiente e visualmente atraente para uma ampla gama de usuários, independentemente de seus conhecimentos técnicos ou habilidades de programação.

As plataformas No-code capacitam os usuários a projetar, analisar e gerenciar aplicativos orientados a dados por meio de uma interface de usuário (UI) intuitiva e modelos pré-construídos para fácil personalização. Técnicas de visualização de dados, incluindo tabelas, gráficos, tabelas e mapas, transformam grandes volumes de dados em visuais facilmente digeríveis. Isso não apenas ajuda a entender e interpretar melhor os dados, mas também facilita a tomada de decisões perspicazes e melhora a comunicação entre várias partes interessadas.

Uma pesquisa realizada pelo Data Literacy Project constatou que aproximadamente 80% dos funcionários afirmaram enfrentar desafios ao trabalhar com dados. Nesse contexto, a visualização de dados é inestimável para preencher a lacuna entre os dados e sua compreensibilidade. A capacidade de transformar dados brutos em gráficos inteligíveis auxilia na descoberta de padrões, tendências e correlações que, de outra forma, poderiam permanecer ocultos. Esse processo de descoberta de dados é crucial para empresas de todos os tamanhos, pois permite a tomada de decisões orientada por dados e promove um entendimento completo do mercado, da base de clientes e dos concorrentes.

A plataforma no-code do AppMaster visa simplificar o processo de desenvolvimento de aplicativos de back-end, web e móveis, oferecendo uma variedade de recursos de visualização de dados. A plataforma possui um designer de modelo de dados visual, permitindo que os usuários criem esquemas de banco de dados, gerenciem relacionamentos e criem lógica de negócios personalizada por meio de sua interface intuitiva. Além disso, o Business Process (BP) Designer da AppMaster permite a configuração de endpoints REST API e WebSocket Secure (WSS), abrindo caminho para uma integração perfeita com serviços e aplicativos de terceiros.

Quando se trata de aplicativos da Web, AppMaster oferece uma interface drag-and-drop para projetar interfaces de usuário juntamente com um designer de BP da Web para criar lógica de negócios personalizada para cada componente. O desenvolvimento de aplicativos móveis da plataforma apresenta uma abordagem semelhante, permitindo que os usuários gerem designs de interface do usuário e adaptem a lógica de negócios para cada componente no designer de BP móvel. Essas funcionalidades são voltadas para tornar AppMaster uma solução versátil e fácil de usar para diversas necessidades de desenvolvimento de aplicativos.

Um dos recursos diferenciadores exclusivos da plataforma AppMaster é sua abordagem orientada ao servidor, que facilita atualizações contínuas de UI, lógica e chaves de API de aplicativos móveis sem a necessidade de novos envios para lojas de aplicativos. Essa funcionalidade é especialmente vantajosa para empresas que exigem atualizações e ajustes frequentes de aplicativos.

Utilizando a plataforma no-code do AppMaster, os usuários podem publicar aplicativos com um único clique de um botão, automatizando assim todo o processo de desenvolvimento. A plataforma gera código-fonte para aplicativos, compila e testa esses aplicativos e, finalmente, os implanta na nuvem ou no local, dependendo dos requisitos do usuário e dos planos de assinatura. AppMaster se orgulha de oferecer excelente escalabilidade, capaz de atender a casos de uso corporativos e de alta carga.

Além disso, AppMaster garante uma experiência de desenvolvimento exaustiva ao gerar automaticamente recursos cruciais, como documentação da API REST por meio do padrão Swalwagger (OpenAPI) e scripts de migração de esquema de banco de dados. Isso permite que os desenvolvedores mantenham seus aplicativos sem esforço, mitigando o risco de dívida técnica, pois a plataforma regenera os aplicativos do zero sempre que os esquemas são modificados.

A visualização de dados constitui um elemento vital na plataforma no-code AppMaster, capacitando os usuários a criar aplicativos robustos, transformando dados brutos em informações visualmente compreensíveis. A plataforma no-code do AppMaster promove um processo de desenvolvimento de aplicativos intuitivo, eficiente e simplificado, integrando ferramentas e técnicas de visualização de dados, permitindo que os usuários colham os benefícios da análise e interpretação avançadas de dados, independentemente de suas proezas técnicas.