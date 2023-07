O que é o ERP e a sua importância para as PME

ERP, ou Planeamento de Recursos Empresariais, é uma solução de software abrangente que integra e automatiza os principais processos empresariais para ajudar as organizações a gerir os recursos de forma mais eficiente. A principal função dos sistemas ERP é servir de repositório central para todas as informações empresariais, permitindo uma troca de dados sem problemas entre diferentes departamentos e facilitando a tomada de decisões informadas.

As PME, ou pequenas e médias empresas, são empresas com um máximo de 500 empregados e menos de 100 milhões de dólares de faturação anual. Tal como as suas congéneres de maior dimensão, as PME enfrentam desafios na gestão eficaz de recursos e processos para garantir competitividade, rentabilidade e crescimento sustentável. Como tal, os sistemas ERP tornaram-se cada vez mais relevantes para as PME, fornecendo-lhes um conjunto de ferramentas abrangente para simplificar as operações, melhorar a partilha de informações e conduzir a decisões baseadas em dados.

Os sistemas ERP para PMEs consistem normalmente em vários módulos que satisfazem as necessidades únicas de diferentes sectores e funções empresariais. Estes módulos podem incluir finanças e contabilidade, recursos humanos, gestão da cadeia de fornecimento, aprovisionamento, controlo de inventário e gestão da relação com o cliente, entre outros. Ao integrar estes módulos, as PME podem obter uma visão consolidada e unificada de toda a sua atividade, o que facilita uma melhor tomada de decisões e oferece informações valiosas para impulsionar o crescimento e o sucesso.

Benefícios dos sistemas ERP para as PME

Existem vários benefícios fundamentais que os sistemas ERP podem oferecer às PME, alguns dos quais são descritos de seguida:

Automatização de processos: Os sistemas ERP ajudam a automatizar muitas tarefas demoradas e repetitivas, como a faturação, o processamento de encomendas e a gestão de inventário. Esta automatização liberta os funcionários para se concentrarem em actividades mais estratégicas e de valor acrescentado, aumentando a produtividade geral.

Redução de custos: Ao simplificar as operações, reduzir o trabalho manual e minimizar os erros, os sistemas ERP podem ajudar as PMEs a reduzir os custos. Além disso, o software ERP oferece um melhor controlo de inventário, reduzindo os níveis de stock e minimizando o desperdício, o que contribui ainda mais para a redução de custos.

Eficiência melhorada: Os sistemas ERP permitem às PME monitorizar e gerir as suas operações em tempo real, conduzindo a uma maior eficiência e a uma redução dos atrasos operacionais. A identificação e correção de estrangulamentos torna-se mais fácil e a natureza integrada do sistema garante que as alterações e decisões são rapidamente propagadas a toda a organização.

Tomada de decisões com base em dados: Com a capacidade de aceder a dados e análises em tempo real, os sistemas ERP fornecem às PME os conhecimentos necessários para tomar decisões estratégicas informadas. Esta tomada de decisões baseada em dados pode ajudar a identificar áreas de melhoria, descobrir novas oportunidades de crescimento e permitir um melhor planeamento para o futuro.

Melhoria da colaboração: Os sistemas ERP promovem uma melhor colaboração entre os diferentes departamentos, fornecendo uma única fonte de verdade para os dados empresariais. Este acesso centralizado à informação garante que todos os membros da equipa estão a trabalhar com os mesmos dados e conhecimentos, evitando falhas de comunicação e melhorando a cooperação em toda a organização.

Escalabilidade: À medida que as PME crescem, os seus processos e requisitos empresariais evoluem. Os sistemas ERP são concebidos para se adaptarem à organização, assegurando que as empresas podem adaptar-se sem problemas a novos desafios e tirar partido das oportunidades emergentes. A natureza modular dos sistemas ERP permite que as PME adicionem ou removam componentes conforme necessário, preparando efetivamente as suas operações para o futuro.

Desafios enfrentados pelas PME na adoção de sistemas ERP

Apesar dos benefícios acima mencionados, as PME podem enfrentar vários desafios ao adotar e implementar sistemas ERP. Alguns desses desafios estão listados abaixo:

Custos elevados: Os sistemas ERP podem ser dispendiosos, especialmente para as PME com recursos limitados. Os custos iniciais das licenças de software, hardware e implementação, bem como as despesas correntes de manutenção, actualizações e formação, podem representar um encargo financeiro significativo para as pequenas e médias empresas.

Personalização inadequada: As PME têm frequentemente processos e requisitos únicos que podem não ser satisfeitos por soluções ERP prontas a utilizar. Embora os sistemas ERP sejam altamente personalizáveis, a personalização do software para atender às necessidades específicas de uma PME pode ser complexa e dispendiosa.

Medo da mudança: A implementação de um sistema ERP exige normalmente alterações significativas nos processos empresariais e nos fluxos de trabalho dos funcionários. Isto pode ser uma perspetiva assustadora e muitas PMEs podem estar relutantes em adotar esta mudança devido a preocupações com interrupções, tempo de inatividade ou o risco percebido de fracasso.

Falta de conhecimentos técnicos: Muitas PME não dispõem de departamentos de TI dedicados ou de conhecimentos técnicos alargados, o que pode tornar a implementação e gestão do sistema ERP um desafio. Esta falta de conhecimentos pode resultar em tempos de implementação mais longos, complicações inesperadas e um custo total de propriedade mais elevado.

Resistência dos trabalhadores à mudança: A adoção de um ERP afecta invariavelmente os trabalhadores, que podem resistir às mudanças introduzidas pelo novo sistema. Podem encarar a implementação do ERP como uma ameaça à segurança do seu emprego ou sentir-se sobrecarregados com a aprendizagem de novos processos e ferramentas. Ultrapassar esta resistência é crucial para uma adoção bem sucedida do ERP.

Como ultrapassar os desafios da implementação do ERP

A adoção de um sistema ERP pode ser um processo difícil, especialmente para as PME com recursos limitados. No entanto, existem estratégias que podem ajudar a ultrapassar estes desafios e garantir uma implementação de ERP bem sucedida. De seguida, apresentam-se cinco passos fundamentais para ajudar as PME a adotar os sistemas ERP com confiança:

Avaliar cuidadosamente a adequação do sistema ERP

Antes de investir num sistema ERP, as PME devem avaliar cuidadosamente as suas necessidades empresariais e as soluções ERP disponíveis no mercado. Devem considerar factores como a escalabilidade, a facilidade de integração, as opções de personalização e a tecnologia utilizada no sistema ERP. As PME devem também considerar o custo total de propriedade (TCO) do sistema ERP; isto inclui os custos iniciais de implementação, os custos de manutenção contínua e quaisquer potenciais custos ocultos. Ao identificar um sistema ERP que seja genuinamente adequado às suas necessidades empresariais, as PME podem minimizar os custos totais e maximizar os benefícios trazidos pelo sistema.

Estabelecer objectivos claros e expectativas de ROI

Definir objectivos claros, prazos e expectativas de retorno do investimento (ROI) para a implementação do ERP é crucial para as PME. Estas necessitam de determinar indicadores-chave de desempenho (KPI) para medir o sucesso do sistema ERP com base nos seus objectivos comerciais específicos. Isto fornece um roteiro claro para o processo de implementação e ajuda a garantir que todas as partes interessadas estão alinhadas com os objectivos e expectativas, reduzindo o risco de conflitos e mal-entendidos.

Atribuir recursos para a implementação

As PME devem ser realistas quanto aos recursos necessários para uma implementação bem sucedida do ERP. Isto inclui a atribuição de um orçamento, a afetação de pessoal e o investimento em formação e esforços de gestão da mudança. Os fornecedores de ERP podem oferecer serviços de apoio e consultoria, mas também é importante que as PMEs desenvolvam capacidades internas. A atribuição adequada de recursos não só ajuda a garantir um processo de implementação mais suave, como também reduz o risco de atrasos, derrapagens de custos e outros desafios que possam surgir durante o projeto.

Envolver as principais partes interessadas e os colaboradores

Envolver as principais partes interessadas e os funcionários no processo de implementação do ERP é importante para garantir a adesão, promover a aceitação do utilizador e facilitar uma transição suave. As PMEs devem criar uma equipa de implementação do ERP composta por representantes de diferentes departamentos, tais como finanças, operações, vendas e TI. Esta equipa deve ser responsável pela recolha de requisitos, pela colaboração com o fornecedor do ERP e pelo fornecimento de feedback ao longo do processo de implementação. A formação dos funcionários e a comunicação aberta são essenciais para lidar com a potencial resistência ao novo sistema e permitir que os funcionários aceitem as mudanças trazidas pela adoção do ERP.

Procure aconselhamento e apoio de especialistas

A procura de aconselhamento e apoio de especialistas externos pode ajudar as PME a ultrapassar quaisquer desafios técnicos ou estratégicos durante o processo de implementação do ERP. Isto pode incluir a colaboração com consultores de ERP, o trabalho com os serviços de apoio do fornecedor de ERP ou a utilização de recursos como fóruns de discussão e webinars para obter informações valiosas.

Uma tendência crescente na adoção de ERP é a utilização de plataformas sem código e de baixo código, como AppMaster, que permitem às empresas personalizar o seu sistema ERP sem necessitarem de grandes competências de programação. Isto pode facilitar o processo de implementação e reduzir as barreiras à entrada para as PME.

Sistemas ERP populares para PMEs

Vários sistemas ERP foram concebidos especificamente para as necessidades das pequenas e médias empresas. Segue-se uma lista de sistemas ERP populares que satisfazem as necessidades das PME:

SAP Business One

O SAP Business One é uma solução ERP popular concebida para pequenas e médias empresas. Oferece um conjunto abrangente de ferramentas para ajudar as empresas a automatizar os seus processos, aumentar a produtividade e obter visibilidade em tempo real das suas operações.

Odoo

Odoo é um software ERP de código aberto que oferece uma solução altamente personalizável e escalável para satisfazer as diversas necessidades das PME. A plataforma fornece uma vasta gama de módulos, incluindo CRM, vendas, gestão de inventário, contabilidade e RH.

Microsoft Dynamics 365

O Microsoft Dynamics 365 é um conjunto de aplicações ERP e CRM baseadas na nuvem que satisfazem as necessidades de vários sectores, incluindo as PME. O Dynamics 365 fornece uma gama de funcionalidades para finanças, operações, vendas, atendimento ao cliente e muito mais.

Oracle NetSuite

O Oracle NetSuite é uma plataforma ERP baseada na nuvem especificamente concebida para empresas em crescimento. O NetSuite oferece um conjunto abrangente de ferramentas para as empresas gerirem as suas finanças, inventário, clientes, comércio eletrónico e muito mais, tudo numa única plataforma.

AppMaster

AppMaster O NetSuite é uma poderosa ferramenta sem código que permite às empresas criar aplicações backend, web e móveis. Proporciona às PME a flexibilidade para desenvolver soluções ERP personalizadas sem a complexidade técnica do desenvolvimento de software tradicional. Permite às organizações otimizar os seus processos e melhorar a eficiência geral através da criação visual de modelos de dados, processos empresariais e APIs.

Abraçar o futuro dos sistemas ERP para PMEs

À medida que a necessidade de operações comerciais eficientes e de tomada de decisões baseadas em dados aumenta nas pequenas e médias empresas (PME), o mesmo acontece com a evolução dos sistemas de planeamento de recursos empresariais (ERP). Os sistemas ERP modernos são cada vez mais concebidos para satisfazer os requisitos exclusivos das PME, ajudando-as a adaptar-se a ambientes empresariais em constante mudança e a alcançar o crescimento. Nesta secção, vamos explorar as tendências futuras dos sistemas ERP para PME, incluindo sistemas baseados na nuvem, análise orientada por IA, mobilidade melhorada e o aumento da utilização de plataformas sem código/low-code como AppMaster.

Sistemas ERP baseados na nuvem

A mudança para sistemas ERP baseados na nuvem é uma tendência significativa que simplifica a implementação e o funcionamento geral desses sistemas. Para as PME, isto significa reduzir os custos iniciais e reduzir a necessidade de conhecimentos especializados de TI a nível interno. Os sistemas ERP baseados na nuvem oferecem vários benefícios, incluindo:

Escalabilidade : Estes sistemas podem ser facilmente escalados com o crescimento da sua empresa, permitindo às PME adicionar novas funcionalidades, utilizadores e módulos conforme necessário.

: Estes sistemas podem ser facilmente escalados com o crescimento da sua empresa, permitindo às PME adicionar novas funcionalidades, utilizadores e módulos conforme necessário. Acessibilidade : Os sistemas baseados na nuvem oferecem acesso remoto aos dados ERP a partir de qualquer dispositivo ligado à Internet, permitindo às PME monitorizar e controlar as operações comerciais a partir de qualquer lugar.

: Os sistemas baseados na nuvem oferecem acesso remoto aos dados ERP a partir de qualquer dispositivo ligado à Internet, permitindo às PME monitorizar e controlar as operações comerciais a partir de qualquer lugar. Segurança dos dados : Os sistemas ERP baseados na nuvem são frequentemente fornecidos com fortes medidas de segurança, salvaguardando informações comerciais sensíveis.

: Os sistemas ERP baseados na nuvem são frequentemente fornecidos com fortes medidas de segurança, salvaguardando informações comerciais sensíveis. Manutenção reduzida: Com atualizações e melhorias contínuas gerenciadas pelo provedor de serviços, as PMEs podem se concentrar em suas principais funções de negócios.

Análise orientada para IA em sistemas ERP

A Inteligência Artificial (IA) está a revolucionar a forma como os sistemas ERP analisam e processam os dados. A análise orientada para a IA pode automatizar a análise de dados, o reconhecimento de padrões e a modelação preditiva - fornecendo às PMEs informações accionáveis que ajudam a impulsionar o crescimento. A incorporação da IA nos sistemas ERP permite às PMEs

Melhorar a tomada de decisões : Com informações em tempo real, as empresas podem tomar decisões informadas com base em dados e previsões exactos.

: Com informações em tempo real, as empresas podem tomar decisões informadas com base em dados e previsões exactos. Melhorar a eficiência dos processos : A IA pode ajudar a automatizar tarefas e processos repetitivos, libertando recursos para iniciativas mais estratégicas.

: A IA pode ajudar a automatizar tarefas e processos repetitivos, libertando recursos para iniciativas mais estratégicas. Promover a inovação : Ao explorar vastos conjuntos de dados em busca de padrões e tendências, a análise baseada em IA pode revelar novas oportunidades de negócio e áreas de melhoria.

: Ao explorar vastos conjuntos de dados em busca de padrões e tendências, a análise baseada em IA pode revelar novas oportunidades de negócio e áreas de melhoria. Reduzir os riscos: A análise preditiva pode ajudar as PME a antecipar potenciais problemas e a adotar medidas preventivas para evitar consequências negativas.

Mobilidade melhorada nos sistemas ERP

Com o aumento da tecnologia móvel, os sistemas ERP estão a adotar cada vez mais a mobilidade, permitindo que as PME acedam aos seus dados comerciais críticos e executem funções essenciais em movimento. As soluções ERP compatíveis com a mobilidade podem ajudar as PME:

Manterem-se ligadas : Aceder a dados em tempo real em smartphones ou tablets, permitindo uma tomada de decisões mais rápida e a resolução imediata de problemas.

: Aceder a dados em tempo real em smartphones ou tablets, permitindo uma tomada de decisões mais rápida e a resolução imediata de problemas. Capacitar os funcionários : Permitir que os funcionários trabalhem remotamente, ajudando a melhorar o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal e a satisfação dos funcionários.

: Permitir que os funcionários trabalhem remotamente, ajudando a melhorar o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal e a satisfação dos funcionários. Melhorar a colaboração : Facilite a comunicação e a colaboração entre os membros da equipa, independentemente da sua localização.

: Facilite a comunicação e a colaboração entre os membros da equipa, independentemente da sua localização. Aumentar a produtividade: O ERP móvel pode ajudar a aumentar a produtividade geral, reduzindo o tempo de inatividade e simplificando a gestão da força de trabalho.

Sistemas ERP sem código/Low-code

A ascensão das plataformas no-code e low-code, como a AppMaster, é um fator de mudança para as PME que pretendem implementar sistemas ERP. Estas plataformas reduzem drasticamente o tempo e os custos de desenvolvimento, permitindo que as empresas com recursos limitados criem soluções ERP personalizadas que se alinham com os seus requisitos exclusivos. Com sistemas ERP sem código/low-code, as PMEs podem:

Personalizar aplicações : Adaptar os sistemas ERP a necessidades comerciais específicas, garantindo um ajuste perfeito aos processos e fluxos de trabalho existentes.

: Adaptar os sistemas ERP a necessidades comerciais específicas, garantindo um ajuste perfeito aos processos e fluxos de trabalho existentes. Capacitar os cidadãos programadores : Permitir que utilizadores não técnicos criem e mantenham aplicações, reduzindo a dependência de pessoal de TI e especialistas.

: Permitir que utilizadores não técnicos criem e mantenham aplicações, reduzindo a dependência de pessoal de TI e especialistas. Acelerar o desenvolvimento : Crie e implemente rapidamente novas funcionalidades e módulos, assegurando que as PME permanecem ágeis e competitivas num ambiente empresarial de ritmo acelerado.

: Crie e implemente rapidamente novas funcionalidades e módulos, assegurando que as PME permanecem ágeis e competitivas num ambiente empresarial de ritmo acelerado. Custos mais baixos: Poupe nos recursos de desenvolvimento e reduza os encargos financeiros das implementações tradicionais de ERP, tornando estes sistemas mais acessíveis às PME.

Em conclusão, o futuro dos sistemas ERP para as PME promete avanços substanciais em termos de tecnologia e capacidades, permitindo que as pequenas e médias empresas maximizem a sua eficiência operacional e simplifiquem a tomada de decisões. Ao adotar sistemas baseados na nuvem, análises orientadas para a IA, mobilidade melhorada e plataformas sem código/low-code como AppMaster, as PME podem manter-se competitivas no ambiente empresarial em constante evolução.