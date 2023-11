O que é local?

Implantação local e na nuvem

Existem duas opções principais que as empresas devem considerar na implantação de software: implantação local e implantação na nuvem. O primeiro envolve hospedar e gerenciar aplicativos de software, dados e hardware nos servidores e infraestrutura locais da própria empresa, enquanto o último usa data centers de terceiros – também conhecidos como nuvem. Ambas as estratégias de implantação trazem seus próprios benefícios e desafios que podem impactar significativamente as operações, as finanças e o sucesso dos negócios de uma empresa.

À medida que as organizações dependem cada vez mais de soluções de software para gerenciar suas operações diárias, tornar-se crucial fazer a escolha certa entre implantação local e na nuvem. Neste artigo, exploraremos os principais aspectos de cada opção, começando com a implantação local, para ajudá-lo a determinar qual abordagem melhor atende às suas necessidades comerciais específicas.

Implantação no local: visão geral e vantagens

Em uma implantação local, os aplicativos de software e os dados de uma empresa são hospedados em servidores locais nas instalações da organização. A empresa é responsável por gerenciar, manter e proteger seus próprios componentes de hardware e software. Essa abordagem tem múltiplas vantagens, tornando-a uma escolha atraente para empresas com requisitos exclusivos ou preocupações de segurança.

Controle sobre infraestrutura

Um dos benefícios mais significativos da implantação local é o nível de controle que ela fornece sobre sua infraestrutura. As organizações podem selecionar e personalizar os componentes de hardware e software que utilizam de acordo com suas necessidades específicas. Isso pode ser particularmente vantajoso se sua empresa tiver requisitos técnicos exclusivos que não podem ser atendidos por soluções prontas para uso disponíveis por meio de provedores de serviços em nuvem.

Segurança de dados

Numa implementação local, as empresas têm controlo total sobre os seus dados e podem implementar medidas de segurança personalizadas para proteger informações sensíveis. Isto pode ser essencial para organizações que operam em setores que estão sujeitos a requisitos regulamentares rigorosos ou que lidam com dados altamente confidenciais. Em comparação com a implantação na nuvem, a infraestrutura local oferece maior segurança porque os dados não saem das instalações da organização, minimizando os riscos associados a violações de dados.

Personalização e Integração

Ao hospedar aplicativos no local, as organizações têm ampla flexibilidade em termos de personalização e integração. As empresas podem modificar aplicativos de software e integrá-los aos sistemas existentes com mais facilidade do que com soluções baseadas em nuvem, o que pode impor restrições nas opções de personalização. Isto pode ser particularmente vantajoso para empresas com processos complexos ou sistemas legados que exigem integração perfeita para operações tranquilas.

Custos reduzidos a longo prazo

Embora as implementações no local normalmente envolvam custos iniciais mais elevados para a compra e instalação de componentes de hardware e software, estes investimentos podem reduzir os custos a longo prazo. As empresas com infraestrutura local geralmente têm mais controle sobre seus custos de TI, uma vez que não precisam pagar taxas recorrentes aos provedores de serviços em nuvem. Esta vantagem de custo é especialmente relevante para empresas com necessidades de infraestrutura estáveis, uma vez que podem amortizar os seus investimentos durante um período mais prolongado.

Implantação no local: desvantagens e considerações

Apesar das vantagens, a implantação local também apresenta diversas desvantagens e considerações que as empresas precisam considerar ao escolher entre as opções de implantação. Alguns dos desafios da implementação no local incluem custos iniciais mais elevados, maiores encargos de manutenção e gestão e potenciais dificuldades com escalabilidade e recuperação de desastres.

Custos iniciais mais elevados

Conforme mencionado anteriormente, as implantações locais geralmente envolvem custos iniciais substanciais para aquisição e configuração de componentes de hardware e software. Estas despesas de capital podem ser uma barreira significativa para as pequenas empresas ou aquelas com orçamentos limitados, tornando mais difícil para elas beneficiarem da flexibilidade e do controlo oferecidos pela implementação no local.

Carga de manutenção e gerenciamento

A implantação local exige que as organizações gerenciem e mantenham seus próprios componentes de hardware e software. Isso pode consumir muito tempo e envolver recursos consideráveis, incluindo a contratação de profissionais de TI qualificados para cuidar da manutenção de servidores, atualizações de software e patches de segurança. Em comparação, a implantação da nuvem pode aliviar parte dessa carga, terceirizando essas tarefas para fornecedores terceirizados especializados em gerenciamento de infraestrutura.

Escalabilidade

As implantações locais podem representar desafios em relação à escalabilidade, especialmente para empresas que vivenciam um rápido crescimento. A expansão de uma infraestrutura local geralmente envolve a compra de novos componentes de hardware e software e sua adição aos sistemas existentes, um processo que pode ser demorado e caro. Por outro lado, a expansão com implantação na nuvem geralmente requer apenas alguns cliques e pouco ou nenhum investimento adicional em hardware.

Recuperação de desastres

A implementação de um plano eficaz de recuperação de desastres pode ser mais complexa e cara com implantações locais. As empresas precisam investir em sistemas de backup, armazenamento externo e hardware redundante para recuperar dados e aplicações em caso de evento catastrófico. Por outro lado, os provedores de serviços em nuvem geralmente possuem mecanismos integrados de recuperação de desastres, tornando mais fácil e econômico para as empresas proteger seus dados e garantir a continuidade.

Embora a implantação no local ofereça maior controle e personalização, ela envolve vários desafios, principalmente devido aos custos iniciais mais elevados e ao aumento das responsabilidades de manutenção. Para tomar uma decisão informada entre implantação local e na nuvem, as empresas devem considerar esses fatores cuidadosamente e determinar qual opção se alinha melhor com suas necessidades, recursos e objetivos de longo prazo.

Implantação em nuvem: visão geral e vantagens

A implantação em nuvem refere-se à hospedagem e gerenciamento de aplicativos de software, dados e hardware em data centers remotos de terceiros, também conhecidos como nuvem. Em vez de arcar com o fardo de possuir e gerenciar servidores físicos em suas instalações, as empresas podem aproveitar os serviços em nuvem para dimensionar e implantar aplicativos e armazenar dados sem a necessidade de infraestrutura interna. Os principais provedores de serviços em nuvem incluem Amazon Web Services (AWS) , Google Cloud Platform (GCP) e Microsoft Azure .

Aqui estão algumas vantagens da implantação na nuvem:

Custos iniciais mais baixos: a implantação da nuvem permite que as empresas eliminem a necessidade de equipamentos caros de data center, reduzindo o investimento inicial e as despesas de capital. Isso permite que as organizações adotem um modelo de pagamento conforme o uso, no qual pagam apenas pelos recursos que consomem, como potência de computação, armazenamento e largura de banda.

a implantação da nuvem permite que as empresas eliminem a necessidade de equipamentos caros de data center, reduzindo o investimento inicial e as despesas de capital. Isso permite que as organizações adotem um modelo de pagamento conforme o uso, no qual pagam apenas pelos recursos que consomem, como potência de computação, armazenamento e largura de banda. Escalabilidade rápida e fácil: com a implantação na nuvem, as empresas podem facilmente dimensionar seus aplicativos e aumentar ou diminuir recursos de computação conforme necessário, sem as restrições das capacidades dos servidores físicos. Isto permite que as organizações respondam rapidamente às novas tendências do mercado e às exigências dos clientes, garantindo sempre um desempenho ideal.

com a implantação na nuvem, as empresas podem facilmente dimensionar seus aplicativos e aumentar ou diminuir recursos de computação conforme necessário, sem as restrições das capacidades dos servidores físicos. Isto permite que as organizações respondam rapidamente às novas tendências do mercado e às exigências dos clientes, garantindo sempre um desempenho ideal. Acesso a tecnologias avançadas: os provedores de serviços em nuvem geralmente oferecem tecnologias e soluções de ponta como parte de suas ofertas, permitindo que as empresas permaneçam à frente da curva sem investir em pesquisa e desenvolvimento internos caros. Isso pode incluir acesso a ferramentas avançadas de análise de dados, inteligência artificial e recursos de aprendizado de máquina.

os provedores de serviços em nuvem geralmente oferecem tecnologias e soluções de ponta como parte de suas ofertas, permitindo que as empresas permaneçam à frente da curva sem investir em pesquisa e desenvolvimento internos caros. Isso pode incluir acesso a ferramentas avançadas de análise de dados, inteligência artificial e recursos de aprendizado de máquina. Recuperação e manutenção de desastres simplificadas: os provedores de nuvem empregam medidas poderosas para proteger contra falhas de infraestrutura, garantindo que seus aplicativos e dados permaneçam operacionais e acessíveis mesmo em caso de desastres. Além disso, os provedores de nuvem cuidam da manutenção e atualizações de hardware e software, garantindo que você possa se concentrar nas principais operações de negócios.

os provedores de nuvem empregam medidas poderosas para proteger contra falhas de infraestrutura, garantindo que seus aplicativos e dados permaneçam operacionais e acessíveis mesmo em caso de desastres. Além disso, os provedores de nuvem cuidam da manutenção e atualizações de hardware e software, garantindo que você possa se concentrar nas principais operações de negócios. Alcance global: a implantação na nuvem permite que as empresas hospedem aplicativos e dados em diversas localizações geográficas, melhorando os tempos de resposta e proporcionando uma experiência de usuário perfeita para clientes em todo o mundo.

Implantação em nuvem: desvantagens e considerações

Apesar de suas inúmeras vantagens, a implantação na nuvem apresenta desvantagens. As empresas precisam pesar os riscos e desafios associados à implantação da nuvem para tomar decisões informadas. Aqui estão algumas desvantagens e considerações a serem lembradas:

Menos controle: como a implantação da nuvem envolve a terceirização do gerenciamento de infraestrutura para fornecedores terceirizados, as empresas podem experimentar um controle reduzido sobre suas configurações de hardware e software. Isto poderia limitar a sua capacidade de adaptar os componentes da infra-estrutura às suas necessidades comerciais.

como a implantação da nuvem envolve a terceirização do gerenciamento de infraestrutura para fornecedores terceirizados, as empresas podem experimentar um controle reduzido sobre suas configurações de hardware e software. Isto poderia limitar a sua capacidade de adaptar os componentes da infra-estrutura às suas necessidades comerciais. Riscos de segurança e privacidade: o armazenamento de dados confidenciais na nuvem pode expor as empresas a possíveis ameaças à segurança, violações de dados e acesso não autorizado. Embora os provedores de nuvem invistam pesadamente em medidas de segurança, é essencial examinar minuciosamente suas políticas de segurança, certificações e padrões de conformidade para garantir que seus dados permaneçam protegidos.

o armazenamento de dados confidenciais na nuvem pode expor as empresas a possíveis ameaças à segurança, violações de dados e acesso não autorizado. Embora os provedores de nuvem invistam pesadamente em medidas de segurança, é essencial examinar minuciosamente suas políticas de segurança, certificações e padrões de conformidade para garantir que seus dados permaneçam protegidos. Dependência da conectividade com a Internet: os aplicativos e serviços baseados em nuvem dependem de uma conexão confiável com a Internet para funcionar de maneira eficaz. Problemas de latência ou interrupções de conectividade podem causar tempos de inatividade significativos, afetando a produtividade e a experiência do usuário. É essencial garantir conexões estáveis ​​à Internet e considerar conexões redundantes para minimizar o risco de tempo de inatividade.

os aplicativos e serviços baseados em nuvem dependem de uma conexão confiável com a Internet para funcionar de maneira eficaz. Problemas de latência ou interrupções de conectividade podem causar tempos de inatividade significativos, afetando a produtividade e a experiência do usuário. É essencial garantir conexões estáveis ​​à Internet e considerar conexões redundantes para minimizar o risco de tempo de inatividade. Aprisionamento de fornecedor: A transição entre provedores de serviços em nuvem pode ser complexa e cara, já que as empresas muitas vezes dependem de ferramentas, tecnologias e APIs proprietárias de um provedor . Isso pode dificultar a troca de provedor ou a implementação de soluções multinuvem. A avaliação cuidadosa dos fornecedores e dos termos contratuais antes de se comprometer com um provedor de nuvem é crucial.

AppMaster e implantação local

A capacidade de escolher entre implantação local e na nuvem é essencial para empresas que buscam flexibilidade em suas implantações de infraestrutura. AppMaster oferece uma solução que atende tanto à implantação local quanto na nuvem, dependendo das necessidades específicas da sua organização.

Com uma assinatura Business ou Enterprise da plataforma AppMaster, os clientes podem receber arquivos binários executáveis ​​ou até mesmo código-fonte de seus aplicativos web, móveis e back-end. Isso permite que as empresas hospedem seus aplicativos no local, aproveitando os benefícios da implantação local para maior controle e personalização.

Se você preferir um modelo de implantação em nuvem, AppMaster simplifica o processo de implantação de aplicativos na nuvem, gerando aplicativos prontos para nuvem embalados em contêineres Docker . Isso facilita hospedar e dimensionar seus aplicativos em plataformas de nuvem populares como AWS, GCP ou Microsoft Azure.

Ao oferecer suporte à implantação local e na nuvem, AppMaster capacita as empresas com flexibilidade para escolher a melhor estratégia de implantação para suas necessidades específicas. Independentemente do método de implantação escolhido, a plataforma sem código do AppMaster torna o desenvolvimento de aplicativos altamente eficiente, permitindo que as empresas criem soluções de software abrangentes e escaláveis ​​com dívida técnica mínima.

Escolhendo entre implantação local e na nuvem

Ao decidir entre implantação local e na nuvem para o seu negócio, é essencial avaliar seus requisitos e objetivos específicos. Considere os seguintes fatores para ajudar a tomar uma decisão informada:

Orçamento e Custo

Considere o custo total de propriedade (TCO) para cada opção, tanto no curto como no longo prazo. Embora a implantação no local possa exigir custos iniciais mais elevados, pode resultar em despesas recorrentes mais baixas. Por outro lado, a implantação na nuvem geralmente tem custos iniciais mais baixos, mas pode gerar despesas recorrentes à medida que você paga pela assinatura contínua ou pelos serviços baseados no uso.

Controle e Personalização

Se você precisar de controle total sobre sua infraestrutura e personalizar componentes de hardware ou software para atender às necessidades de seu negócio, a implantação local pode ser a melhor escolha. Ainda assim, a implantação na nuvem oferece uma alternativa valiosa se você puder comprometer o controle e a personalização em favor da facilidade de uso e da flexibilidade.

Segurança e Conformidade

A segurança é uma grande preocupação ao hospedar dados confidenciais. Se a sua organização estiver sujeita a requisitos regulatórios rigorosos ou lidar com informações particularmente confidenciais, você poderá preferir o controle e a segurança aprimorados oferecidos pela implantação local. Ainda assim, provedores de serviços de nuvem respeitáveis ​​também investem continuamente em medidas de segurança, e suas ofertas podem atender ou até mesmo exceder os requisitos de segurança de muitas organizações.

Escalabilidade e flexibilidade

A implantação na nuvem oferece escalabilidade rápida e fácil, permitindo ajustar sua infraestrutura e recursos para acomodar necessidades de crescimento ou mudanças. As implantações locais podem exigir mais esforço e tempo para escalar, e sua organização pode enfrentar limitações de hardware dependendo da sua infraestrutura.

Manutenção e Gestão

A implantação no local normalmente requer mais manutenção e atualizações práticas, o que pode levar a um aumento da sobrecarga e da carga de gerenciamento. Por outro lado, os provedores de serviços em nuvem cuidam da maior parte da manutenção e das atualizações de seus sistemas, liberando seus recursos internos de TI e reduzindo o tempo e os custos associados.

Recuperação de Desastres e Continuidade de Negócios

Os provedores de serviços em nuvem geralmente oferecem soluções de recuperação de desastres e backup, tornando mais fácil para sua organização se recuperar de perdas de dados ou falhas de sistema. As soluções locais podem exigir um planeamento mais antecipado e investimentos na recuperação de desastres, mas com uma implementação adequada, também podem oferecer medidas eficazes para a continuidade dos negócios.

Acesso remoto e colaboração

As soluções baseadas em nuvem oferecem fácil acesso remoto e colaboração para equipes, já que normalmente dependem de uma conexão com a Internet para acessar dados e aplicativos. As soluções locais podem exigir instalações e configurações adicionais para permitir acesso remoto seguro para seus funcionários.

A escolha entre implantação local e na nuvem depende das necessidades, objetivos e recursos específicos da sua organização. Vale a pena considerar uma abordagem híbrida que combine o melhor dos dois mundos, atendendo aos seus casos de uso específicos e fornecendo uma solução personalizada para o seu negócio.

Ao usar uma plataforma como AppMaster, você pode escolher entre implantação local e na nuvem, permitindo flexibilidade no gerenciamento de seus aplicativos. Com um plano de assinatura Business ou Enterprise, você recebe arquivos binários executáveis ​​ou até mesmo código-fonte de seus aplicativos, permitindo hospedar os aplicativos no local. Essa flexibilidade garante que você possa selecionar o método de implantação mais apropriado para seus requisitos e objetivos de negócios exclusivos, aproveitando todo o poder do AppMaster para apoiar seu sucesso.