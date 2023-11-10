ما هو محليًا؟

النشر المحلي والسحابي

هناك خياران أساسيان يتعين على الشركات مراعاتهما عند نشر البرامج: النشر المحلي والنشر السحابي. يتضمن الأول استضافة وإدارة تطبيقات البرامج والبيانات والأجهزة على الخوادم والبنية التحتية المحلية الخاصة بالشركة، في حين يستخدم الأخير مراكز بيانات تابعة لجهات خارجية - تُعرف أيضًا باسم السحابة. تأتي كلتا استراتيجيتي النشر بفوائدهما وتحدياتهما الخاصة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على عمليات الشركة وأموالها ونجاح أعمالها.

مع اعتماد المؤسسات بشكل متزايد على الحلول البرمجية لإدارة عملياتها اليومية، أصبح الاختيار الصحيح بين النشر المحلي والنشر السحابي أمرًا بالغ الأهمية. في هذه المقالة، سنستكشف الجوانب الرئيسية لكل خيار، بدءًا من النشر المحلي، لمساعدتك في تحديد النهج الذي يناسب احتياجات عملك المحددة بشكل أفضل.

النشر المحلي: نظرة عامة والمزايا

في النشر المحلي، تتم استضافة تطبيقات وبيانات برامج الشركة على خوادم محلية داخل مقر المنظمة. الشركة مسؤولة عن إدارة وصيانة وتأمين مكونات الأجهزة والبرامج الخاصة بها. يتمتع هذا النهج بمزايا متعددة، مما يجعله خيارًا جذابًا للشركات ذات المتطلبات الفريدة أو المخاوف الأمنية.

السيطرة على البنية التحتية

أحد أهم فوائد النشر المحلي هو مستوى التحكم الذي يوفره في البنية الأساسية لديك. يمكن للمؤسسات تحديد وتخصيص مكونات الأجهزة والبرامج التي تستخدمها وفقًا لاحتياجاتها الخاصة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كان عملك لديه متطلبات فنية فريدة لا يمكن تلبيتها من خلال الحلول الجاهزة المتوفرة من خلال موفري الخدمات السحابية.

أمن البيانات

في النشر المحلي، تتمتع الشركات بالتحكم الكامل في بياناتها ويمكنها تنفيذ إجراءات أمنية مخصصة لحماية المعلومات الحساسة. قد يكون هذا ضروريًا للمؤسسات العاملة في الصناعات التي تخضع لمتطلبات تنظيمية صارمة أو تتعامل مع بيانات سرية للغاية. بالمقارنة مع النشر السحابي، توفر البنية التحتية المحلية أمانًا أعلى لأن البيانات لا تترك مباني المؤسسة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بانتهاكات البيانات.

التخصيص والتكامل

عند استضافة التطبيقات محليًا، تتمتع المؤسسات بمرونة واسعة فيما يتعلق بالتخصيص والتكامل. يمكن للشركات تعديل تطبيقات البرامج ودمجها مع الأنظمة الحالية بسهولة أكبر من الحلول المستندة إلى السحابة، مما قد يفرض قيودًا على خيارات التخصيص. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للشركات التي لديها عمليات معقدة أو أنظمة قديمة تتطلب تكاملًا سلسًا لعمليات سلسة.

خفض التكاليف على المدى الطويل

على الرغم من أن عمليات النشر المحلية تتضمن عادةً تكاليف أولية أعلى لشراء مكونات الأجهزة والبرامج وتثبيتها، إلا أن هذه الاستثمارات يمكن أن تقلل التكاليف طويلة المدى. تتمتع الشركات التي لديها بنية تحتية محلية بشكل عام بمزيد من التحكم في تكاليف تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها لأنها لا تحتاج إلى دفع رسوم متكررة لمقدمي الخدمات السحابية. تعتبر ميزة التكلفة هذه ذات أهمية خاصة للشركات ذات احتياجات البنية التحتية المستقرة، حيث يمكنها استهلاك استثماراتها على مدى فترة أطول.

النشر المحلي: العيوب والاعتبارات

على الرغم من مزاياه، فإن النشر المحلي له أيضًا العديد من العيوب والاعتبارات التي تحتاج الشركات إلى مراعاتها عند الاختيار بين خيارات النشر. تتضمن بعض تحديات النشر المحلي ارتفاع التكاليف الأولية وزيادة أعباء الصيانة والإدارة والصعوبات المحتملة في قابلية التوسع والتعافي من الكوارث.

ارتفاع التكاليف الأولية

كما ذكرنا سابقًا، غالبًا ما تتضمن عمليات النشر المحلية تكاليف أولية كبيرة لشراء مكونات الأجهزة والبرامج وإعدادها. يمكن أن يشكل هذا الإنفاق الرأسمالي عائقًا كبيرًا أمام الشركات الصغيرة أو أصحاب الميزانيات المحدودة، مما يجعل من الصعب عليهم الاستفادة من المرونة والتحكم التي يوفرها النشر المحلي.

أعباء الصيانة والإدارة

يتطلب النشر المحلي من المؤسسات إدارة وصيانة مكونات الأجهزة والبرامج الخاصة بها. يمكن أن يستغرق ذلك وقتًا طويلاً ويتطلب موارد كبيرة، بما في ذلك توظيف متخصصين ماهرين في تكنولوجيا المعلومات للتعامل مع صيانة الخادم وتحديثات البرامج والتصحيح الأمني. وبالمقارنة، يمكن للنشر السحابي أن يخفف بعضًا من هذا العبء من خلال الاستعانة بمصادر خارجية لهذه المهام لمقدمي خدمات خارجيين متخصصين في إدارة البنية التحتية.

قابلية التوسع

يمكن أن تشكل عمليات النشر المحلية تحديات فيما يتعلق بقابلية التوسع، خاصة بالنسبة للشركات التي تشهد نموًا سريعًا. عادةً ما يتضمن توسيع البنية التحتية المحلية شراء مكونات أجهزة وبرامج جديدة وإضافتها إلى الأنظمة الحالية، وهي عملية يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً ومكلفة. في المقابل، غالبًا ما يتطلب توسيع نطاق النشر السحابي بضع نقرات فقط واستثمارات قليلة في الأجهزة الإضافية أو معدومة.

التعافي من الكوارث

يمكن أن يكون تنفيذ خطة فعالة للتعافي من الكوارث أكثر تعقيدًا وتكلفة مع عمليات النشر المحلية. تحتاج الشركات إلى الاستثمار في أنظمة النسخ الاحتياطي والتخزين خارج الموقع والأجهزة الزائدة عن الحاجة لاستعادة البيانات والتطبيقات في حالة وقوع حدث كارثي. على العكس من ذلك، عادةً ما يكون لدى مقدمي الخدمات السحابية آليات مدمجة للتعافي من الكوارث، مما يجعل حماية بياناتهم وضمان الاستمرارية أسهل وأكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة للشركات.

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على الرغم من أن النشر المحلي يوفر تحكمًا وتخصيصًا أعلى، إلا أنه ينطوي على تحديات مختلفة، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع التكاليف الأولية وزيادة مسؤوليات الصيانة. لاتخاذ قرار مستنير بين النشر المحلي والنشر السحابي، يجب على الشركات مراعاة هذه العوامل بعناية وتحديد الخيار الأفضل الذي يتوافق مع احتياجاتها ومواردها وأهدافها طويلة المدى.

النشر السحابي: نظرة عامة ومزايا

يشير النشر السحابي إلى استضافة وإدارة تطبيقات البرامج والبيانات والأجهزة في مراكز بيانات خارجية بعيدة، والمعروفة أيضًا باسم السحابة. بدلاً من تحمل عبء امتلاك وإدارة الخوادم الفعلية في أماكن عملهم، يمكن للشركات الاستفادة من الخدمات السحابية لتوسيع نطاق التطبيقات ونشرها وتخزين البيانات دون الحاجة إلى بنية تحتية داخلية. يشمل مقدمو الخدمات السحابية الرئيسيون Amazon Web Services (AWS) وGoogle Cloud Platform (GCP) و Microsoft Azure .

فيما يلي بعض مزايا النشر السحابي:

تكاليف أولية أقل: يتيح نشر السحابة للشركات التخلص من الحاجة إلى معدات مراكز البيانات باهظة الثمن، مما يقلل من الاستثمار الأولي والنفقات الرأسمالية. يتيح ذلك للمؤسسات اعتماد نموذج الدفع أولاً بأول، حيث يدفعون فقط مقابل الموارد التي يستهلكونها، مثل طاقة الحوسبة والتخزين وعرض النطاق الترددي.

يتيح نشر السحابة للشركات التخلص من الحاجة إلى معدات مراكز البيانات باهظة الثمن، مما يقلل من الاستثمار الأولي والنفقات الرأسمالية. يتيح ذلك للمؤسسات اعتماد نموذج الدفع أولاً بأول، حيث يدفعون فقط مقابل الموارد التي يستهلكونها، مثل طاقة الحوسبة والتخزين وعرض النطاق الترددي. قابلية التوسع السريعة والسهلة: مع النشر السحابي، يمكن للشركات بسهولة توسيع نطاق تطبيقاتها وحساب الموارد لأعلى أو لأسفل حسب الحاجة، دون قيود قدرات الخادم الفعلية. وهذا يسمح للمؤسسات بالاستجابة بسرعة لاتجاهات السوق المتغيرة ومتطلبات العملاء، مما يضمن الأداء الأمثل في جميع الأوقات.

مع النشر السحابي، يمكن للشركات بسهولة توسيع نطاق تطبيقاتها وحساب الموارد لأعلى أو لأسفل حسب الحاجة، دون قيود قدرات الخادم الفعلية. وهذا يسمح للمؤسسات بالاستجابة بسرعة لاتجاهات السوق المتغيرة ومتطلبات العملاء، مما يضمن الأداء الأمثل في جميع الأوقات. الوصول إلى التقنيات المتقدمة: غالبًا ما يقدم مقدمو الخدمات السحابية أحدث التقنيات والحلول كجزء من عروضهم، مما يسمح للشركات بالبقاء في الطليعة دون الاستثمار في البحث والتطوير الداخلي باهظ الثمن. يمكن أن يشمل ذلك الوصول إلى أدوات تحليل البيانات المتقدمة والذكاء الاصطناعي وقدرات التعلم الآلي.

غالبًا ما يقدم مقدمو الخدمات السحابية أحدث التقنيات والحلول كجزء من عروضهم، مما يسمح للشركات بالبقاء في الطليعة دون الاستثمار في البحث والتطوير الداخلي باهظ الثمن. يمكن أن يشمل ذلك الوصول إلى أدوات تحليل البيانات المتقدمة والذكاء الاصطناعي وقدرات التعلم الآلي. التعافي من الكوارث والصيانة المبسطة: يستخدم موفرو الخدمات السحابية تدابير قوية للحماية من فشل البنية التحتية، مما يضمن بقاء تطبيقاتك وبياناتك قيد التشغيل ويمكن الوصول إليها حتى في حالة وقوع الكوارث. علاوة على ذلك، يتعامل موفرو الخدمات السحابية مع صيانة وترقيات الأجهزة والبرامج، مما يضمن أنه يمكنك التركيز على العمليات التجارية الأساسية الخاصة بك.

يستخدم موفرو الخدمات السحابية تدابير قوية للحماية من فشل البنية التحتية، مما يضمن بقاء تطبيقاتك وبياناتك قيد التشغيل ويمكن الوصول إليها حتى في حالة وقوع الكوارث. علاوة على ذلك، يتعامل موفرو الخدمات السحابية مع صيانة وترقيات الأجهزة والبرامج، مما يضمن أنه يمكنك التركيز على العمليات التجارية الأساسية الخاصة بك. الوصول العالمي: يمكّن النشر السحابي الشركات من استضافة التطبيقات والبيانات عبر مواقع جغرافية متعددة، مما يحسن أوقات الاستجابة ويوفر تجربة مستخدم سلسة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

النشر السحابي: العيوب والاعتبارات

على الرغم من المزايا العديدة التي تتمتع بها، إلا أن النشر السحابي لا يخلو من العيوب. تحتاج الشركات إلى الموازنة بين المخاطر والتحديات المرتبطة بنشر السحابة لاتخاذ قرارات مستنيرة. فيما يلي بعض العيوب والاعتبارات التي يجب وضعها في الاعتبار:

تحكم أقل: نظرًا لأن النشر السحابي يتضمن الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة البنية التحتية لموفري الطرف الثالث، يمكن للشركات تجربة تحكم أقل في تكوينات الأجهزة والبرامج الخاصة بها. وقد يحد هذا من قدرتهم على تصميم مكونات البنية التحتية بما يتناسب مع احتياجات أعمالهم.

نظرًا لأن النشر السحابي يتضمن الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة البنية التحتية لموفري الطرف الثالث، يمكن للشركات تجربة تحكم أقل في تكوينات الأجهزة والبرامج الخاصة بها. وقد يحد هذا من قدرتهم على تصميم مكونات البنية التحتية بما يتناسب مع احتياجات أعمالهم. مخاطر الأمان والخصوصية: يمكن أن يؤدي تخزين البيانات الحساسة على السحابة إلى تعريض الشركات لتهديدات أمنية محتملة وانتهاكات البيانات والوصول غير المصرح به. في حين أن موفري الخدمات السحابية يستثمرون بكثافة في التدابير الأمنية، فمن الضروري إجراء فحص شامل لسياساتهم الأمنية وشهاداتهم ومعايير الامتثال الخاصة بهم لضمان بقاء بياناتك محمية.

يمكن أن يؤدي تخزين البيانات الحساسة على السحابة إلى تعريض الشركات لتهديدات أمنية محتملة وانتهاكات البيانات والوصول غير المصرح به. في حين أن موفري الخدمات السحابية يستثمرون بكثافة في التدابير الأمنية، فمن الضروري إجراء فحص شامل لسياساتهم الأمنية وشهاداتهم ومعايير الامتثال الخاصة بهم لضمان بقاء بياناتك محمية. الاعتماد على الاتصال بالإنترنت: تعتمد التطبيقات والخدمات المستندة إلى السحابة على اتصال موثوق بالإنترنت لتعمل بفعالية. يمكن أن تتسبب مشكلات زمن الاستجابة أو انقطاع الاتصال في حدوث فترات توقف كبيرة، مما يؤثر على الإنتاجية وتجربة المستخدم. من الضروري ضمان اتصالات إنترنت مستقرة والنظر في الاتصالات المتكررة لتقليل مخاطر التوقف عن العمل.

تعتمد التطبيقات والخدمات المستندة إلى السحابة على اتصال موثوق بالإنترنت لتعمل بفعالية. يمكن أن تتسبب مشكلات زمن الاستجابة أو انقطاع الاتصال في حدوث فترات توقف كبيرة، مما يؤثر على الإنتاجية وتجربة المستخدم. من الضروري ضمان اتصالات إنترنت مستقرة والنظر في الاتصالات المتكررة لتقليل مخاطر التوقف عن العمل. تقييد المورد: يمكن أن يكون الانتقال بين مقدمي الخدمات السحابية معقدًا ومكلفًا، حيث غالبًا ما تعتمد الشركات على الأدوات والتقنيات وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالموفر. وهذا قد يجعل من الصعب تبديل مقدمي الخدمات أو تنفيذ حلول متعددة السحابة. يعد التقييم الدقيق للبائعين والشروط التعاقدية قبل الالتزام بمزود السحابة أمرًا بالغ الأهمية.

AppMaster والنشر المحلي

تعد القدرة على الاختيار بين النشر المحلي والنشر السحابي أمرًا ضروريًا للشركات التي تسعى إلى تحقيق المرونة في عمليات نشر البنية التحتية الخاصة بها. يقدم AppMaster حلاً يلبي احتياجات النشر المحلي والسحابي، وفقًا للاحتياجات المحددة لمؤسستك.

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من خلال اشتراك Business أو Enterprise في منصة AppMaster ، يمكن للعملاء تلقي الملفات الثنائية القابلة للتنفيذ أو حتى التعليمات البرمجية المصدر لتطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية الخاصة بهم. يتيح ذلك للشركات استضافة تطبيقاتها محليًا، والاستفادة من فوائد النشر محليًا لتحسين التحكم والتخصيص.

إذا كنت تفضل نموذج النشر السحابي، AppMaster يبسط عملية نشر التطبيقات على السحابة عن طريق إنشاء تطبيقات جاهزة للسحابة ومعبأة في حاويات Docker . وهذا يجعل من السهل استضافة تطبيقاتك وتوسيع نطاقها على الأنظمة الأساسية السحابية الشائعة مثل AWS أو GCP أو Microsoft Azure.

من خلال دعم كل من النشر المحلي والسحابي، يعمل AppMaster على تمكين الشركات من خلال المرونة في اختيار أفضل استراتيجية نشر تناسب احتياجاتها الخاصة. بغض النظر عن طريقة النشر التي اخترتها، فإن منصة AppMaster الخالية من التعليمات البرمجية تجعل تطوير التطبيقات عالي الكفاءة، مما يمكّن الشركات من إنشاء حلول برمجية شاملة وقابلة للتطوير بأقل قدر من الديون التقنية .

الاختيار بين النشر المحلي والنشر السحابي

عند الاختيار بين النشر المحلي والنشر السحابي لشركتك، يعد تقييم متطلباتك وأهدافك المحددة أمرًا ضروريًا. ضع في اعتبارك العوامل التالية للمساعدة في اتخاذ قرار مستنير:

الميزانية والتكلفة

ضع في اعتبارك التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) لكل خيار على المدى القصير والطويل. على الرغم من أن النشر المحلي قد يتطلب تكاليف أولية أعلى، إلا أنه قد يؤدي إلى انخفاض النفقات المتكررة. من ناحية أخرى، عادة ما يكون للنشر السحابي تكاليف أولية أقل ولكنه قد يؤدي إلى نفقات متكررة أثناء قيامك بالدفع مقابل الاشتراك المستمر أو الخدمات القائمة على الاستخدام.

التحكم والتخصيص

إذا كنت بحاجة إلى تحكم كامل في البنية الأساسية الخاصة بك وتحتاج إلى تخصيص مكونات الأجهزة أو البرامج لتلبية احتياجات عملك، فقد يكون النشر المحلي هو الخيار الأفضل. ومع ذلك، يوفر النشر السحابي بديلاً قيمًا إذا كان بإمكانك التنازل عن التحكم والتخصيص لصالح سهولة الاستخدام والمرونة.

الأمن والامتثال

يعد الأمان مصدر قلق كبير عند استضافة البيانات الحساسة. إذا كانت مؤسستك تخضع لمتطلبات تنظيمية صارمة أو تتعامل مع معلومات حساسة بشكل خاص، فقد تفضل التحكم والأمان المحسنين اللذين يوفرهما النشر المحلي. ومع ذلك، فإن مقدمي الخدمات السحابية ذوي السمعة الطيبة يستثمرون أيضًا بشكل مستمر في التدابير الأمنية، ويمكن أن تلبي عروضهم أو حتى تتجاوز متطلبات الأمان للعديد من المؤسسات.

قابلية التوسع والمرونة

يوفر النشر السحابي إمكانية التوسع بسرعة وسهولة، مما يسمح لك بضبط البنية الأساسية والموارد الخاصة بك لاستيعاب النمو أو الاحتياجات المتغيرة. قد تتطلب عمليات النشر المحلية مزيدًا من الجهد والوقت للتوسع، وقد تواجه مؤسستك قيودًا على الأجهزة اعتمادًا على البنية الأساسية لديك.

الصيانة والإدارة

يتطلب النشر المحلي عادةً مزيدًا من الصيانة والتحديثات العملية، مما قد يؤدي إلى زيادة النفقات العامة والعبء الإداري. ومن ناحية أخرى، يتعامل مقدمو الخدمات السحابية مع معظم عمليات الصيانة والتحديثات لأنظمتهم، مما يحرر موارد تكنولوجيا المعلومات الداخلية لديك ويقلل الوقت والتكاليف المرتبطة بها.

التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال

يقدم موفرو الخدمات السحابية بشكل عام حلول التعافي من الكوارث والنسخ الاحتياطي، مما يسهل على مؤسستك التعافي من فقدان البيانات أو فشل النظام. قد تتطلب الحلول المحلية مزيدًا من التخطيط المسبق والاستثمارات في التعافي من الكوارث، ولكن مع التنفيذ المناسب، يمكنها أيضًا تقديم تدابير فعالة لاستمرارية الأعمال.

الوصول عن بعد والتعاون

توفر الحلول المستندة إلى السحابة وصولاً سهلاً عن بُعد وتعاونًا للفرق، حيث تعتمد عادةً على اتصال بالإنترنت للوصول إلى البيانات والتطبيقات. قد تتطلب الحلول المحلية إعدادًا وتكوينات إضافية لتمكين الوصول الآمن عن بُعد لموظفيك.

يعتمد الاختيار بين النشر المحلي والنشر السحابي على الاحتياجات والأهداف والموارد المحددة لمؤسستك. من المفيد التفكير في اتباع نهج مختلط يجمع بين أفضل ما في العالمين، ويلبي حالات الاستخدام المحددة الخاصة بك ويوفر حلاً مخصصًا لأعمالك.

عند استخدام نظام أساسي مثل AppMaster ، يمكنك الاختيار بين النشر المحلي والنشر السحابي، مما يتيح المرونة في إدارة تطبيقاتك. من خلال خطة اشتراك Business أو Enterprise، تتلقى ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ أو حتى رمز المصدر لتطبيقاتك، مما يتيح لك استضافة التطبيقات محليًا. تضمن هذه المرونة أنه يمكنك تحديد طريقة النشر الأكثر ملاءمة لمتطلبات وأهداف عملك الفريدة، وتسخير القوة الكاملة لـ AppMaster لدعم نجاحك.