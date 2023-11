Was ist On-Premises?

Bereitstellung vor Ort und in der Cloud

Bei der Softwarebereitstellung kommen für Unternehmen vor allem zwei Optionen in Betracht: die Bereitstellung vor Ort und die Bereitstellung in der Cloud. Ersteres umfasst das Hosten und Verwalten von Softwareanwendungen, Daten und Hardware auf den eigenen lokalen Servern und der Infrastruktur eines Unternehmens, während letzteres Rechenzentren Dritter – auch bekannt als Cloud – nutzt. Beide Bereitstellungsstrategien bringen ihre eigenen Vorteile und Herausforderungen mit sich, die sich erheblich auf den Betrieb, die Finanzen und den Geschäftserfolg eines Unternehmens auswirken können.

Da Unternehmen bei der Verwaltung ihrer täglichen Abläufe zunehmend auf Softwarelösungen angewiesen sind, wird es entscheidend, die richtige Wahl zwischen lokaler und Cloud-Bereitstellung zu treffen. In diesem Artikel werden wir die Hauptaspekte jeder Option untersuchen, beginnend mit der Bereitstellung vor Ort, um Ihnen dabei zu helfen, herauszufinden, welcher Ansatz Ihren spezifischen Geschäftsanforderungen am besten entspricht.

Bereitstellung vor Ort: Überblick und Vorteile

Bei einer lokalen Bereitstellung werden die Softwareanwendungen und Daten eines Unternehmens auf lokalen Servern innerhalb der Räumlichkeiten der Organisation gehostet. Das Unternehmen ist für die Verwaltung, Wartung und Sicherung der eigenen Hardware- und Softwarekomponenten verantwortlich. Dieser Ansatz hat mehrere Vorteile und ist daher eine attraktive Wahl für Unternehmen mit besonderen Anforderungen oder Sicherheitsbedenken.

Kontrolle über die Infrastruktur

Einer der bedeutendsten Vorteile der Bereitstellung vor Ort ist das Maß an Kontrolle, das sie über Ihre Infrastruktur bietet. Unternehmen können die von ihnen verwendeten Hardware- und Softwarekomponenten entsprechend ihren spezifischen Anforderungen auswählen und anpassen. Dies kann insbesondere dann von Vorteil sein, wenn Ihr Unternehmen besondere technische Anforderungen hat, die mit Standardlösungen von Cloud-Dienstanbietern nicht erfüllt werden können.

Bei einer On-Premises-Bereitstellung haben Unternehmen die volle Kontrolle über ihre Daten und können maßgeschneiderte Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz sensibler Informationen implementieren. Dies kann für Unternehmen, die in Branchen tätig sind, die strengen gesetzlichen Anforderungen unterliegen oder streng vertrauliche Daten verarbeiten, von entscheidender Bedeutung sein. Im Vergleich zur Cloud-Bereitstellung bietet die lokale Infrastruktur eine höhere Sicherheit, da die Daten die Räumlichkeiten des Unternehmens nicht verlassen, wodurch die mit Datenschutzverletzungen verbundenen Risiken minimiert werden.

Anpassung und Integration

Beim On-Premise-Hosting von Anwendungen verfügen Unternehmen über umfassende Flexibilität in Bezug auf Anpassung und Integration. Unternehmen können Softwareanwendungen einfacher modifizieren und in bestehende Systeme integrieren als mit cloudbasierten Lösungen, was zu Einschränkungen bei den Anpassungsmöglichkeiten führen kann. Dies kann besonders für Unternehmen mit komplexen Prozessen oder Legacy-Systemen von Vorteil sein, die für einen reibungslosen Betrieb eine nahtlose Integration erfordern.

Reduzierte langfristige Kosten

Während On-Premise-Bereitstellungen in der Regel höhere Vorlaufkosten für den Kauf und die Installation von Hardware- und Softwarekomponenten mit sich bringen, können diese Investitionen die langfristigen Kosten senken. Unternehmen mit einer lokalen Infrastruktur haben im Allgemeinen eine bessere Kontrolle über ihre IT-Kosten, da sie keine wiederkehrenden Gebühren an Cloud-Dienstanbieter zahlen müssen. Dieser Kostenvorteil ist insbesondere für Unternehmen mit stabilem Infrastrukturbedarf relevant, da sie ihre Investitionen über einen längeren Zeitraum amortisieren können.

Bereitstellung vor Ort: Nachteile und Überlegungen

Trotz seiner Vorteile bringt die Bereitstellung vor Ort auch mehrere Nachteile und Überlegungen mit sich, die Unternehmen bei der Wahl zwischen Bereitstellungsoptionen abwägen müssen. Zu den Herausforderungen der Bereitstellung vor Ort gehören höhere Vorabkosten, ein erhöhter Wartungs- und Verwaltungsaufwand sowie potenzielle Schwierigkeiten bei der Skalierbarkeit und Notfallwiederherstellung.

Höhere Vorabkosten

Wie bereits erwähnt, sind lokale Bereitstellungen häufig mit erheblichen Vorabkosten für den Kauf und die Einrichtung von Hardware- und Softwarekomponenten verbunden. Dieser Investitionsaufwand kann für kleinere Unternehmen oder Unternehmen mit begrenztem Budget ein erhebliches Hindernis darstellen und es ihnen erschweren, von der Flexibilität und Kontrolle zu profitieren, die die Bereitstellung vor Ort bietet.

Wartungs- und Verwaltungsaufwand

Bei der Bereitstellung vor Ort müssen Unternehmen ihre eigenen Hardware- und Softwarekomponenten verwalten und warten. Dies kann zeitaufwändig sein und erhebliche Ressourcen erfordern, einschließlich der Einstellung qualifizierter IT-Fachkräfte für die Serverwartung, Software-Updates und Sicherheitspatches. Im Vergleich dazu kann die Cloud-Bereitstellung einen Teil dieser Belastung verringern, indem diese Aufgaben an auf Infrastrukturmanagement spezialisierte Drittanbieter ausgelagert werden.

Skalierbarkeit

Vor-Ort-Bereitstellungen können Herausforderungen hinsichtlich der Skalierbarkeit mit sich bringen, insbesondere für Unternehmen mit schnellem Wachstum. Die Erweiterung einer On-Premise-Infrastruktur erfordert in der Regel den Kauf neuer Hardware- und Softwarekomponenten und deren Ergänzung zu bestehenden Systemen, ein Prozess, der zeitaufwändig und kostspielig sein kann. Im Gegensatz dazu erfordert die Skalierung mit der Cloud-Bereitstellung oft nur ein paar Klicks und wenig bis gar keine zusätzlichen Hardware-Investitionen.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Notfallwiederherstellung

Die Implementierung eines effektiven Disaster-Recovery-Plans kann bei lokalen Bereitstellungen komplexer und teurer sein. Unternehmen müssen in Backup-Systeme, Offsite-Speicher und redundante Hardware investieren, um Daten und Anwendungen im Katastrophenfall wiederherzustellen. Umgekehrt verfügen Cloud-Service-Anbieter in der Regel über integrierte Disaster-Recovery-Mechanismen, die es für Unternehmen einfacher und kostengünstiger machen, ihre Daten zu schützen und die Kontinuität sicherzustellen.

Obwohl die Bereitstellung vor Ort eine bessere Kontrolle und Anpassung bietet, bringt sie verschiedene Herausforderungen mit sich, vor allem aufgrund höherer Vorabkosten und erhöhter Wartungsverantwortung. Um eine fundierte Entscheidung zwischen der Bereitstellung vor Ort und der Cloud-Bereitstellung zu treffen, müssen Unternehmen diese Faktoren sorgfältig abwägen und ermitteln, welche Option am besten zu ihren Anforderungen, Ressourcen und langfristigen Zielen passt.

Cloud-Bereitstellung: Überblick und Vorteile

Unter Cloud-Bereitstellung versteht man das Hosten und Verwalten von Softwareanwendungen, Daten und Hardware in entfernten Rechenzentren Dritter, auch bekannt als Cloud. Anstatt die Last zu tragen, physische Server in ihren Räumlichkeiten zu besitzen und zu verwalten, können Unternehmen Cloud-Dienste nutzen, um Anwendungen zu skalieren und bereitzustellen und Daten zu speichern, ohne dass eine interne Infrastruktur erforderlich ist. Zu den wichtigsten Cloud-Dienstanbietern gehören Amazon Web Services (AWS) , Google Cloud Platform (GCP) und Microsoft Azure .

Hier sind einige Vorteile der Cloud-Bereitstellung:

Geringere Vorabkosten: Durch die Cloud-Bereitstellung können Unternehmen auf teure Rechenzentrumsausrüstung verzichten und so die Anfangsinvestitionen und Kapitalausgaben reduzieren. Dies ermöglicht es Unternehmen, ein Pay-as-you-go-Modell einzuführen, bei dem sie nur für die Ressourcen zahlen, die sie verbrauchen, wie z. B. Rechenleistung, Speicher und Bandbreite.

die Cloud-Bereitstellung können Unternehmen auf teure Rechenzentrumsausrüstung verzichten und so die Anfangsinvestitionen und Kapitalausgaben reduzieren. Dies ermöglicht es Unternehmen, ein Pay-as-you-go-Modell einzuführen, bei dem sie nur für die Ressourcen zahlen, die sie verbrauchen, wie z. B. Rechenleistung, Speicher und Bandbreite. Schnelle und einfache Skalierbarkeit: Mit der Cloud-Bereitstellung können Unternehmen ihre Anwendungen und Rechenressourcen ganz einfach nach Bedarf skalieren, ohne Einschränkungen durch physische Serverkapazitäten. Dies ermöglicht es Unternehmen, schnell auf sich ändernde Markttrends und Kundenanforderungen zu reagieren und jederzeit eine optimale Leistung sicherzustellen.

Mit der Cloud-Bereitstellung können Unternehmen ihre Anwendungen und Rechenressourcen ganz einfach nach Bedarf skalieren, ohne Einschränkungen durch physische Serverkapazitäten. Dies ermöglicht es Unternehmen, schnell auf sich ändernde Markttrends und Kundenanforderungen zu reagieren und jederzeit eine optimale Leistung sicherzustellen. Zugang zu fortschrittlichen Technologien: Cloud-Service-Anbieter bieten häufig modernste Technologien und Lösungen als Teil ihres Angebots an, sodass Unternehmen immer einen Schritt voraus sind, ohne in teure interne Forschung und Entwicklung investieren zu müssen. Dies kann den Zugriff auf fortschrittliche Datenanalysetools, künstliche Intelligenz und maschinelle Lernfunktionen umfassen.

Cloud-Service-Anbieter bieten häufig modernste Technologien und Lösungen als Teil ihres Angebots an, sodass Unternehmen immer einen Schritt voraus sind, ohne in teure interne Forschung und Entwicklung investieren zu müssen. Dies kann den Zugriff auf fortschrittliche Datenanalysetools, künstliche Intelligenz und maschinelle Lernfunktionen umfassen. Vereinfachte Notfallwiederherstellung und -wartung: Cloud-Anbieter nutzen leistungsstarke Maßnahmen zum Schutz vor Infrastrukturausfällen und stellen sicher, dass Ihre Anwendungen und Daten auch im Katastrophenfall betriebsbereit und zugänglich bleiben. Darüber hinaus kümmern sich Cloud-Anbieter um die Wartung und Aktualisierung von Hardware und Software und stellen so sicher, dass Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Cloud-Anbieter nutzen leistungsstarke Maßnahmen zum Schutz vor Infrastrukturausfällen und stellen sicher, dass Ihre Anwendungen und Daten auch im Katastrophenfall betriebsbereit und zugänglich bleiben. Darüber hinaus kümmern sich Cloud-Anbieter um die Wartung und Aktualisierung von Hardware und Software und stellen so sicher, dass Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Globale Reichweite: Die Cloud-Bereitstellung ermöglicht es Unternehmen, Anwendungen und Daten an mehreren geografischen Standorten zu hosten, was die Reaktionszeiten verbessert und Kunden weltweit ein nahtloses Benutzererlebnis bietet.

Cloud-Bereitstellung: Nachteile und Überlegungen

Trotz der zahlreichen Vorteile ist die Cloud-Bereitstellung nicht ohne Nachteile. Unternehmen müssen die mit der Cloud-Bereitstellung verbundenen Risiken und Herausforderungen abwägen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Hier sind einige Nachteile und Überlegungen, die Sie beachten sollten:

Weniger Kontrolle: Da die Cloud-Bereitstellung die Auslagerung des Infrastrukturmanagements an Drittanbieter beinhaltet, können Unternehmen eine eingeschränkte Kontrolle über ihre Hardware- und Softwarekonfigurationen erleben. Dies könnte ihre Fähigkeit einschränken, Infrastrukturkomponenten an ihre Geschäftsanforderungen anzupassen.

Da die Cloud-Bereitstellung die Auslagerung des Infrastrukturmanagements an Drittanbieter beinhaltet, können Unternehmen eine eingeschränkte Kontrolle über ihre Hardware- und Softwarekonfigurationen erleben. Dies könnte ihre Fähigkeit einschränken, Infrastrukturkomponenten an ihre Geschäftsanforderungen anzupassen. Sicherheits- und Datenschutzrisiken: Die Speicherung sensibler Daten in der Cloud kann Unternehmen potenziellen Sicherheitsbedrohungen, Datenschutzverletzungen und unbefugtem Zugriff aussetzen. Obwohl Cloud-Anbieter viel in Sicherheitsmaßnahmen investieren, ist es wichtig, ihre Sicherheitsrichtlinien, Zertifizierungen und Compliance-Standards gründlich zu prüfen, um sicherzustellen, dass Ihre Daten geschützt bleiben.

Die Speicherung sensibler Daten in der Cloud kann Unternehmen potenziellen Sicherheitsbedrohungen, Datenschutzverletzungen und unbefugtem Zugriff aussetzen. Obwohl Cloud-Anbieter viel in Sicherheitsmaßnahmen investieren, ist es wichtig, ihre Sicherheitsrichtlinien, Zertifizierungen und Compliance-Standards gründlich zu prüfen, um sicherzustellen, dass Ihre Daten geschützt bleiben. Abhängigkeit von der Internetverbindung: Cloudbasierte Anwendungen und Dienste sind auf eine zuverlässige Internetverbindung angewiesen, um effektiv zu funktionieren. Latenzprobleme oder Verbindungsunterbrechungen können zu erheblichen Ausfallzeiten führen und die Produktivität und Benutzererfahrung beeinträchtigen. Es ist wichtig, stabile Internetverbindungen sicherzustellen und redundante Verbindungen in Betracht zu ziehen, um das Risiko von Ausfallzeiten zu minimieren.

Cloudbasierte Anwendungen und Dienste sind auf eine zuverlässige Internetverbindung angewiesen, um effektiv zu funktionieren. Latenzprobleme oder Verbindungsunterbrechungen können zu erheblichen Ausfallzeiten führen und die Produktivität und Benutzererfahrung beeinträchtigen. Es ist wichtig, stabile Internetverbindungen sicherzustellen und redundante Verbindungen in Betracht zu ziehen, um das Risiko von Ausfallzeiten zu minimieren. Anbieterabhängigkeit: Der Wechsel zwischen Cloud-Dienstanbietern kann komplex und kostspielig sein, da Unternehmen häufig auf die proprietären Tools, Technologien und APIs eines Anbieters angewiesen sind. Dies könnte einen Anbieterwechsel oder die Implementierung von Multi-Cloud-Lösungen erschweren. Eine sorgfältige Bewertung der Anbieter und Vertragsbedingungen vor der Bindung an einen Cloud-Anbieter ist von entscheidender Bedeutung.

AppMaster und On-Premises-Bereitstellung

Die Möglichkeit, zwischen On-Premise- und Cloud-Bereitstellung zu wählen, ist für Unternehmen, die Flexibilität bei der Bereitstellung ihrer Infrastruktur suchen, von entscheidender Bedeutung. AppMaster bietet eine Lösung, die je nach den spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens sowohl für die lokale als auch für die Cloud-Bereitstellung geeignet ist.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Mit einem Business- oder Enterprise-Abonnement der AppMaster Plattform können Kunden ausführbare Binärdateien oder sogar Quellcode ihrer Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen erhalten. Dadurch können Unternehmen ihre Anwendungen vor Ort hosten und so die Vorteile der Bereitstellung vor Ort für eine verbesserte Kontrolle und Anpassung nutzen.

Wenn Sie ein Cloud-Bereitstellungsmodell bevorzugen, vereinfacht AppMaster den Prozess der Bereitstellung von Anwendungen in der Cloud, indem es cloudfähige Anwendungen generiert, die in Docker-Containern gepackt sind. Dies erleichtert das Hosten und Skalieren Ihrer Anwendungen auf beliebten Cloud-Plattformen wie AWS, GCP oder Microsoft Azure.

Durch die Unterstützung sowohl der Bereitstellung vor Ort als auch in der Cloud gibt AppMaster Unternehmen die Flexibilität, die beste Bereitstellungsstrategie für ihre spezifischen Anforderungen zu wählen. Unabhängig von der gewählten Bereitstellungsmethode macht die No-Code- Plattform von AppMaster die Anwendungsentwicklung äußerst effizient und ermöglicht es Unternehmen, umfassende, skalierbare Softwarelösungen mit minimalem technischem Aufwand zu erstellen.

Wählen Sie zwischen lokaler und Cloud-Bereitstellung

Bei der Entscheidung zwischen einer lokalen oder einer Cloud-Bereitstellung für Ihr Unternehmen ist die Bewertung Ihrer spezifischen Anforderungen und Ziele von entscheidender Bedeutung. Berücksichtigen Sie die folgenden Faktoren, um eine fundierte Entscheidung zu treffen:

Budget und Kosten

Berücksichtigen Sie die Gesamtbetriebskosten (TCO) für jede Option sowohl kurz- als auch langfristig. Während die Bereitstellung vor Ort möglicherweise höhere Vorabkosten erfordert, kann sie zu geringeren wiederkehrenden Kosten führen. Andererseits verursacht die Cloud-Bereitstellung in der Regel geringere Vorabkosten, kann aber zu wiederkehrenden Kosten führen, da Sie für das laufende Abonnement oder nutzungsbasierte Dienste bezahlen.

Kontrolle und Anpassung

Wenn Sie die volle Kontrolle über Ihre Infrastruktur benötigen und Hardware- oder Softwarekomponenten an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen müssen, ist die Bereitstellung vor Ort möglicherweise die bessere Wahl. Dennoch bietet die Cloud-Bereitstellung eine wertvolle Alternative, wenn Sie bei der Kontrolle und Anpassung zugunsten der Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität Kompromisse eingehen können.

Sicherheit und Compliance

Sicherheit ist ein wichtiges Anliegen beim Hosten sensibler Daten. Wenn Ihre Organisation strengen gesetzlichen Anforderungen unterliegt oder besonders vertrauliche Informationen verarbeitet, bevorzugen Sie möglicherweise die verbesserte Kontrolle und Sicherheit, die eine Bereitstellung vor Ort bietet. Dennoch investieren auch seriöse Cloud-Service-Anbieter kontinuierlich in Sicherheitsmaßnahmen und ihre Angebote können die Sicherheitsanforderungen vieler Unternehmen erfüllen oder sogar übertreffen.

Skalierbarkeit und Flexibilität

Die Cloud-Bereitstellung bietet eine schnelle und einfache Skalierbarkeit, sodass Sie Ihre Infrastruktur und Ressourcen an Wachstum oder sich ändernde Anforderungen anpassen können. Lokale Bereitstellungen erfordern möglicherweise mehr Aufwand und Zeit für die Skalierung, und Ihr Unternehmen kann je nach Infrastruktur mit Hardwareeinschränkungen konfrontiert sein.

Wartung und Management

Die Bereitstellung vor Ort erfordert in der Regel mehr praktische Wartung und Aktualisierungen, was möglicherweise zu einem höheren Overhead und Verwaltungsaufwand führt. Andererseits übernehmen Cloud-Dienstleister den Großteil der Wartung und Updates ihrer Systeme, wodurch Ihre internen IT-Ressourcen entlastet und der damit verbundene Zeit- und Kostenaufwand gesenkt werden.

Notfallwiederherstellung und Geschäftskontinuität

Cloud-Service-Anbieter bieten im Allgemeinen Disaster-Recovery- und Backup-Lösungen an, die Ihrem Unternehmen die Wiederherstellung nach Datenverlust oder Systemausfällen erleichtern. Lokale Lösungen erfordern möglicherweise mehr Vorabplanung und Investitionen in die Notfallwiederherstellung, können aber bei richtiger Implementierung auch wirksame Maßnahmen für die Geschäftskontinuität bieten.

Fernzugriff und Zusammenarbeit

Cloudbasierte Lösungen bieten einfachen Fernzugriff und Zusammenarbeit für Teams, da sie für den Zugriff auf Daten und Anwendungen normalerweise auf eine Internetverbindung angewiesen sind. Lokale Lösungen erfordern möglicherweise zusätzliche Einrichtungs- und Konfigurationsschritte, um Ihren Mitarbeitern einen sicheren Fernzugriff zu ermöglichen.

Die Wahl zwischen lokaler und Cloud-Bereitstellung hängt von den spezifischen Anforderungen, Zielen und Ressourcen Ihres Unternehmens ab. Es lohnt sich, einen hybriden Ansatz in Betracht zu ziehen, der das Beste aus beiden Welten vereint, auf Ihre spezifischen Anwendungsfälle zugeschnitten ist und eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Unternehmen bietet.

Wenn Sie eine Plattform wie AppMaster verwenden, können Sie zwischen lokaler und Cloud-Bereitstellung wählen und erhalten so Flexibilität bei der Verwaltung Ihrer Anwendungen. Mit einem Business- oder Enterprise-Abonnement erhalten Sie ausführbare Binärdateien oder sogar Quellcode Ihrer Anwendungen, sodass Sie die Anwendungen vor Ort hosten können. Diese Flexibilität stellt sicher, dass Sie die am besten geeignete Bereitstellungsmethode für Ihre individuellen Geschäftsanforderungen und -ziele auswählen und die volle Leistungsfähigkeit von AppMaster nutzen können, um Ihren Erfolg zu unterstützen.