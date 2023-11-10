Что такое локальная версия?

Локальное и облачное развертывание

Существует два основных варианта, которые предприятиям следует рассмотреть при развертывании программного обеспечения: локальное и облачное развертывание. Первый предполагает размещение и управление программными приложениями, данными и оборудованием на собственных локальных серверах и инфраструктуре компании, тогда как второй использует сторонние центры обработки данных, также известные как облако. Обе стратегии развертывания имеют свои преимущества и проблемы, которые могут существенно повлиять на деятельность, финансы и успех компании.

Поскольку организации все больше полагаются на программные решения для управления своей повседневной деятельностью, правильный выбор между локальным и облачным развертыванием становится решающим. В этой статье мы рассмотрим основные аспекты каждого варианта, начиная с локального развертывания, чтобы помочь вам определить, какой подход лучше всего соответствует вашим конкретным бизнес-потребностям.

Локальное развертывание: обзор и преимущества

При локальном развертывании программные приложения и данные компании размещаются на локальных серверах внутри помещений организации. Компания несет ответственность за управление, обслуживание и безопасность собственных аппаратных и программных компонентов. Этот подход имеет множество преимуществ, что делает его привлекательным выбором для компаний с уникальными требованиями или проблемами безопасности.

Контроль над инфраструктурой

Одним из наиболее значительных преимуществ локального развертывания является уровень контроля над вашей инфраструктурой. Организации могут выбирать и настраивать используемые ими аппаратные и программные компоненты в соответствии со своими конкретными потребностями. Это может быть особенно выгодно, если у вашего бизнеса есть уникальные технические требования, которые невозможно удовлетворить с помощью готовых решений, доступных у поставщиков облачных услуг.

Безопасность данных

При локальном развертывании компании имеют полный контроль над своими данными и могут применять индивидуальные меры безопасности для защиты конфиденциальной информации. Это может быть важно для организаций, работающих в отраслях, к которым применяются строгие нормативные требования или которые обрабатывают строго конфиденциальные данные. По сравнению с облачным развертыванием локальная инфраструктура обеспечивает более высокий уровень безопасности, поскольку данные не покидают территорию организации, что сводит к минимуму риски, связанные с утечкой данных.

Настройка и интеграция

Размещая приложения локально, организации получают широкую гибкость в плане настройки и интеграции. Компании могут легче модифицировать программные приложения и интегрировать их с существующими системами, чем с облачными решениями, что может накладывать ограничения на возможности настройки. Это может быть особенно выгодно для предприятий со сложными процессами или устаревшими системами, которым требуется плавная интеграция для бесперебойной работы.

Сокращение долгосрочных затрат

Хотя локальное развертывание обычно требует более высоких первоначальных затрат на приобретение и установку аппаратных и программных компонентов, эти инвестиции могут снизить долгосрочные затраты. Компании с локальной инфраструктурой обычно имеют больший контроль над своими ИТ-расходами, поскольку им не нужно платить регулярные сборы поставщикам облачных услуг. Это ценовое преимущество особенно актуально для предприятий со стабильными потребностями в инфраструктуре, поскольку они могут амортизировать свои инвестиции в течение более длительного периода.

Локальное развертывание: недостатки и соображения

Несмотря на свои преимущества, локальное развертывание также имеет ряд недостатков и соображений, которые предприятиям необходимо учитывать при выборе между вариантами развертывания. Некоторые из проблем локального развертывания включают более высокие первоначальные затраты, увеличение нагрузки на обслуживание и управление, а также потенциальные трудности с масштабируемостью и аварийным восстановлением.

Более высокие первоначальные затраты

Как упоминалось ранее, локальное развертывание часто требует значительных первоначальных затрат на приобретение и настройку аппаратных и программных компонентов. Эти капитальные затраты могут стать серьезным препятствием для небольших предприятий или компаний с ограниченным бюджетом, затрудняя им получение выгоды от гибкости и контроля, предлагаемых локальным развертыванием.

Обременение по обслуживанию и управлению

Локальное развертывание требует от организаций управления и обслуживания собственных аппаратных и программных компонентов. Это может занять много времени и потребовать значительных ресурсов, включая найм квалифицированных ИТ-специалистов для обслуживания серверов, обновлений программного обеспечения и исправлений безопасности. Для сравнения, развертывание облака может частично облегчить это бремя, передав эти задачи сторонним поставщикам, специализирующимся на управлении инфраструктурой.

Масштабируемость

Локальное развертывание может создать проблемы с масштабируемостью, особенно для предприятий, переживающих быстрый рост. Расширение локальной инфраструктуры обычно включает приобретение новых аппаратных и программных компонентов и добавление их к существующим системам — процесс, который может занять много времени и средств. Напротив, масштабирование с помощью облачного развертывания часто требует всего нескольких щелчков мышью и практически без дополнительных инвестиций в оборудование.

Аварийное восстановление

Реализация эффективного плана аварийного восстановления может быть более сложной и дорогостоящей при локальном развертывании. Предприятиям необходимо инвестировать в системы резервного копирования, удаленное хранилище и резервное оборудование для восстановления данных и приложений в случае катастрофического события. И наоборот, поставщики облачных услуг обычно имеют встроенные механизмы аварийного восстановления, что позволяет предприятиям проще и экономичнее защищать свои данные и обеспечивать непрерывность.

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Хотя локальное развертывание обеспечивает более высокий уровень контроля и настройки, оно сопряжено с различными проблемами, главным образом из-за более высоких первоначальных затрат и увеличения обязанностей по обслуживанию. Чтобы принять обоснованное решение между локальным и облачным развертыванием, предприятия должны тщательно рассмотреть эти факторы и определить, какой вариант лучше всего соответствует их потребностям, ресурсам и долгосрочным целям.

Облачное развертывание: обзор и преимущества

Облачное развертывание подразумевает размещение и управление программными приложениями, данными и оборудованием в удаленных сторонних центрах обработки данных, также известных как облако. Вместо того чтобы нести бремя владения и управления физическими серверами в своих помещениях, предприятия могут использовать облачные сервисы для масштабирования и развертывания приложений, а также хранения данных без необходимости использования собственной инфраструктуры. Основные поставщики облачных услуг включают Amazon Web Services (AWS) , Google Cloud Platform (GCP) и Microsoft Azure .

Вот некоторые преимущества облачного развертывания:

Снижение первоначальных затрат. Развертывание облака позволяет предприятиям избавиться от необходимости в дорогостоящем оборудовании центров обработки данных, сокращая первоначальные инвестиции и капитальные затраты. Это позволяет организациям принять модель оплаты по мере использования, при которой они платят только за потребляемые ресурсы, такие как вычислительная мощность, хранилище и пропускная способность.

Развертывание облака позволяет предприятиям избавиться от необходимости в дорогостоящем оборудовании центров обработки данных, сокращая первоначальные инвестиции и капитальные затраты. Это позволяет организациям принять модель оплаты по мере использования, при которой они платят только за потребляемые ресурсы, такие как вычислительная мощность, хранилище и пропускная способность. Быстрая и простая масштабируемость. Благодаря развертыванию облака компании могут легко масштабировать свои приложения и вычислительные ресурсы по мере необходимости, без ограничений мощности физических серверов. Это позволяет организациям быстро реагировать на меняющиеся тенденции рынка и требования клиентов, всегда обеспечивая оптимальную производительность.

Благодаря развертыванию облака компании могут легко масштабировать свои приложения и вычислительные ресурсы по мере необходимости, без ограничений мощности физических серверов. Это позволяет организациям быстро реагировать на меняющиеся тенденции рынка и требования клиентов, всегда обеспечивая оптимальную производительность. Доступ к передовым технологиям. Поставщики облачных услуг часто предлагают передовые технологии и решения в рамках своих предложений, что позволяет предприятиям оставаться на шаг впереди, не инвестируя в дорогостоящие собственные исследования и разработки. Это может включать доступ к передовым инструментам анализа данных, искусственному интеллекту и возможностям машинного обучения.

Поставщики облачных услуг часто предлагают передовые технологии и решения в рамках своих предложений, что позволяет предприятиям оставаться на шаг впереди, не инвестируя в дорогостоящие собственные исследования и разработки. Это может включать доступ к передовым инструментам анализа данных, искусственному интеллекту и возможностям машинного обучения. Упрощенное аварийное восстановление и обслуживание. Поставщики облачных услуг применяют мощные меры для защиты от сбоев инфраструктуры, гарантируя, что ваши приложения и данные останутся работоспособными и доступными даже в случае стихийных бедствий. Кроме того, поставщики облачных услуг занимаются обслуживанием и обновлением оборудования и программного обеспечения, гарантируя, что вы сможете сосредоточиться на своих основных бизнес-операциях.

Поставщики облачных услуг применяют мощные меры для защиты от сбоев инфраструктуры, гарантируя, что ваши приложения и данные останутся работоспособными и доступными даже в случае стихийных бедствий. Кроме того, поставщики облачных услуг занимаются обслуживанием и обновлением оборудования и программного обеспечения, гарантируя, что вы сможете сосредоточиться на своих основных бизнес-операциях. Глобальный охват: развертывание облака позволяет предприятиям размещать приложения и данные в нескольких географических точках, сокращая время отклика и обеспечивая удобство использования для клиентов по всему миру.

Развертывание в облаке: недостатки и соображения

Несмотря на многочисленные преимущества, развертывание облака не лишено недостатков. Компаниям необходимо взвесить риски и проблемы, связанные с развертыванием облака, чтобы принимать обоснованные решения. Вот некоторые недостатки и соображения, которые следует иметь в виду:

Меньше контроля. Поскольку развертывание облака предполагает передачу управления инфраструктурой сторонним поставщикам, предприятия могут столкнуться с меньшим контролем над конфигурациями своего оборудования и программного обеспечения. Это может ограничить их возможности адаптировать компоненты инфраструктуры к потребностям своего бизнеса.

Поскольку развертывание облака предполагает передачу управления инфраструктурой сторонним поставщикам, предприятия могут столкнуться с меньшим контролем над конфигурациями своего оборудования и программного обеспечения. Это может ограничить их возможности адаптировать компоненты инфраструктуры к потребностям своего бизнеса. Риски безопасности и конфиденциальности. Хранение конфиденциальных данных в облаке может подвергнуть предприятия потенциальным угрозам безопасности, утечкам данных и несанкционированному доступу. Хотя поставщики облачных услуг вкладывают значительные средства в меры безопасности, важно тщательно изучать их политики безопасности, сертификаты и стандарты соответствия, чтобы обеспечить защиту ваших данных.

Хранение конфиденциальных данных в облаке может подвергнуть предприятия потенциальным угрозам безопасности, утечкам данных и несанкционированному доступу. Хотя поставщики облачных услуг вкладывают значительные средства в меры безопасности, важно тщательно изучать их политики безопасности, сертификаты и стандарты соответствия, чтобы обеспечить защиту ваших данных. Зависимость от подключения к Интернету. Эффективное функционирование облачных приложений и сервисов зависит от надежного подключения к Интернету. Проблемы с задержкой или сбои в подключении могут привести к значительным простоям, влияющим на производительность и удобство работы пользователей. Очень важно обеспечить стабильное подключение к Интернету и рассмотреть возможность резервных подключений, чтобы свести к минимуму риск простоя.

Эффективное функционирование облачных приложений и сервисов зависит от надежного подключения к Интернету. Проблемы с задержкой или сбои в подключении могут привести к значительным простоям, влияющим на производительность и удобство работы пользователей. Очень важно обеспечить стабильное подключение к Интернету и рассмотреть возможность резервных подключений, чтобы свести к минимуму риск простоя. Привязка к поставщику. Переход от одного поставщика облачных услуг к другому может оказаться сложным и дорогостоящим, поскольку компании часто становятся зависимыми от собственных инструментов, технологий и API поставщика. Это может затруднить смену поставщиков или внедрение мультиоблачных решений. Прежде чем выбирать поставщика облачных услуг, крайне важно тщательно оценить поставщиков и условия контрактов.

AppMaster и локальное развертывание

Возможность выбора между локальным и облачным развертыванием важна для компаний, стремящихся к гибкости при развертывании своей инфраструктуры. AppMaster предлагает решение, которое подходит как для локального, так и для облачного развертывания, в зависимости от конкретных потребностей вашей организации.

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Благодаря подписке Business или Enterprise на платформу AppMaster клиенты могут получать исполняемые двоичные файлы или даже исходный код своих веб-, мобильных и серверных приложений. Это позволяет предприятиям размещать свои приложения локально, используя преимущества локального развертывания для улучшенного контроля и настройки.

Если вы предпочитаете модель развертывания в облаке, AppMaster упрощает процесс развертывания приложений в облаке, создавая готовые к использованию в облаке приложения, упакованные в контейнеры Docker . Это упрощает размещение и масштабирование ваших приложений на популярных облачных платформах, таких как AWS, GCP или Microsoft Azure.

Поддерживая как локальное, так и облачное развертывание, AppMaster дает компаниям возможность выбирать лучшую стратегию развертывания для своих конкретных потребностей. Независимо от выбранного вами метода развертывания, no-code платформа AppMaster делает разработку приложений высокоэффективной, позволяя предприятиям создавать комплексные масштабируемые программные решения с минимальным техническим долгом.

Выбор между локальным и облачным развертыванием

При выборе между локальным и облачным развертыванием для вашего бизнеса важно оценить ваши конкретные требования и цели. Учитывайте следующие факторы, которые помогут принять обоснованное решение:

Бюджет и стоимость

Учитывайте общую стоимость владения (TCO) для каждого варианта как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Хотя локальное развертывание может потребовать более высоких первоначальных затрат, оно может привести к снижению периодических расходов. С другой стороны, развертывание в облаке обычно требует меньших первоначальных затрат, но может привести к периодическим расходам по мере оплаты текущей подписки или услуг на основе использования.

Контроль и настройка

Если вам требуется полный контроль над вашей инфраструктурой и вам необходимо настроить аппаратные или программные компоненты в соответствии с потребностями вашего бизнеса, лучшим выбором может быть локальное развертывание. Тем не менее, развертывание в облаке предлагает ценную альтернативу, если вы можете пойти на компромисс в управлении и настройке в пользу простоты использования и гибкости.

Безопасность и соответствие требованиям

Безопасность является основной проблемой при размещении конфиденциальных данных. Если на вашу организацию распространяются строгие нормативные требования или она обрабатывает особо конфиденциальную информацию, вы можете предпочесть расширенный контроль и безопасность, предлагаемые локальным развертыванием. Тем не менее, авторитетные поставщики облачных услуг также постоянно инвестируют в меры безопасности, и их предложения могут соответствовать или даже превосходить требования безопасности многих организаций.

Масштабируемость и гибкость

Развертывание в облаке обеспечивает быструю и простую масштабируемость, позволяя настраивать инфраструктуру и ресурсы в соответствии с ростом или меняющимися потребностями. Локальное развертывание может потребовать больше усилий и времени для масштабирования, а ваша организация может столкнуться с аппаратными ограничениями в зависимости от вашей инфраструктуры.

Техническое обслуживание и управление

Локальное развертывание обычно требует более тщательного обслуживания и обновлений, что потенциально приводит к увеличению накладных расходов и бремени управления. С другой стороны, поставщики облачных услуг берут на себя большую часть обслуживания и обновлений своих систем, высвобождая ваши внутренние ИТ-ресурсы и сокращая связанные с этим время и затраты.

Аварийное восстановление и непрерывность бизнеса

Поставщики облачных услуг обычно предлагают решения для аварийного восстановления и резервного копирования, которые упрощают вашей организации восстановление после потери данных или системных сбоев. Локальные решения могут потребовать более предварительного планирования и инвестиций в аварийное восстановление, но при правильном внедрении они также могут предложить эффективные меры для обеспечения непрерывности бизнеса.

Удаленный доступ и совместная работа

Облачные решения предлагают легкий удаленный доступ и совместную работу для команд, поскольку для доступа к данным и приложениям они обычно полагаются на подключение к Интернету. Локальные решения могут потребовать дополнительной настройки и настройки для обеспечения безопасного удаленного доступа для ваших сотрудников.

Выбор между локальным и облачным развертыванием зависит от конкретных потребностей, целей и ресурсов вашей организации. Стоит рассмотреть гибридный подход, который сочетает в себе лучшее из обоих миров, учитывает ваши конкретные случаи использования и обеспечивает индивидуальное решение для вашего бизнеса.

При использовании такой платформы, как AppMaster, вы можете выбирать между локальным и облачным развертыванием, что обеспечивает гибкость в управлении вашими приложениями. С планом подписки Business или Enterprise вы получаете исполняемые двоичные файлы или даже исходный код ваших приложений, что позволяет размещать приложения локально. Такая гибкость гарантирует, что вы сможете выбрать наиболее подходящий метод развертывания для ваших уникальных бизнес-требований и целей, используя всю мощь AppMaster для поддержки вашего успеха.