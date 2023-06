As aplicações de assistente virtual, como a Alexa da Amazon, o Assistente do Google e a Siri da Apple, tornaram-se cada vez mais populares e úteis no dia-a-dia. Estas aplicações tiram partido da tecnologia de ponta em Inteligência Artificial (IA), Aprendizagem Automática (ML) e Processamento de Linguagem Natural (PNL) para interagir com os utilizadores, responder a questões e executar várias tarefas.

Com o aumento meteórico da popularidade dos assistentes virtuais, há um interesse crescente na criação de aplicações de assistente personalizadas e específicas de um domínio. A boa notícia é que as plataformas no-code e low-code modernas, como o AppMaster, tornam relativamente simples a criação da sua própria aplicação de assistente virtual com conhecimentos mínimos de programação. Neste artigo, forneceremos um guia abrangente para criar um aplicativo de assistente virtual semelhante ao Alexa ou ao Google Assistant.

Características essenciais das aplicações de assistente virtual

Quando se pretende criar uma aplicação de assistente virtual de sucesso, é essencial compreender as principais características que tornam estas aplicações eficazes e fáceis de utilizar. Aqui estão alguns dos principais componentes que terá de considerar:

Reconhecimento de voz e texto - O reconhecimento eficiente de voz e texto é crucial para garantir uma interacção suave entre o utilizador e o assistente virtual. Esta capacidade permite que a aplicação compreenda e interprete as consultas faladas ou dactilografadas.

Processamento de linguagem natural (PNL) - O PNL é um domínio da IA que lida com a forma como os computadores compreendem, interpretam e geram a linguagem humana. As aplicações de assistentes virtuais utilizam a PNL para compreender as consultas dos utilizadores e fornecer respostas relevantes.

IA e aprendizagem automática - Os assistentes virtuais baseiam-se em técnicas de IA e ML para aprender continuamente com as interacções dos utilizadores, compreender o contexto e melhorar as experiências dos utilizadores.

Backend sólido - É necessário um backend de servidor sólido para tratar os pedidos dos utilizadores, processar dados e fornecer respostas adequadas em tempo real.

Interface do utilizador (IU) - Embora a voz seja frequentemente o principal modo de interacção para os assistentes virtuais, a sua aplicação deve apresentar uma interface apelativa e funcional que ofereça entrada de texto e um mecanismo para apresentar resultados.

Integração de serviços de terceiros - A integração de serviços externos é essencial para fornecer aos utilizadores uma funcionalidade alargada, como o controlo de dispositivos domésticos inteligentes, o envio de mensagens, a recepção de actualizações de notícias e muito mais.

Agora que está familiarizado com as características essenciais das aplicações de assistente virtual, vamos entrar em mais detalhes sobre o processamento de linguagem natural e porque é crucial para proporcionar uma experiência de utilizador excepcional.

Compreender o processamento de linguagem natural

O Processamento de linguagem natural, ou PNL, é um subcampo da IA que se centra na relação entre os computadores e a linguagem humana. No contexto das aplicações de assistente virtual, é crucial para compreender o significado por detrás da consulta de um utilizador e gerar uma resposta útil. Normalmente, a PNL envolve três componentes principais:

Tokenização: O processo de dividir a consulta ou entrada de um utilizador em elementos mais pequenos chamados tokens. Isto torna o texto mais fácil de processar e compreender pela aplicação. Análise sintáctica: Uma vez tokenizado, a aplicação tem de determinar o significado de cada token em relação à estrutura da frase e à gramática. Este passo permite que a aplicação compreenda a estrutura da frase e extraia significado da mesma. Análise semântica: O componente final da PNL, a análise semântica, centra-se no significado da frase e dos seus tokens. Este passo permite que a aplicação interprete a intenção do utilizador e forneça uma resposta relevante.

Por exemplo, quando um utilizador pergunta a um assistente virtual "Como está o tempo hoje?", a aplicação emprega técnicas de PNL para tokenizar a frase, analisar a sintaxe e determinar o significado semântico por detrás da consulta. A partir daí, determina que o utilizador está a pedir as condições meteorológicas do dia e pode responder em conformidade.

A PNL eficaz é essencial para que as aplicações de assistente virtual compreendam as consultas dos utilizadores e forneçam respostas precisas e relevantes. Com os avanços na IA e no ML, as tecnologias de PNL evoluíram significativamente e podem agora compreender frases complicadas, contextuais e coloquiais, proporcionando uma interacção natural e envolvente entre o utilizador e a aplicação. De seguida, discutiremos a integração das tecnologias de reconhecimento de voz e de texto e a forma como desempenham um papel crucial no desenvolvimento de uma aplicação de assistente virtual.

Tecnologias de reconhecimento de voz e de texto

Para que uma aplicação de assistente virtual seja verdadeiramente eficaz, é necessário que compreenda e processe as entradas de voz e texto dos utilizadores. As modernas tecnologias de reconhecimento de voz podem converter com precisão a linguagem falada em texto escrito. Da mesma forma, as tecnologias de reconhecimento de texto podem ajudar a compreender e processar os comandos de texto fornecidos pelos utilizadores. Vamos analisar em pormenor algumas das tecnologias mais populares utilizadas para o reconhecimento de voz e texto em aplicações de assistente virtual:

API Speech-to-Text da Google

A API Speech-to-Text da Google é uma solução poderosa, baseada na nuvem, que pode reconhecer vários idiomas e dialectos. Com os seus algoritmos de rede neural de aprendizagem profunda, pode fornecer serviços de transcrição precisos para aplicações de assistente virtual. Também oferece streaming em tempo real e reconhecimento assíncrono para se adaptar a uma vasta gama de aplicações.

SiriKit da Apple

O SiriKit da Apple permite que os programadores ofereçam uma experiência Siri sem falhas nas suas aplicações. Fornece capacidades de reconhecimento de voz e texto e permite que os programadores criem interacções de voz personalizadas utilizando as API de reconhecimento de voz da Apple. O SiriKit suporta vários domínios de intenção, incluindo mensagens, pagamentos e listas, o que o torna uma excelente escolha para aplicações de assistente virtual para iOS.

Serviços Cognitivos de Voz da Microsoft

O Cognitive Services Speech da Microsoft é uma solução versátil de reconhecimento de voz e texto que suporta vários idiomas e dialetos. Utiliza redes neurais profundas avançadas para fornecer conversão de voz para texto de alta qualidade, mesmo em ambientes ruidosos. Com as suas funcionalidades de transmissão em tempo real e de reconhecimento de áudio de longa duração, permite uma comunicação eficaz com aplicações de assistente virtual.

Integração de tecnologias de reconhecimento de voz e texto com AppMaster

A utilização de plataformas como AppMaster pode simplificar o processo de integração destas tecnologias de reconhecimento de voz e texto na sua aplicação de assistente virtual. Com a sua plataforma de desenvolvimento sem código, pode criar rapidamente uma aplicação de assistente virtual bem estruturada que comunica eficazmente com os utilizadores através de comandos de voz e de texto.

Implementar a IA e o ML para conversas inteligentes

A Inteligência Artificial (IA) e a Aprendizagem Automática (ML) são fundamentais para criar uma aplicação de assistente virtual intuitiva e inteligente. Estas tecnologias podem analisar e processar grandes quantidades de dados, aprender com as interacções do utilizador e fornecer respostas precisas com base no contexto. Eis como a IA e o ML podem melhorar as capacidades de conversação de uma aplicação de assistente virtual:

Compreensão contextual

Ao tirar partido dos algoritmos de IA e ML, as aplicações de assistente virtual podem compreender o contexto por detrás das consultas dos utilizadores, permitindo um fluxo de conversação mais natural. A compreensão do contexto pode melhorar a experiência do utilizador ao fornecer respostas relevantes, precisas e atempadas às entradas do utilizador.

Personalização e adaptação

A IA e o ML permitem que as aplicações de assistentes virtuais aprendam com as interacções dos utilizadores, adaptando as suas respostas com base nas preferências individuais. Através deste processo de aprendizagem, os assistentes virtuais podem fornecer experiências personalizadas e adaptadas, aumentando a satisfação e o envolvimento do utilizador.

Recomendações proactivas

As aplicações de assistente virtual podem tirar partido da IA e do ML para fornecer recomendações proactivas com base no comportamento, interesses e preferências do utilizador. Ao antecipar as necessidades do utilizador e oferecer sugestões relevantes, os assistentes virtuais podem tornar-se uma ferramenta inestimável para aumentar a produtividade e ajudar nas tarefas diárias.

Utilizar AppMaster para integração de IA e ML

A integração de tecnologias de IA e ML na sua aplicação de assistente virtual torna-se mais acessível com a plataforma de desenvolvimento no-code da AppMaster. A AppMaster permite-lhe criar uma poderosa aplicação de assistente virtual capaz de proporcionar conversas inteligentes através da integração perfeita com serviços de IA e ML, como o TensorFlow da Google ou o Azure AI da Microsoft.

Criar um backend sólido para aplicações de assistente virtual

O desenvolvimento de uma aplicação de assistente virtual requer uma infra-estrutura de backend sólida para lidar com o processamento de dados, a gestão do conhecimento, os modelos de IA e ML e a integração com serviços de terceiros. Aqui estão algumas considerações importantes ao criar um back-end para a sua aplicação de assistente virtual:

Gestão de dados

Um sistema de gestão de dados bem estruturado é essencial para organizar e recuperar as informações necessárias para processar as consultas e os comandos do utilizador de forma rápida e eficiente. Para o conseguir, pode utilizar bases de dados como PostgreSQL, MongoDB ou Firebase para armazenar e gerir dados relacionados com perfis de utilizador, preferências e histórico de consultas.

Implantação de modelos de IA e ML

A execução de modelos de IA e ML no back-end requer uma infraestrutura confiável que possa lidar com seus requisitos de uso intensivo de recursos. Plataformas de nuvem como AWS, Google Cloud e Azure oferecem várias soluções para implantar e servir modelos de IA e ML, garantindo desempenho e escalabilidade eficientes.

Gestão de API

As APIs desempenham um papel vital na ligação da sua aplicação de assistente virtual a serviços de terceiros e facilitam a troca de dados entre os componentes de frontend e backend. O gerenciamento de APIs envolve a definição, a proteção e o monitoramento de suas APIs para garantir desempenho, segurança e confiabilidade ideais.

Escalabilidade e desempenho

À medida que a sua aplicação de assistente virtual cresce, é essencial garantir que o seu backend consegue lidar eficazmente com o aumento das cargas de trabalho e das exigências dos utilizadores. A concepção de uma arquitectura de backend escalável, utilizando técnicas de caching, balanceamento de carga e escalonamento horizontal, pode ajudar a obter um elevado desempenho e a acomodar o crescimento futuro.

Criando um back-end poderoso com AppMaster

AppMaster é uma excelente escolha para criar um backend forte para a sua aplicação de assistente virtual sem escrever código. Com as suas poderosas ferramentas sem código, pode conceber visualmente modelos de dados, criar lógica comercial, gerir APIs e implementar a sua infra-estrutura de back-end.

AppMasterA plataforma da 's gera código-fonte para aplicações de backend com Go (golang), garantindo excelente escalabilidade e desempenho. Além disso, pode integrar-se perfeitamente com bases de dados compatíveis com PostgreSQL, permitindo uma gestão de dados flexível e eficiente.

Criar uma interface de utilizador bonita

Uma interface de utilizador (IU) bem concebida é crucial para qualquer aplicação de assistente virtual, de modo a garantir uma experiência de utilizador perfeita e agradável. Deve ser simples, intuitiva e visualmente apelativa. Para criar uma IU eficaz para a sua aplicação de assistente virtual, siga estas práticas recomendadas:

Utilize princípios de design minimalista. Opte por um layout simples e directo para manter os utilizadores concentrados na funcionalidade principal. Os elementos visuais estranhos ou desnecessários podem desviar a atenção do objectivo principal do seu assistente virtual e aumentar a curva de aprendizagem dos utilizadores. Implemente a interacção de voz e texto. A interacção por voz é o núcleo de qualquer aplicação de assistente virtual, mas oferecer uma opção de introdução baseada em texto pode ser benéfico para os utilizadores em situações em que a interacção verbal pode não ser possível. Utilize elementos de IU consistentes e intuitivos. Escolha elementos de IU familiares, como botões, barras deslizantes e campos de entrada, para que a interface da sua aplicação seja familiar para os utilizadores. A consistência em diferentes ecrãs ou secções da sua aplicação ajuda os utilizadores a navegar e a interagir facilmente com o assistente virtual. Garanta a acessibilidade e a inclusão. Desenhe a sua IU tendo em mente a acessibilidade, com o objectivo de atender a utilizadores com diferentes capacidades. Utilize um contraste de cores e tamanhos de letra adequados e certifique-se de que a sua interface funciona bem com leitores de ecrã e outras tecnologias de assistência. Optimize para diferentes dispositivos e tamanhos de ecrã. As aplicações de assistente virtual têm de ser executadas em vários dispositivos, como smartphones, tablets, colunas inteligentes e até smartwatches. Certifique-se de que a IU da sua aplicação é responsiva e se ajusta sem problemas a diferentes tamanhos de ecrã e proporções.

Plataformas como AppMaster eliminam o incómodo de criar uma IU elegante e funcional com as suas ferramentas no-code drag-and-drop. Pode conceber uma interface visualmente apelativa sem se perder em pormenores de codificação, poupando tempo e recursos de desenvolvimento.

Integração de serviços de terceiros para uma funcionalidade alargada

As aplicações de assistente virtual tornam-se cada vez mais valiosas e versáteis quando são integradas com serviços de terceiros. Esta funcionalidade alargada pode permitir aos utilizadores controlar dispositivos domésticos inteligentes, verificar a meteorologia, enviar mensagens e muito mais. Eis como integrar serviços de terceiros na sua aplicação de assistente virtual:

Ligar através de APIs. A maioria dos serviços de terceiros expõe a sua funcionalidade através de interfaces de programação de aplicações (APIs). Ao tirar partido destas APIs, pode integrar características essenciais do serviço e fornecer funcionalidades adicionais na sua aplicação de assistente virtual. Utilizar Webhooks. Alguns serviços podem utilizar webhooks, que são retornos de chamada HTTP definidos pelo utilizador, para fins de integração. Os webhooks permitem que os serviços automatizem a comunicação entre diferentes sistemas e permitem que a sua aplicação de assistente virtual envie e receba actualizações em tempo real de serviços de terceiros. Siga os protocolos de autorização e autenticação. A maioria das APIs e webhooks requerem algum nível de autenticação e autorização. Certifique-se de que segue estes protocolos para garantir uma comunicação segura entre a sua aplicação de assistente virtual e os serviços integrados. Tratar erros e excepções de forma graciosa. Quando a sua aplicação de assistente virtual interage com serviços de terceiros, podem ocorrer erros e excepções. Implemente o tratamento de erros para garantir experiências de utilizador sem problemas e solicite aos utilizadores que tomem medidas adicionais quando necessário. Opte por bibliotecas de integração e SDKs pré-construídos. Integre serviços de terceiros de forma mais rápida e fácil, utilizando kits de desenvolvimento de software (SDKs) e bibliotecas pré-construídas oferecidas por fornecedores de serviços. Isto reduzirá significativamente o esforço de desenvolvimento necessário para integrar esses serviços.

No-code Plataformas como AppMaster também podem ajudar na integração de serviços de terceiros sem a necessidade de codificação complexa. Desta forma, pode ligar rapidamente a sua aplicação de assistente virtual a serviços populares e fornecer funcionalidades essenciais aos seus utilizadores.

Implementar e dimensionar o seu assistente virtual

Quando a sua aplicação de assistente virtual estiver concluída, é altura de a implementar junto do público-alvo e garantir que é dimensionada correctamente à medida que a utilização aumenta. Aqui estão os principais passos para implementar e escalar a sua aplicação de assistente virtual:

Escolha um fornecedor de nuvem adequado. Seleccione um fornecedor de serviços na nuvem, como o Amazon Web Services (AWS), o Google Cloud Platform (GCP) ou o Microsoft Azure, que possa acomodar as necessidades da sua aplicação de assistente virtual e fornecer diferentes soluções de implementação e dimensionamento. Implementar serviços com estado. Os assistentes virtuais necessitam frequentemente de manter o contexto de conversação de um utilizador para fornecer respostas significativas. Considere a utilização de serviços com estado, como bases de dados ou armazenamento em cache, para armazenar o contexto do utilizador durante as conversas. Automatizar a implementação e as actualizações. Automatize a implementação e as actualizações da sua aplicação de assistente virtual utilizando ferramentas como o Docker, Kubernetes e pipelines de integração contínua/implementação contínua (CI/CD). A automatização reduz o risco de erro humano e garante actualizações rápidas e sem falhas. Escalar horizontal e verticalmente. O escalonamento horizontal envolve a adição de mais instâncias da sua aplicação de assistente virtual para lidar com o aumento da carga, enquanto o escalonamento vertical se refere à adição de mais recursos às instâncias existentes, como CPU, memória ou armazenamento. Para acomodar a utilização crescente, utilize uma combinação de estratégias de escalonamento horizontal e vertical. Monitorizar e optimizar o desempenho. Monitorize regularmente o desempenho da sua aplicação de assistente virtual utilizando ferramentas de análise e monitorização incorporadas oferecidas por vários fornecedores de serviços cloud. Identifique potenciais estrangulamentos e optimize o desempenho da sua aplicação para garantir uma experiência tranquila para os utilizadores.

Plataformas como AppMaster simplificam o processo de implementação e dimensionamento de aplicações de assistente virtual, automatizando aspectos cruciais e fornecendo mecanismos de actualização fáceis. Ao optimizar a geração e a implementação de aplicações, o AppMaster garante que a sua aplicação de assistente virtual está sempre actualizada e funcional. Com estas práticas recomendadas em mente, pode criar uma aplicação de assistente virtual bem sucedida que satisfaça as necessidades dos seus utilizadores e se adapte perfeitamente à medida que as exigências aumentam.

Implicações para os criadores de aplicações de assistente virtual

Ao criar uma aplicação de assistente virtual como a Alexa ou o Google Assistant, devem ser abordadas várias considerações importantes para garantir não só o sucesso da sua aplicação, mas também a conformidade com os regulamentos e a confiança dos utilizadores. Nesta secção, discutiremos as implicações que os criadores de aplicações devem ter em conta, incluindo a segurança e a privacidade dos dados, os regulamentos governamentais, a acessibilidade e a inclusão e a avaliação do ambiente competitivo.

Segurança e privacidade dos dados

As aplicações de assistente virtual recolhem e processam uma quantidade considerável de dados pessoais, incluindo gravações de voz, preferências do utilizador e, por vezes, até dados de localização. Garantir a segurança e a privacidade destes dados é fundamental para ganhar a confiança do utilizador e evitar potenciais problemas legais. Como criador de uma aplicação, tem a responsabilidade de implementar medidas de segurança, tais como encriptação, autenticação segura e auditorias de segurança regulares. Além disso, é essencial informar os utilizadores sobre as práticas de recolha de dados da sua aplicação e sobre a forma como as suas informações estão a ser utilizadas. Para cumprir os regulamentos de privacidade como o RGPD ou a CCPA da Califórnia, tem de fornecer aos utilizadores a capacidade de ver, eliminar ou modificar os dados recolhidos. A utilização de uma plataforma no-code como AppMaster pode ajudar a simplificar o processo de desenvolvimento e ajudá-lo a criar uma aplicação segura e em conformidade.

Regulamentos governamentais

Para além dos regulamentos de privacidade de dados, os criadores de aplicações de assistente virtual também têm de considerar outros regulamentos e directrizes governamentais que se possam aplicar ao seu sector ou região. Por exemplo, a sua aplicação de assistente virtual pode estar sujeita a regulamentos de acessibilidade, como a Secção 508 dos EUA ou a Directiva de Acessibilidade da Web da União Europeia, que exigem que os produtos digitais sejam acessíveis a pessoas com deficiências. Além disso, os regulamentos que regem os algoritmos de IA e ML continuam a evoluir em resposta à crescente preocupação com a utilização ética destas tecnologias. Enquanto criador de uma aplicação de assistente virtual, deve manter-se actualizado em relação a estes regulamentos e ser proactivo na incorporação de directrizes éticas no design e na funcionalidade da sua aplicação.

Acessibilidade e inclusão

Uma implicação significativa para os criadores de aplicações de assistente virtual é a necessidade de um design inclusivo. Isto significa tornar a sua aplicação adaptável a uma gama diversificada de utilizadores, incluindo idosos, utilizadores com deficiências e falantes não nativos ou que não falam inglês. A incorporação de funcionalidades como o controlo da velocidade da voz, tamanhos de letra ajustáveis e suporte para vários idiomas pode ajudar a melhorar a acessibilidade e a inclusão da sua aplicação de assistente virtual, acabando por alargar a sua base de utilizadores e a penetração no mercado. A plataforma AppMaster pode ajudar a simplificar o processo de criação de uma aplicação acessível e inclusiva, fornecendo elementos de interface de utilizador personalizáveis, capacidades de design drag-and-drop e suporte para vários idiomas.

Avaliar o ambiente competitivo

Por último, criar uma aplicação de assistente virtual bem sucedida significa estar ciente do ambiente competitivo do mercado. Isto significa não só compreender os pontos fortes e fracos de aplicações como a Alexa e o Google Assistant, mas também identificar nichos, públicos-alvo e tendências emergentes. O seu objectivo é diferenciar a sua aplicação das soluções existentes, oferecendo funcionalidades únicas, uma melhor experiência do utilizador ou tirando partido de tecnologia inovadora. Em resumo, a criação de uma aplicação de assistente virtual bem sucedida tem várias implicações que os criadores de aplicações devem considerar e abordar cuidadosamente.

Ao concentrar-se na segurança e na privacidade dos dados, ao aderir aos regulamentos governamentais, ao adoptar princípios de design inclusivos e ao avaliar o ambiente competitivo, estará no bom caminho para criar uma aplicação de assistente virtual que se destaque no mercado. A plataforma AppMaster pode ajudá-lo muito nesta jornada, fornecendo um ambiente de desenvolvimento no-code acessível e poderoso que promove a escalabilidade, a velocidade e a facilidade de utilização.