Conheça novembro com novas atualizações de produtos da plataforma AppMaster.io.

Novo site

Finalmente, podemos impressioná-lo com nosso novo site! Não é apenas o design que agrada visualmente, mas também o conteúdo benéfico. Estamos trabalhando nisso há muito tempo e continuamos a aprimorá-lo a cada dia. No entanto, estamos ansiosos para já mostrá-lo a você e ouvir seus comentários!

Mais Módulos

Nunca é suficiente adicionar mais Módulos à nossa plataforma! Aqui estão os novatos em nossa Lista de Módulos atualizada:

Google Tradutor

Google Admob

Leitor de códigos de barra

Planilhas do Google

Google Drive

Reintegração de assinatura

Agora não bloqueamos a conta após o término da assinatura. Você pode renovar sua assinatura a qualquer momento ou se inscrever para uma nova.

Editor de Processo de Negócios

Claro, não podemos começar um novo mês sem novos blocos adicionados ao nosso Editor de Processo de Negócios. Além disso, agora você pode executar blocos de forma assíncrona.

Novos Blocos

Gerar Slug

Baixar arquivo por URL

Exclusão suave do modelo

Apagar modelo tudo

Blocos para trabalhar com tokens Google OAuth 2.0

Codificar URL e decodificar URL

Para YAML

Remover da matriz

Correções principais

Trabalhamos muito para corrigir todos os erros imediatamente. O principal bug que corrigimos com sucesso no mês passado foi o travamento do servidor AMX ao parar o contêiner antigo - de agora em diante, isso não deve incomodar mais.

Fique ligado e não perca as atualizações sem código! Você é sempre bem-vindo para participar do bate-papo da comunidade AppMaster.io e escrever diretamente para nossos desenvolvedores lá!