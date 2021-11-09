Встречайте ноябрь с новыми обновлениями на платформе AppMaster.io.
Новый сайт
Наконец, мы можем впечатлить вас нашим новым сайтом! Это не только визуально приятный дизайн, но и много полезного контента. Мы долго работали над сайтом и продолжаем улучшать его каждый день. Однако мы рады, что уже можем показать его вам и услышать ваши отзывы!
Больше модулей
Для нас никогда не бывает достаточно модулей на платформе. Вот новички в нашем обновленном списке модулей:
- Google Translate
- Google AdMob
- Barcode Scanner
- Google Sheets
- Google Drive
Восстановление подписки
Теперь мы не блокируем аккаунт после окончания подписки. Вы можете восстановить подписку в любое время или оформить новую.
Редактор бизнес-процессов
Конечно, мы не можем начать новый месяц без добавления новых блоков в наш редактор бизнес-процессов. Кроме того, теперь вы можете запускать блоки асинхронно.
Новые блоки:
- Generate Slug
- Download File By URL
- Model Soft Delete
- Model Delete All
- Blocks for working with Google OAuth 2.0 tokens
- Encode URL & Decode URL
- To YAML
- Remove from Array
Основные исправления
Мы очень стараемся исправить все ошибки в кратчайшие сроки. Основной баг, который мы успешно исправили в прошлом месяце — это сбой сервера AMX при остановке старого контейнера. C этого момента он больше не должен беспокоить.
Следите за обновлениями AppMaster.io и новостями из мира no-code в нашем блоге! Вы всегда можете присоединиться к чату сообщества AppMaster.io и пообщаться там с нашими разработчикам!