Встречайте ноябрь с новыми обновлениями на платформе AppMaster.io.

Новый сайт

Наконец, мы можем впечатлить вас нашим новым сайтом! Это не только визуально приятный дизайн, но и много полезного контента. Мы долго работали над сайтом и продолжаем улучшать его каждый день. Однако мы рады, что уже можем показать его вам и услышать ваши отзывы!

Больше модулей

Для нас никогда не бывает достаточно модулей на платформе. Вот новички в нашем обновленном списке модулей:

Google Translate

Google AdMob

Barcode Scanner

Google Sheets

Google Drive

Восстановление подписки

Теперь мы не блокируем аккаунт после окончания подписки. Вы можете восстановить подписку в любое время или оформить новую.

Редактор бизнес-процессов

Конечно, мы не можем начать новый месяц без добавления новых блоков в наш редактор бизнес-процессов. Кроме того, теперь вы можете запускать блоки асинхронно.

Новые блоки:

Generate Slug

Download File By URL

Model Soft Delete

Model Delete All

Blocks for working with Google OAuth 2.0 tokens

Encode URL & Decode URL

To YAML

Remove from Array

Основные исправления

Мы очень стараемся исправить все ошибки в кратчайшие сроки. Основной баг, который мы успешно исправили в прошлом месяце — это сбой сервера AMX при остановке старого контейнера. C этого момента он больше не должен беспокоить.

Следите за обновлениями AppMaster.io и новостями из мира no-code в нашем блоге! Вы всегда можете присоединиться к чату сообщества AppMaster.io и пообщаться там с нашими разработчикам!