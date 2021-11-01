AppMaster.io platformunun yeni ürün güncellemeleriyle Kasım ayı ile tanışın.

Yeni web sitesi

Sonunda, yeni web sitemizle sizi etkileyebiliriz! Görsel olarak hoş olan sadece tasarım değil, aynı zamanda faydalı içeriktir. Uzun zamandır üzerinde çalışıyoruz ve her gün geliştirmeye devam ediyoruz. Ancak, bunu size şimdiden göstermekten ve geri bildirimlerinizi duymaktan heyecan duyuyoruz!

Diğer Modüller

Platformumuza daha fazla Modül eklemek asla yeterli değildir! Güncellenmiş Modül Listemizdeki yeniler şunlardır:

Google Çeviri

Google AdMob'u

Barkod okuyucu

Google E-Tablolar

Google sürücü

Aboneliği eski haline döndürme

Artık abonelik sona erdikten sonra hesabı engellemiyoruz. Aboneliğinizi istediğiniz zaman yenileyebilir veya yeni bir abonelik için kaydolabilirsiniz.

İş Süreci Editörü

Elbette İş Süreci Editörümüze yeni bloklar eklenmeden yeni bir aya başlayamayız. Ayrıca, artık blokları eşzamansız olarak çalıştırabilirsiniz.

Yeni Bloklar

Slug Oluştur

URL'ye Göre Dosyayı İndir

Model Geçici Silme

Model Tümünü Sil

Google OAuth 2.0 jetonlarıyla çalışmak için bloklar

URL'yi Kodla ve URL'yi Çöz

YAML'ye

Diziden Kaldır

Başlıca Düzeltmeler

Tüm hataları hemen düzeltmek için çok çalışıyoruz. Geçen ay başarıyla düzelttiğimiz en büyük hata, eski kapsayıcıyı durdururken AMX sunucusunun çökmesiydi - bundan sonra artık rahatsız etmemeli.

Bizi izlemeye devam edin ve kod gerektirmeyen güncellemeleri kaçırmayın! AppMaster.io topluluk sohbetine her zaman katılabilirsiniz ve doğrudan oradaki geliştiricilerimize yazabilirsiniz!