AppMaster.io platformunun yeni ürün güncellemeleriyle Kasım ayı ile tanışın.
Yeni web sitesi
Sonunda, yeni web sitemizle sizi etkileyebiliriz! Görsel olarak hoş olan sadece tasarım değil, aynı zamanda faydalı içeriktir. Uzun zamandır üzerinde çalışıyoruz ve her gün geliştirmeye devam ediyoruz. Ancak, bunu size şimdiden göstermekten ve geri bildirimlerinizi duymaktan heyecan duyuyoruz!
Diğer Modüller
Platformumuza daha fazla Modül eklemek asla yeterli değildir! Güncellenmiş Modül Listemizdeki yeniler şunlardır:
- Google Çeviri
- Google AdMob'u
- Barkod okuyucu
- Google E-Tablolar
- Google sürücü
Aboneliği eski haline döndürme
Artık abonelik sona erdikten sonra hesabı engellemiyoruz. Aboneliğinizi istediğiniz zaman yenileyebilir veya yeni bir abonelik için kaydolabilirsiniz.
İş Süreci Editörü
Elbette İş Süreci Editörümüze yeni bloklar eklenmeden yeni bir aya başlayamayız. Ayrıca, artık blokları eşzamansız olarak çalıştırabilirsiniz.
Yeni Bloklar
- Slug Oluştur
- URL'ye Göre Dosyayı İndir
- Model Geçici Silme
- Model Tümünü Sil
- Google OAuth 2.0 jetonlarıyla çalışmak için bloklar
- URL'yi Kodla ve URL'yi Çöz
- YAML'ye
- Diziden Kaldır
Başlıca Düzeltmeler
Tüm hataları hemen düzeltmek için çok çalışıyoruz. Geçen ay başarıyla düzelttiğimiz en büyük hata, eski kapsayıcıyı durdururken AMX sunucusunun çökmesiydi - bundan sonra artık rahatsız etmemeli.
Bizi izlemeye devam edin ve kod gerektirmeyen güncellemeleri kaçırmayın! AppMaster.io topluluk sohbetine her zaman katılabilirsiniz ve doğrudan oradaki geliştiricilerimize yazabilirsiniz!