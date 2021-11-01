与 AppMaster.io 平台的新产品更新相约 11 月。

新网站

最后，我们可以用我们的新网站给您留下深刻印象！不仅是视觉上令人愉悦的设计，还有有益的内容。我们已经为此努力了很长时间，并且每天都在不断改进它。但是，我们很高兴向您展示它并听取您的反馈！

更多模块

向我们的平台添加更多模块永远不够！以下是我们更新的模块列表中的新手：

谷歌翻译

谷歌广告

条形码扫描器

谷歌表格

谷歌云端硬盘

订阅恢复

现在我们不会在订阅结束后阻止帐户。您可以随时续订或注册新订阅。

业务流程编辑器

当然，如果没有向我们的业务流程编辑器添加新块，我们就无法开始新的一个月。此外，现在您可以异步运行块。

新块

生成弹头

通过 URL 下载文件

模型软删除

模型全部删除

用于处理 Google OAuth 2.0 令牌的块

编码 URL 和解码 URL

到 YAML

从数组中删除

主要修复

我们努力及时修复所有错误。上个月我们成功修复的主要错误是停止旧容器时 AMX 服务器崩溃 - 从现在开始它应该不再困扰了。

请继续关注，不要错过无代码更新！随时欢迎您加入AppMaster.io 社区聊天并直接写信给我们的开发人员！