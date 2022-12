Appuntamento a novembre con i nuovi aggiornamenti della piattaforma AppMaster.io.

Nuovo sito web

Finalmente possiamo stupirvi con il nostro nuovo sito web! Non è solo il design a essere piacevole alla vista, ma anche il contenuto vantaggioso. Ci abbiamo lavorato a lungo e continuiamo a migliorarlo ogni giorno. Tuttavia, siamo già entusiasti di mostrarvelo e di sentire il vostro feedback!

Altri moduli

Non è mai abbastanza aggiungere altri moduli alla nostra piattaforma! Ecco i nuovi arrivati nel nostro elenco aggiornato di moduli:

Google Translate

Google Admob

Scanner di codici a barre

Google Fogli

Google Drive

Ripristino dell'abbonamento

Ora non blocchiamo più l'account dopo la fine dell'abbonamento. È possibile rinnovare l'abbonamento in qualsiasi momento o sottoscriverne uno nuovo.

Editor dei processi aziendali

Naturalmente, non possiamo iniziare un nuovo mese senza che siano stati aggiunti nuovi blocchi al nostro Business Process Editor. Inoltre, ora è possibile eseguire i blocchi in modo asincrono.

Nuovi blocchi

Genera slug

Scarica il file tramite URL

Modello Eliminazione morbida

Modello Elimina tutto

Blocchi per lavorare con i token di Google OAuth 2.0

Codifica URL e decodifica URL

A YAML

Rimuovi da array

Principali correzioni

Lavoriamo sodo per correggere tempestivamente tutti gli errori. Il bug principale che abbiamo risolto con successo il mese scorso era l'arresto anomalo del server AMX quando si arrestava il vecchio contenitore: d'ora in poi non dovrebbe più dare fastidio.

Restate sintonizzati e non perdetevi gli aggiornamenti senza codice! Siete sempre invitati a partecipare alla chat della comunità di AppMaster.io e a scrivere direttamente ai nostri sviluppatori!