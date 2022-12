Ontmoet november met nieuwe product updates van het AppMaster.io platform.

Nieuwe website

Eindelijk kunnen we indruk maken met onze nieuwe website! Niet alleen het ontwerp is visueel aantrekkelijk, maar ook de nuttige inhoud. We hebben er lang aan gewerkt en blijven hem elke dag verbeteren. We zijn echter enthousiast om het nu al aan u te laten zien en uw feedback te horen!

Meer modules

Het is nooit genoeg om meer Modules aan ons platform toe te voegen! Hier zijn de nieuwelingen in onze bijgewerkte Modules Lijst:

Google Vertalen

Google Admob

Barcode Scanner

Google Sheets

Google Drive

Herinvoering abonnement

Nu blokkeren we de account niet meer na afloop van het abonnement. U kunt uw abonnement op elk moment verlengen of u aanmelden voor een nieuw abonnement.

Bedrijfsproces-editor

Natuurlijk kunnen we geen nieuwe maand beginnen zonder nieuwe blokken toe te voegen aan onze Business Process Editor. Ook kunt u nu blokken asynchroon uitvoeren.

Nieuwe blokken

Slug genereren

Bestand downloaden via URL

Model Zacht verwijderen

Model Alles verwijderen

Blokken voor het werken met Google OAuth 2.0 tokens

URL coderen & URL decoderen

Naar YAML

Verwijderen uit Array

Belangrijke reparaties

We werken hard aan het snel oplossen van alle fouten. De grote bug die we vorige maand met succes hebben opgelost was de crash van de AMX-server bij het stoppen van de oude container - vanaf nu zou dat geen probleem meer moeten zijn.

Blijf op de hoogte en mis de no-code updates niet! U bent altijd welkom op de AppMaster.io community chat en schrijf direct naar onze ontwikkelaars daar!