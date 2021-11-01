قابل شهر نوفمبر مع تحديثات المنتجات الجديدة لمنصة AppMaster.io.

الموقع الجديد

New Website AppMaster.io

أخيرًا ، يمكننا إقناعك بموقعنا الجديد! لا يقتصر الأمر على التصميم المرئي فحسب ، بل المحتوى المفيد أيضًا. لقد عملنا عليها لفترة طويلة ونستمر في تحسينها كل يوم. ومع ذلك ، نحن متحمسون لعرضها لك بالفعل وسماع ملاحظاتك!

المزيد من الوحدات

New Modules AppMaster.io

لا يكفي أبدًا إضافة المزيد من الوحدات إلى منصتنا! فيما يلي المبتدئين في قائمة الوحدات المحدثة لدينا:

  • جوجل المترجم
  • جوجل AdMob
  • ماسح الباركود
  • أوراق جوجل
  • جوجل درايف

إعادة الاشتراك

AppMaster.io Subscription reinstatement

الآن لا نقوم بحظر الحساب بعد انتهاء الاشتراك. يمكنك تجديد اشتراكك في أي وقت أو التسجيل للحصول على اشتراك جديد.

محرر عمليات الأعمال

Asynk Business Process AppMaster.io

بالطبع ، لا يمكننا بدء شهر جديد بدون إضافة كتل جديدة إلى محرر عمليات الأعمال الخاص بنا. أيضًا ، يمكنك الآن تشغيل الكتل بشكل غير متزامن.

كتل جديدة

  • توليد سبيكة
  • تحميل الملف عن طريق URL
  • نموذج حذف ناعم
  • نموذج حذف الكل
  • حظر العمل مع رموز Google OAuth 2.0 المميزة
  • تشفير URL وفك تشفير URL
  • إلى YAML
  • إزالة من المصفوفة

إصلاحات كبيرة

Bug Fixes AppMaster.io

نحن نعمل بجد لإصلاح جميع الأخطاء على الفور. كان الخطأ الرئيسي الذي تم إصلاحه بنجاح الشهر الماضي هو تعطل خادم AMX عند إيقاف الحاوية القديمة - من الآن فصاعدًا لا ينبغي أن تزعجها بعد الآن.

ابق على اتصال ولا تفوت تحديثات عدم وجود كود! نرحب بك دائمًا للانضمام إلى الدردشة المجتمعية AppMaster.io والكتابة مباشرة إلى مطورينا هناك!