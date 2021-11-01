قابل شهر نوفمبر مع تحديثات المنتجات الجديدة لمنصة AppMaster.io.
الموقع الجديد
أخيرًا ، يمكننا إقناعك بموقعنا الجديد! لا يقتصر الأمر على التصميم المرئي فحسب ، بل المحتوى المفيد أيضًا. لقد عملنا عليها لفترة طويلة ونستمر في تحسينها كل يوم. ومع ذلك ، نحن متحمسون لعرضها لك بالفعل وسماع ملاحظاتك!
المزيد من الوحدات
لا يكفي أبدًا إضافة المزيد من الوحدات إلى منصتنا! فيما يلي المبتدئين في قائمة الوحدات المحدثة لدينا:
- جوجل المترجم
- جوجل AdMob
- ماسح الباركود
- أوراق جوجل
- جوجل درايف
إعادة الاشتراك
الآن لا نقوم بحظر الحساب بعد انتهاء الاشتراك. يمكنك تجديد اشتراكك في أي وقت أو التسجيل للحصول على اشتراك جديد.
محرر عمليات الأعمال
بالطبع ، لا يمكننا بدء شهر جديد بدون إضافة كتل جديدة إلى محرر عمليات الأعمال الخاص بنا. أيضًا ، يمكنك الآن تشغيل الكتل بشكل غير متزامن.
كتل جديدة
- توليد سبيكة
- تحميل الملف عن طريق URL
- نموذج حذف ناعم
- نموذج حذف الكل
- حظر العمل مع رموز Google OAuth 2.0 المميزة
- تشفير URL وفك تشفير URL
- إلى YAML
- إزالة من المصفوفة
إصلاحات كبيرة
نحن نعمل بجد لإصلاح جميع الأخطاء على الفور. كان الخطأ الرئيسي الذي تم إصلاحه بنجاح الشهر الماضي هو تعطل خادم AMX عند إيقاف الحاوية القديمة - من الآن فصاعدًا لا ينبغي أن تزعجها بعد الآن.
ابق على اتصال ولا تفوت تحديثات عدم وجود كود! نرحب بك دائمًا للانضمام إلى الدردشة المجتمعية AppMaster.io والكتابة مباشرة إلى مطورينا هناك!