قابل شهر نوفمبر مع تحديثات المنتجات الجديدة لمنصة AppMaster.io.

الموقع الجديد

أخيرًا ، يمكننا إقناعك بموقعنا الجديد! لا يقتصر الأمر على التصميم المرئي فحسب ، بل المحتوى المفيد أيضًا. لقد عملنا عليها لفترة طويلة ونستمر في تحسينها كل يوم. ومع ذلك ، نحن متحمسون لعرضها لك بالفعل وسماع ملاحظاتك!

المزيد من الوحدات

لا يكفي أبدًا إضافة المزيد من الوحدات إلى منصتنا! فيما يلي المبتدئين في قائمة الوحدات المحدثة لدينا:

جوجل المترجم

جوجل AdMob

ماسح الباركود

أوراق جوجل

جوجل درايف

إعادة الاشتراك

الآن لا نقوم بحظر الحساب بعد انتهاء الاشتراك. يمكنك تجديد اشتراكك في أي وقت أو التسجيل للحصول على اشتراك جديد.

محرر عمليات الأعمال

بالطبع ، لا يمكننا بدء شهر جديد بدون إضافة كتل جديدة إلى محرر عمليات الأعمال الخاص بنا. أيضًا ، يمكنك الآن تشغيل الكتل بشكل غير متزامن.

كتل جديدة

توليد سبيكة

تحميل الملف عن طريق URL

نموذج حذف ناعم

نموذج حذف الكل

حظر العمل مع رموز Google OAuth 2.0 المميزة

تشفير URL وفك تشفير URL

إلى YAML

إزالة من المصفوفة

إصلاحات كبيرة

نحن نعمل بجد لإصلاح جميع الأخطاء على الفور. كان الخطأ الرئيسي الذي تم إصلاحه بنجاح الشهر الماضي هو تعطل خادم AMX عند إيقاف الحاوية القديمة - من الآن فصاعدًا لا ينبغي أن تزعجها بعد الآن.

ابق على اتصال ولا تفوت تحديثات عدم وجود كود! نرحب بك دائمًا للانضمام إلى الدردشة المجتمعية AppMaster.io والكتابة مباشرة إلى مطورينا هناك!