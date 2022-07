Ao longo do mês de agosto temos aprimorado os recursos estabelecidos em nossa plataforma. Trabalhamos no design da plataforma, ampliamos as configurações de módulos e componentes individuais, fechamos tarefas que eram adiadas por maior prioridade.

Conversamos muito: com desenvolvedores de outras plataformas sem código, blogueiros, parceiros em potencial, nossos novos clientes e aqueles que estão apenas testando a plataforma . O feedback agrada - usuários como AppMaster.io ! Sim, há muito trabalho pela frente, mas vemos resultados, isso nos inspira a desenvolver o projeto.

Ótimas notícias para iniciantes

Lançamos um curso em vídeo para iniciantes AppMaster.io 101 ! Todos os vídeos estão em inglês, com legendas em EN e RU. Se você é novo em nossa plataforma sem código, certifique-se de dar uma olhada!

Agora vamos falar sobre as atualizações mais notáveis.

Mudanças e correções gerais

Corrigimos vários erros em todas as seções, em particular - erros de redefinição de contadores e desaparecimento de blocos na página Visão geral do projeto.

Alterou e expandiu as configurações de módulos e elementos individuais.

Trabalhamos na localização: fizemos pequenas edições na versão em inglês e no RU (você pode alterar o idioma nas configurações de sua conta).

Processos de negócios

Corrigido o trabalho do bloco In Array com variáveis ​​do tipo datetime .

Corrigido um erro de assinatura no bloco Sign RSA .

Adicionado o campo Label como uma variável de entrada do bloco Write Log .

Editor de Consulta Externa

Adicionado corpo de solicitação de autocompletar,

Corrigida geração de blocos de solicitações externas para verificação correta de nulos.

Novos Blocos

DateTime to String - converte data e hora em string.

Slice string - corta uma parte da string pelo início (o número do caractere inicial) e pelo comprimento (o comprimento do segmento) especificado na entrada.

Concat Strings (Multiple) - Concatena várias strings em uma.

é um número par - verifica se o número é par.

Obter corpo da solicitação - fornece uma string contendo o corpo da solicitação selecionada.

Blocos lógicos: Logic AND, Logic OR, Logic NOT.

Blocos para analisar valores em um array: Min in Array, Max in Array, Mean in Array, Median in Array.

Endpoints

Melhorou o trabalho de componentes de aplicativos da web com terminais. A janela de configurações do terminal também mudou - agora é muito mais conveniente trabalhar com ela.

Adicionada a capacidade de criar endpoints como WebHook.

Tem permissão para habilitar filtros de IP para o grupo de endpoints do Auth.

Web Application Designer

Defeitos consertados:

salvando o valor padrão (o campo Valor padrão) para os campos do formulário,

exibindo tabelas ao adicionar várias colunas de controle a elas,

importação de arquivos CSV.

Adicionado:

a ação Atualizar dados de exibição para o elemento Exibir .

Aplicativo da web gerado

Adicionado quebra de linha nas células da tabela,

Erro de exibição de tempo fixo no seletor de tempo,

Nós depuramos o mecanismo de criação / edição de registros no banco de dados.

Designer de aplicativo móvel

Fixo:

o problema com os botões desaparecidos,

erro ao exibir campos com valores estáticos para widgets de formulário de matriz,

vários erros relacionados à ação Definir valor ,

definindo os recuos do widget de texto ,

incapacidade de atribuir um widget como um componente de destino se ele estiver na barra de navegação, cabeçalho ou rodapé,

erros de maquete no navegador Mozilla Firefox.

AppMaster.io Developer Application

iOS: versão 2.0.2

Novos recursos adicionados.

Mecanismo de cache aprimorado.

Android: versão v2.0.12

Correções de bugs e melhorias de desempenho.

Aguarde as próximas atualizações

Capacidade de criar grupos para classificar processos de negócios.

O design diversificado de widgets Enum para aplicativos móveis.

Novo esquema para atualização de módulos.

Nova configuração Atraso de login com falha para o módulo de autenticação - configurando o tempo de atraso de resposta para autorização malsucedida.

Novos módulos

Scanner de código de barras - trabalhe com códigos de barras.

AdMob - suporte de publicidade nativa.

Google Translate - traduções no aplicativo.

Planilhas Google - Integração com Planilhas Google.

Validadores - verificando os formatos de dados comuns: códigos fiscais, cartões bancários, etc.

Blocos de processos de negócios

Date to String, Time to String - convertendo data e hora em string,

Pow - exponenciação,

Sqrt - Calcule a raiz quadrada.

Não perca atualizações e novidades importantes - siga nosso blog , participe do canal de telegramas e participe do chat da comunidade AppMasrer.io !