Per tutto il mese di agosto abbiamo migliorato le caratteristiche consolidate della nostra piattaforma. Abbiamo lavorato sul design della piattaforma, ampliato le impostazioni dei moduli e dei singoli componenti, chiuso compiti che erano stati rimandati a causa di priorità più alte.

Abbiamo parlato molto: con gli sviluppatori di altre piattaforme no-code, con i blogger, con i potenziali partner, con i nostri nuovi clienti e con coloro che stanno solo testando la piattaforma. Il feedback è positivo: agli utenti piace AppMaster.io! Certo, c'è ancora molto lavoro da fare, ma i risultati che vediamo ci stimolano a sviluppare il progetto.

Grandi novità per i principianti

Abbiamo rilasciato un videocorso per i neofiti AppMaster.io 101! Tutti i video sono in inglese, con sottotitoli in EN e RU. Se siete nuovi alla nostra piattaforma no-code, assicuratevi di darci un'occhiata!

Ora parliamo degli aggiornamenti più importanti.

Modifiche e correzioni generali

Abbiamo corretto diversi errori in tutte le sezioni, in particolare gli errori di azzeramento dei contatori e la scomparsa dei blocchi nella pagina Panoramica del progetto.

Abbiamo modificato e ampliato le impostazioni dei moduli e dei singoli elementi.

Abbiamo lavorato sulla localizzazione: abbiamo apportato piccole modifiche alla versione EN e RU (potete cambiare la lingua nelle impostazioni del vostro account).

Processi aziendali

Corretto il funzionamento del blocco In Array con variabili di tipo datetime.

Corretto un errore di firma nel blocco Sign RSA .

Aggiunto il campo Label come variabile di input del blocco Write Log.

Editor di query esterne

Aggiunto il completamento automatico del corpo della richiesta,

Corretta la generazione di blocchi di richieste esterne per il corretto controllo dei null.

Nuovi blocchi

DateTime to String - converte la data-ora in stringa.

Slice string - Taglia una parte della stringa in base a Start (il numero del carattere iniziale) e Length (la lunghezza del segmento) specificati all'ingresso.

Concat Strings (Multiple) - Concatena più stringhe in una sola.

is Even Number - Verifica se il numero è pari.

Get Request Body - Fornisce una stringa contenente il corpo della richiesta selezionata.

Blocchi logici: Logica AND, Logica OR, Logica NOT.

Blocchi per l'analisi dei valori in un array: Min in Array, Max in Array, Mean in Array, Median in Array.

Punti finali

È stato migliorato il lavoro dei componenti delle applicazioni web con gli endpoint. Anche la finestra delle impostazioni degli endpoint è stata modificata: ora è molto più comodo lavorarci.

Aggiunta la possibilità di creare endpoint come WebHook.

Possibilità di abilitare i filtri IP per il gruppo di endpoint Auth.

Designer di applicazioni web

Bug risolti:

salvataggio del valore predefinito (campo Valore predefinito) per i campi dei moduli,

visualizzazione delle tabelle quando si aggiungono diverse colonne Control,

importazione di file CSV.

Aggiunta:

l'azione Aggiorna dati della vista per l'elemento Vista.

Applicazione web generata

Aggiunto il word wrap nelle celle delle tabelle,

Corretto l'errore di visualizzazione dell'ora nel Time picker,

Abbiamo eseguito il debug del meccanismo di creazione/modifica dei record nel database.

Designer di applicazioni mobili

Corretto:

problema con i pulsanti scomparsi,

errore di visualizzazione dei campi con valori statici per i widget dei moduli array,

diversi errori relativi all'azione Imposta valore ,

impostazione dei rientri del widget Testo,

impossibilità di assegnare un widget come componente di destinazione se si trova nella barra di navigazione, nell'intestazione o nel piè di pagina,

errori di mockup nel browser Mozilla Firefox.

Applicazione per sviluppatori AppMaster.io

iOS: versione 2.0.2

Aggiunte nuove funzionalità.

Migliorato il meccanismo di caching.

Android: versione v2.0.12

Correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni.

Attendiamo i prossimi aggiornamenti

Possibilità di creare gruppi per ordinare i processi aziendali.

Design diversificato dei widget Enum per le applicazioni mobili.

Nuovo schema per l'aggiornamento dei moduli.

Nuova impostazione del ritardo di login fallito per il modulo Auth - impostazione del tempo di ritardo di risposta per l'autorizzazione non riuscita.

Nuovi moduli

Barcode Scanner - per lavorare con i codici a barre.

AdMob - supporto della pubblicità nativa.

Google Translate - traduzioni nell'app.

Google Sheets - integrazione con Google Sheets.

Validatori - controllo dei formati dei dati più comuni: codici fiscali, carte bancarie, ecc.

Blocchi di processi aziendali

Date to String, Time to String - conversione di data e ora in una stringa,

Pow - esponenziazione,

Sqrt - Calcolo della radice quadrata.

Non perdetevi gli aggiornamenti e le novità più importanti: seguite il nostro blog, iscrivetevi al canale telegram e partecipate alla chat della community di AppMasrer.io!