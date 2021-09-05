طوال شهر أغسطس ، عملنا على تحسين الميزات الثابتة لمنصتنا. لقد عملنا على تصميم النظام الأساسي ، وقمنا بتوسيع إعدادات الوحدات النمطية والمكونات الفردية ، والمهام المغلقة التي تم تأجيلها بسبب الأولوية الأعلى.

تحدثنا كثيرًا: مع مطوري الأنظمة الأساسية الأخرى الخالية من التعليمات البرمجية ، والمدونين ، والشركاء المحتملين ، وعملائنا الجدد ، وأولئك الذين يختبرون النظام الأساسي للتو. ردود الفعل ترضي - المستخدمون مثل AppMaster.io ! نعم ، هناك الكثير من العمل في المستقبل ، لكننا نرى النتائج ، إنها تلهمنا لتطوير المشروع.

أخبار رائعة للمبتدئين

لقد أصدرنا دورة فيديو للمبتدئين AppMaster.io 101 ! جميع مقاطع الفيديو باللغة الإنجليزية ، مع ترجمة EN و RU. إذا كنت جديدًا في نظامنا الأساسي بدون رمز ، فتأكد من التحقق منه!

الآن دعنا نتحدث عن أبرز التحديثات.

تغييرات وإصلاحات عامة

لقد أصلحنا العديد من الأخطاء في جميع الأقسام ، على وجه الخصوص - أخطاء إعادة تعيين العدادات واختفاء الكتل في صفحة نظرة عامة على المشروع.

تم تغيير وتوسيع إعدادات الوحدات والعناصر الفردية.

لقد عملنا على الترجمة: قمنا بإجراء تعديلات طفيفة على إصدار EN و RU أيضًا (يمكنك تغيير اللغة في إعدادات حسابك).

العمليات التجارية

تم إصلاح عمل كتلة In Array بمتغيرات من نوع التاريخ والوقت .

تم إصلاح خطأ في التوقيع في كتلة تسجيل RSA .

تمت إضافة حقل التسمية كمتغير إدخال لكتلة سجل الكتابة .

محرر الاستعلام الخارجي

تمت إضافة نص طلب الإكمال التلقائي ،

تم إصلاح إنشاء كتل من الطلبات الخارجية للتحقق من القيمة الفارغة الصحيحة.

كتل جديدة

DateTime إلى String - تحويل التاريخ والوقت إلى سلسلة.

سلسلة الشرائح - تقطع جزءًا من السلسلة بواسطة البداية (رقم حرف البداية) والطول ( طول المقطع) المحدد عند الإدخال.

سلاسل Concat (متعددة) - تربط سلاسل متعددة في سلسلة واحدة.

هو رقم زوجي - للتحقق مما إذا كان الرقم زوجيًا.

الحصول على نص الطلب - يعطي سلسلة تحتوي على نص الطلب المحدد.

كتل المنطق: المنطق AND ، المنطق OR ، المنطق NOT.

كتل لتحليل القيم في مصفوفة: Min in Array، Max in Array، Mean in Array، Median in Array.

نقاط النهاية

تحسين عمل مكونات تطبيقات الويب مع نقاط النهاية. تم أيضًا تغيير نافذة إعدادات نقطة النهاية - أصبح التعامل معها الآن أكثر ملاءمة.

تمت إضافة القدرة على إنشاء نقاط نهاية مثل WebHook.

مسموح بتمكين عوامل تصفية IP لمجموعة نقطة نهاية المصادقة.

مصمم تطبيقات الويب

إصلاح الأخطاء:

حفظ القيمة الافتراضية (حقل القيمة الافتراضية) لحقول النموذج ،

عرض الجداول عند إضافة عدة أعمدة تحكم إليها ،

استيراد ملفات CSV.

تمت الإضافة:

إجراء تحديث عرض البيانات لعنصر العرض .

تم إنشاء تطبيق الويب

تمت إضافة التفاف النص في خلايا الجدول ،

تم إصلاح خطأ عرض الوقت في منتقي الوقت ،

قمنا بتصحيح آلية إنشاء / تحرير السجلات في قاعدة البيانات.

مصمم تطبيقات الجوال

مثبت:

مشكلة الأزرار المختفية ،

خطأ في عرض الحقول ذات القيم الثابتة لعناصر واجهة استخدام نموذج الصفيف ،

العديد من الأخطاء المتعلقة بإجراء تعيين القيمة ،

ضبط المسافات البادئة لأداة النص ،

عدم القدرة على تعيين عنصر واجهة مستخدم كمكون الهدف إذا كان في شريط التنقل أو الرأس أو التذييل ،

أخطاء mockup في متصفح Mozilla Firefox.

تطبيق مطور AppMaster.io

iOS: الإصدار 2.0.2

تمت إضافة ميزات جديدة.

آلية التخزين المؤقت المحسنة.

Android: الإصدار v2.0.12

إصلاحات الشوائب وتحسينات في الأداء.

انتظر التحديثات القادمة

القدرة على إنشاء مجموعات لفرز العمليات التجارية.

التصميم المتنوع لعناصر واجهة المستخدم Enum لتطبيقات الهاتف المحمول.

مخطط جديد لتحديث الوحدات.

إعداد جديد فشل تأخير تسجيل الدخول لوحدة المصادقة - تعيين وقت تأخير الاستجابة للمصادقة غير الناجحة.

وحدات جديدة

ماسح الباركود - العمل مع الباركود.

AdMob - دعم الإعلانات المدمجة مع المحتوى.

ترجمة جوجل - ترجمات في التطبيق.

Google Sheets - التكامل مع Google Sheets.

المدققون - التحقق من تنسيقات البيانات الشائعة: أكواد الضرائب ، والبطاقات المصرفية ، وما إلى ذلك.

كتل العمليات التجارية

التاريخ إلى السلسلة ، الوقت إلى السلسلة - تحويل التاريخ والوقت إلى سلسلة ،

الأسرى - الأس ،

الجذر التربيعي - احسب الجذر التربيعي.

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