طوال شهر أغسطس ، عملنا على تحسين الميزات الثابتة لمنصتنا. لقد عملنا على تصميم النظام الأساسي ، وقمنا بتوسيع إعدادات الوحدات النمطية والمكونات الفردية ، والمهام المغلقة التي تم تأجيلها بسبب الأولوية الأعلى.

تحدثنا كثيرًا: مع مطوري الأنظمة الأساسية الأخرى الخالية من التعليمات البرمجية ، والمدونين ، والشركاء المحتملين ، وعملائنا الجدد ، وأولئك الذين يختبرون النظام الأساسي للتو. ردود الفعل ترضي - المستخدمون مثل AppMaster.io ! نعم ، هناك الكثير من العمل في المستقبل ، لكننا نرى النتائج ، إنها تلهمنا لتطوير المشروع.

أخبار رائعة للمبتدئين

لقد أصدرنا دورة فيديو للمبتدئين AppMaster.io 101 ! جميع مقاطع الفيديو باللغة الإنجليزية ، مع ترجمة EN و RU. إذا كنت جديدًا في نظامنا الأساسي بدون رمز ، فتأكد من التحقق منه!

الآن دعنا نتحدث عن أبرز التحديثات.

تغييرات وإصلاحات عامة

  • لقد أصلحنا العديد من الأخطاء في جميع الأقسام ، على وجه الخصوص - أخطاء إعادة تعيين العدادات واختفاء الكتل في صفحة نظرة عامة على المشروع.
  • تم تغيير وتوسيع إعدادات الوحدات والعناصر الفردية.
  • لقد عملنا على الترجمة: قمنا بإجراء تعديلات طفيفة على إصدار EN و RU أيضًا (يمكنك تغيير اللغة في إعدادات حسابك).

العمليات التجارية

  • تم إصلاح عمل كتلة In Array بمتغيرات من نوع التاريخ والوقت .
  • تم إصلاح خطأ في التوقيع في كتلة تسجيل RSA .
  • تمت إضافة حقل التسمية كمتغير إدخال لكتلة سجل الكتابة .

محرر الاستعلام الخارجي

  • تمت إضافة نص طلب الإكمال التلقائي ،
  • تم إصلاح إنشاء كتل من الطلبات الخارجية للتحقق من القيمة الفارغة الصحيحة.

كتل جديدة

  • DateTime إلى String - تحويل التاريخ والوقت إلى سلسلة.
  • سلسلة الشرائح - تقطع جزءًا من السلسلة بواسطة البداية (رقم حرف البداية) والطول ( طول المقطع) المحدد عند الإدخال.
  • سلاسل Concat (متعددة) - تربط سلاسل متعددة في سلسلة واحدة.
  • هو رقم زوجي - للتحقق مما إذا كان الرقم زوجيًا.
  • الحصول على نص الطلب - يعطي سلسلة تحتوي على نص الطلب المحدد.
  • كتل المنطق: المنطق AND ، المنطق OR ، المنطق NOT.
  • كتل لتحليل القيم في مصفوفة: Min in Array، Max in Array، Mean in Array، Median in Array.

نقاط النهاية

  • تحسين عمل مكونات تطبيقات الويب مع نقاط النهاية. تم أيضًا تغيير نافذة إعدادات نقطة النهاية - أصبح التعامل معها الآن أكثر ملاءمة.
  • تمت إضافة القدرة على إنشاء نقاط نهاية مثل WebHook.
  • مسموح بتمكين عوامل تصفية IP لمجموعة نقطة نهاية المصادقة.

مصمم تطبيقات الويب

إصلاح الأخطاء:

  • حفظ القيمة الافتراضية (حقل القيمة الافتراضية) لحقول النموذج ،
  • عرض الجداول عند إضافة عدة أعمدة تحكم إليها ،
  • استيراد ملفات CSV.

تمت الإضافة:

  • إجراء تحديث عرض البيانات لعنصر العرض .

تم إنشاء تطبيق الويب

  • تمت إضافة التفاف النص في خلايا الجدول ،
  • تم إصلاح خطأ عرض الوقت في منتقي الوقت ،
  • قمنا بتصحيح آلية إنشاء / تحرير السجلات في قاعدة البيانات.

مصمم تطبيقات الجوال

مثبت:

  • مشكلة الأزرار المختفية ،
  • خطأ في عرض الحقول ذات القيم الثابتة لعناصر واجهة استخدام نموذج الصفيف ،
  • العديد من الأخطاء المتعلقة بإجراء تعيين القيمة ،
  • ضبط المسافات البادئة لأداة النص ،
  • عدم القدرة على تعيين عنصر واجهة مستخدم كمكون الهدف إذا كان في شريط التنقل أو الرأس أو التذييل ،
  • أخطاء mockup في متصفح Mozilla Firefox.

تطبيق مطور AppMaster.io

iOS: الإصدار 2.0.2

  • تمت إضافة ميزات جديدة.
  • آلية التخزين المؤقت المحسنة.

Android: الإصدار v2.0.12

  • إصلاحات الشوائب وتحسينات في الأداء.

انتظر التحديثات القادمة

  • القدرة على إنشاء مجموعات لفرز العمليات التجارية.
  • التصميم المتنوع لعناصر واجهة المستخدم Enum لتطبيقات الهاتف المحمول.
  • مخطط جديد لتحديث الوحدات.
  • إعداد جديد فشل تأخير تسجيل الدخول لوحدة المصادقة - تعيين وقت تأخير الاستجابة للمصادقة غير الناجحة.

وحدات جديدة

  • ماسح الباركود - العمل مع الباركود.
  • AdMob - دعم الإعلانات المدمجة مع المحتوى.
  • ترجمة جوجل - ترجمات في التطبيق.
  • Google Sheets - التكامل مع Google Sheets.
  • المدققون - التحقق من تنسيقات البيانات الشائعة: أكواد الضرائب ، والبطاقات المصرفية ، وما إلى ذلك.

كتل العمليات التجارية

  • التاريخ إلى السلسلة ، الوقت إلى السلسلة - تحويل التاريخ والوقت إلى سلسلة ،
  • الأسرى - الأس ،
  • الجذر التربيعي - احسب الجذر التربيعي.

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