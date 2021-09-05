طوال شهر أغسطس ، عملنا على تحسين الميزات الثابتة لمنصتنا. لقد عملنا على تصميم النظام الأساسي ، وقمنا بتوسيع إعدادات الوحدات النمطية والمكونات الفردية ، والمهام المغلقة التي تم تأجيلها بسبب الأولوية الأعلى.
تحدثنا كثيرًا: مع مطوري الأنظمة الأساسية الأخرى الخالية من التعليمات البرمجية ، والمدونين ، والشركاء المحتملين ، وعملائنا الجدد ، وأولئك الذين يختبرون النظام الأساسي للتو. ردود الفعل ترضي - المستخدمون مثل AppMaster.io ! نعم ، هناك الكثير من العمل في المستقبل ، لكننا نرى النتائج ، إنها تلهمنا لتطوير المشروع.
أخبار رائعة للمبتدئين
لقد أصدرنا دورة فيديو للمبتدئين AppMaster.io 101 ! جميع مقاطع الفيديو باللغة الإنجليزية ، مع ترجمة EN و RU. إذا كنت جديدًا في نظامنا الأساسي بدون رمز ، فتأكد من التحقق منه!
الآن دعنا نتحدث عن أبرز التحديثات.
تغييرات وإصلاحات عامة
- لقد أصلحنا العديد من الأخطاء في جميع الأقسام ، على وجه الخصوص - أخطاء إعادة تعيين العدادات واختفاء الكتل في صفحة نظرة عامة على المشروع.
- تم تغيير وتوسيع إعدادات الوحدات والعناصر الفردية.
- لقد عملنا على الترجمة: قمنا بإجراء تعديلات طفيفة على إصدار EN و RU أيضًا (يمكنك تغيير اللغة في إعدادات حسابك).
العمليات التجارية
- تم إصلاح عمل كتلة In Array بمتغيرات من نوع التاريخ والوقت .
- تم إصلاح خطأ في التوقيع في كتلة تسجيل RSA .
- تمت إضافة حقل التسمية كمتغير إدخال لكتلة سجل الكتابة .
محرر الاستعلام الخارجي
- تمت إضافة نص طلب الإكمال التلقائي ،
- تم إصلاح إنشاء كتل من الطلبات الخارجية للتحقق من القيمة الفارغة الصحيحة.
كتل جديدة
- DateTime إلى String - تحويل التاريخ والوقت إلى سلسلة.
- سلسلة الشرائح - تقطع جزءًا من السلسلة بواسطة البداية (رقم حرف البداية) والطول ( طول المقطع) المحدد عند الإدخال.
- سلاسل Concat (متعددة) - تربط سلاسل متعددة في سلسلة واحدة.
- هو رقم زوجي - للتحقق مما إذا كان الرقم زوجيًا.
- الحصول على نص الطلب - يعطي سلسلة تحتوي على نص الطلب المحدد.
- كتل المنطق: المنطق AND ، المنطق OR ، المنطق NOT.
- كتل لتحليل القيم في مصفوفة: Min in Array، Max in Array، Mean in Array، Median in Array.
نقاط النهاية
- تحسين عمل مكونات تطبيقات الويب مع نقاط النهاية. تم أيضًا تغيير نافذة إعدادات نقطة النهاية - أصبح التعامل معها الآن أكثر ملاءمة.
- تمت إضافة القدرة على إنشاء نقاط نهاية مثل WebHook.
- مسموح بتمكين عوامل تصفية IP لمجموعة نقطة نهاية المصادقة.
مصمم تطبيقات الويب
إصلاح الأخطاء:
- حفظ القيمة الافتراضية (حقل القيمة الافتراضية) لحقول النموذج ،
- عرض الجداول عند إضافة عدة أعمدة تحكم إليها ،
- استيراد ملفات CSV.
تمت الإضافة:
- إجراء تحديث عرض البيانات لعنصر العرض .
تم إنشاء تطبيق الويب
- تمت إضافة التفاف النص في خلايا الجدول ،
- تم إصلاح خطأ عرض الوقت في منتقي الوقت ،
- قمنا بتصحيح آلية إنشاء / تحرير السجلات في قاعدة البيانات.
مصمم تطبيقات الجوال
مثبت:
- مشكلة الأزرار المختفية ،
- خطأ في عرض الحقول ذات القيم الثابتة لعناصر واجهة استخدام نموذج الصفيف ،
- العديد من الأخطاء المتعلقة بإجراء تعيين القيمة ،
- ضبط المسافات البادئة لأداة النص ،
- عدم القدرة على تعيين عنصر واجهة مستخدم كمكون الهدف إذا كان في شريط التنقل أو الرأس أو التذييل ،
- أخطاء mockup في متصفح Mozilla Firefox.
تطبيق مطور AppMaster.io
iOS: الإصدار 2.0.2
- تمت إضافة ميزات جديدة.
- آلية التخزين المؤقت المحسنة.
Android: الإصدار v2.0.12
- إصلاحات الشوائب وتحسينات في الأداء.
انتظر التحديثات القادمة
- القدرة على إنشاء مجموعات لفرز العمليات التجارية.
- التصميم المتنوع لعناصر واجهة المستخدم Enum لتطبيقات الهاتف المحمول.
- مخطط جديد لتحديث الوحدات.
- إعداد جديد فشل تأخير تسجيل الدخول لوحدة المصادقة - تعيين وقت تأخير الاستجابة للمصادقة غير الناجحة.
وحدات جديدة
- ماسح الباركود - العمل مع الباركود.
- AdMob - دعم الإعلانات المدمجة مع المحتوى.
- ترجمة جوجل - ترجمات في التطبيق.
- Google Sheets - التكامل مع Google Sheets.
- المدققون - التحقق من تنسيقات البيانات الشائعة: أكواد الضرائب ، والبطاقات المصرفية ، وما إلى ذلك.
كتل العمليات التجارية
- التاريخ إلى السلسلة ، الوقت إلى السلسلة - تحويل التاريخ والوقت إلى سلسلة ،
- الأسرى - الأس ،
- الجذر التربيعي - احسب الجذر التربيعي.
لا تفوت التحديثات والأخبار المهمة - تابع مدونتنا وانضم إلى قناة telegram وانضم إلى دردشة مجتمع AppMasrer.io !