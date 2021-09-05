Ağustos ayı boyunca platformumuzun yerleşik özelliklerini iyileştirdik. Platformun tasarımı üzerinde çalıştık, modüllerin ve bireysel bileşenlerin ayarlarını genişlettik, daha yüksek öncelik nedeniyle ertelenen kapalı görevler.
Çok konuştuk: diğer kodsuz platformların geliştiricileriyle, blog yazarlarıyla, potansiyel ortaklarımızla, yeni müşterilerimizle ve platformu henüz test edenlerle. Geri bildirim memnuniyetle karşılanır - kullanıcılar AppMaster.io'yu sever ! Evet, önümüzde çok iş var ama sonuçları görüyoruz, projeyi geliştirmemiz için bize ilham veriyor.
Yeni başlayanlar için harika bir haber
Yeni başlayanlar için bir video kursu yayınladık AppMaster.io 101 ! Tüm videolar İngilizce olup, EN ve RU altyazılıdır. Kodsuz platformumuzda yeniyseniz, kontrol ettiğinizden emin olun!
Şimdi en dikkat çekici güncellemelerden bahsedelim.
Genel değişiklikler ve düzeltmeler
- Projeye Genel Bakış sayfasındaki sayaçların sıfırlanması ve blokların kaybolması başta olmak üzere tüm bölümlerdeki birkaç hatayı düzelttik.
- Modüllerin ve bireysel öğelerin ayarlarını değiştirdi ve genişletti.
- Yerelleştirme üzerinde çalıştık: EN sürümünde ve RU'da da küçük düzenlemeler yaptık (dili hesap ayarlarınızdan değiştirebilirsiniz).
İş süreçleri
- Datetime türündeki değişkenlerle In Array bloğunun çalışması düzeltildi.
- Sign RSA bloğundaki bir imza hatası düzeltildi.
- Write Log bloğunun bir giriş değişkeni olarak Label alanı eklendi.
Harici Sorgu Düzenleyicisi
- Otomatik tamamlama istek gövdesi eklendi,
- Doğru boş denetim için harici istek bloklarının sabit üretimi.
Yeni Bloklar
- DateTime to String - tarih-zamanı dizeye dönüştürün.
- Dilim dizesi - girişte belirtilen Başlangıç (başlangıç karakterinin sayısı) ve Uzunluk (parçanın uzunluğu) ile dizenin bir bölümünü keser.
- Concat Strings (Multiple) - Birden çok stringi tek bir string içinde birleştirir.
- Çift Sayı - Sayının çift olup olmadığını kontrol eder.
- İstek Gövdesini Al - Seçili isteğin gövdesini içeren bir dize verir.
- Mantık blokları: Mantık VE, Mantık VEYA, Mantık DEĞİL.
- Bir dizideki değerleri analiz etmek için bloklar: Dizide Min, Dizide Maks, Dizide Ortalama, Dizide Medyan.
uç noktalar
- Uç noktalarla web uygulamaları bileşenlerinin çalışması iyileştirildi. Uç nokta ayarları penceresi de değişti - şimdi onunla çalışmak çok daha uygun.
- WebHook gibi uç noktalar oluşturma yeteneği eklendi.
- Yetkilendirme uç noktası grubu için IP filtrelerini etkinleştirme izni var.
Web Uygulama Tasarımcısı
Hatalar düzeltildi:
- form alanları için varsayılan değeri (Varsayılan Değer alanı) kaydetme,
- onlara birkaç Kontrol sütunu eklerken tabloları görüntüleme,
- CSV dosyalarının içe aktarılması.
Katma:
- Görünüm öğesi için Görünüm verilerini yenile eylemi.
Oluşturulan web uygulaması
- Tablo hücrelerine sözcük kaydırma eklendi,
- Zaman seçicide sabit zaman görüntüleme hatası,
- Veritabanında kayıt oluşturma / düzenleme mekanizmasında hata ayıkladık.
Mobil Uygulama Tasarımcısı
Sabit:
- kaybolan düğmelerle ilgili sorun,
- dizi formu widget'ları için statik değerlere sahip alanları görüntüleme hatası,
- Değeri ayarla eylemiyle ilgili birkaç hata,
- Metin widget'ının girintilerini ayarlama,
- Gezinti çubuğunda, Üstbilgide veya Altbilgide bulunuyorsa, bir widget'ı Hedef bileşeni olarak atayamama,
- Mozilla Firefox tarayıcısında maket hataları.
AppMaster.io Geliştirici Uygulaması
iOS: sürüm 2.0.2
- Yeni özellikler eklendi.
- Geliştirilmiş önbelleğe alma mekanizması.
Android: sürüm v2.0.12
- Hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri.
Sonraki güncellemeleri bekleyin
- İş süreçlerini sıralamak için gruplar oluşturabilme.
- Mobil uygulamalar için Enum widget'larının çeşitli tasarımı.
- Modülleri güncellemek için yeni şema.
- Yeni ayar Yetkilendirme modülü için başarısız oturum açma gecikmesi - başarısız yetkilendirme için yanıt gecikme süresinin ayarlanması.
Yeni modüller
- Barkod Tarayıcı - barkodlarla çalışın.
- AdMob - yerel reklam desteği.
- Google Çeviri - uygulamadaki çeviriler.
- Google E-Tablolar - Google E-Tablolar ile entegrasyon.
- Doğrulayıcılar - ortak veri biçimlerinin kontrol edilmesi: vergi kodları, banka kartları vb.
İş süreci blokları
- Dize Tarihi, Dize Saati - tarih ve saati bir dizeye dönüştürmek,
- Pow - üs alma,
- Sqrt - Karekökü hesaplayın.
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