Ağustos ayı boyunca platformumuzun yerleşik özelliklerini iyileştirdik. Platformun tasarımı üzerinde çalıştık, modüllerin ve bireysel bileşenlerin ayarlarını genişlettik, daha yüksek öncelik nedeniyle ertelenen kapalı görevler.

Çok konuştuk: diğer kodsuz platformların geliştiricileriyle, blog yazarlarıyla, potansiyel ortaklarımızla, yeni müşterilerimizle ve platformu henüz test edenlerle. Geri bildirim memnuniyetle karşılanır - kullanıcılar AppMaster.io'yu sever ! Evet, önümüzde çok iş var ama sonuçları görüyoruz, projeyi geliştirmemiz için bize ilham veriyor.

Yeni başlayanlar için harika bir haber

Yeni başlayanlar için bir video kursu yayınladık AppMaster.io 101 ! Tüm videolar İngilizce olup, EN ve RU altyazılıdır. Kodsuz platformumuzda yeniyseniz, kontrol ettiğinizden emin olun!

Şimdi en dikkat çekici güncellemelerden bahsedelim.

Genel değişiklikler ve düzeltmeler

Projeye Genel Bakış sayfasındaki sayaçların sıfırlanması ve blokların kaybolması başta olmak üzere tüm bölümlerdeki birkaç hatayı düzelttik.

Modüllerin ve bireysel öğelerin ayarlarını değiştirdi ve genişletti.

Yerelleştirme üzerinde çalıştık: EN sürümünde ve RU'da da küçük düzenlemeler yaptık (dili hesap ayarlarınızdan değiştirebilirsiniz).

İş süreçleri

Datetime türündeki değişkenlerle In Array bloğunun çalışması düzeltildi.

Sign RSA bloğundaki bir imza hatası düzeltildi.

Write Log bloğunun bir giriş değişkeni olarak Label alanı eklendi.

Harici Sorgu Düzenleyicisi

Otomatik tamamlama istek gövdesi eklendi,

Doğru boş denetim için harici istek bloklarının sabit üretimi.

Yeni Bloklar

DateTime to String - tarih-zamanı dizeye dönüştürün.

Dilim dizesi - girişte belirtilen Başlangıç (başlangıç ​​karakterinin sayısı) ve Uzunluk (parçanın uzunluğu) ile dizenin bir bölümünü keser.

Concat Strings (Multiple) - Birden çok stringi tek bir string içinde birleştirir.

Çift Sayı - Sayının çift olup olmadığını kontrol eder.

İstek Gövdesini Al - Seçili isteğin gövdesini içeren bir dize verir.

Mantık blokları: Mantık VE, Mantık VEYA, Mantık DEĞİL.

Bir dizideki değerleri analiz etmek için bloklar: Dizide Min, Dizide Maks, Dizide Ortalama, Dizide Medyan.

uç noktalar

Uç noktalarla web uygulamaları bileşenlerinin çalışması iyileştirildi. Uç nokta ayarları penceresi de değişti - şimdi onunla çalışmak çok daha uygun.

WebHook gibi uç noktalar oluşturma yeteneği eklendi.

Yetkilendirme uç noktası grubu için IP filtrelerini etkinleştirme izni var.

Web Uygulama Tasarımcısı

Hatalar düzeltildi:

form alanları için varsayılan değeri (Varsayılan Değer alanı) kaydetme,

onlara birkaç Kontrol sütunu eklerken tabloları görüntüleme,

CSV dosyalarının içe aktarılması.

Katma:

Görünüm öğesi için Görünüm verilerini yenile eylemi.

Oluşturulan web uygulaması

Tablo hücrelerine sözcük kaydırma eklendi,

Zaman seçicide sabit zaman görüntüleme hatası,

Veritabanında kayıt oluşturma / düzenleme mekanizmasında hata ayıkladık.

Mobil Uygulama Tasarımcısı

Sabit:

kaybolan düğmelerle ilgili sorun,

dizi formu widget'ları için statik değerlere sahip alanları görüntüleme hatası,

Değeri ayarla eylemiyle ilgili birkaç hata,

Metin widget'ının girintilerini ayarlama,

Gezinti çubuğunda, Üstbilgide veya Altbilgide bulunuyorsa, bir widget'ı Hedef bileşeni olarak atayamama,

Mozilla Firefox tarayıcısında maket hataları.

AppMaster.io Geliştirici Uygulaması

iOS: sürüm 2.0.2

Yeni özellikler eklendi.

Geliştirilmiş önbelleğe alma mekanizması.

Android: sürüm v2.0.12

Hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri.

Sonraki güncellemeleri bekleyin

İş süreçlerini sıralamak için gruplar oluşturabilme.

Mobil uygulamalar için Enum widget'larının çeşitli tasarımı.

Modülleri güncellemek için yeni şema.

Yeni ayar Yetkilendirme modülü için başarısız oturum açma gecikmesi - başarısız yetkilendirme için yanıt gecikme süresinin ayarlanması.

Yeni modüller

Barkod Tarayıcı - barkodlarla çalışın.

AdMob - yerel reklam desteği.

Google Çeviri - uygulamadaki çeviriler.

Google E-Tablolar - Google E-Tablolar ile entegrasyon.

Doğrulayıcılar - ortak veri biçimlerinin kontrol edilmesi: vergi kodları, banka kartları vb.

İş süreci blokları

Dize Tarihi, Dize Saati - tarih ve saati bir dizeye dönüştürmek,

Pow - üs alma,

Sqrt - Karekökü hesaplayın.

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