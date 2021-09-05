Ağustos ayı boyunca platformumuzun yerleşik özelliklerini iyileştirdik. Platformun tasarımı üzerinde çalıştık, modüllerin ve bireysel bileşenlerin ayarlarını genişlettik, daha yüksek öncelik nedeniyle ertelenen kapalı görevler.

Çok konuştuk: diğer kodsuz platformların geliştiricileriyle, blog yazarlarıyla, potansiyel ortaklarımızla, yeni müşterilerimizle ve platformu henüz test edenlerle. Geri bildirim memnuniyetle karşılanır - kullanıcılar AppMaster.io'yu sever ! Evet, önümüzde çok iş var ama sonuçları görüyoruz, projeyi geliştirmemiz için bize ilham veriyor.

Yeni başlayanlar için harika bir haber

Yeni başlayanlar için bir video kursu yayınladık AppMaster.io 101 ! Tüm videolar İngilizce olup, EN ve RU altyazılıdır. Kodsuz platformumuzda yeniyseniz, kontrol ettiğinizden emin olun!

Şimdi en dikkat çekici güncellemelerden bahsedelim.

Genel değişiklikler ve düzeltmeler

  • Projeye Genel Bakış sayfasındaki sayaçların sıfırlanması ve blokların kaybolması başta olmak üzere tüm bölümlerdeki birkaç hatayı düzelttik.
  • Modüllerin ve bireysel öğelerin ayarlarını değiştirdi ve genişletti.
  • Yerelleştirme üzerinde çalıştık: EN sürümünde ve RU'da da küçük düzenlemeler yaptık (dili hesap ayarlarınızdan değiştirebilirsiniz).

İş süreçleri

  • Datetime türündeki değişkenlerle In Array bloğunun çalışması düzeltildi.
  • Sign RSA bloğundaki bir imza hatası düzeltildi.
  • Write Log bloğunun bir giriş değişkeni olarak Label alanı eklendi.

Harici Sorgu Düzenleyicisi

  • Otomatik tamamlama istek gövdesi eklendi,
  • Doğru boş denetim için harici istek bloklarının sabit üretimi.

Yeni Bloklar

  • DateTime to String - tarih-zamanı dizeye dönüştürün.
  • Dilim dizesi - girişte belirtilen Başlangıç (başlangıç ​​karakterinin sayısı) ve Uzunluk (parçanın uzunluğu) ile dizenin bir bölümünü keser.
  • Concat Strings (Multiple) - Birden çok stringi tek bir string içinde birleştirir.
  • Çift Sayı - Sayının çift olup olmadığını kontrol eder.
  • İstek Gövdesini Al - Seçili isteğin gövdesini içeren bir dize verir.
  • Mantık blokları: Mantık VE, Mantık VEYA, Mantık DEĞİL.
  • Bir dizideki değerleri analiz etmek için bloklar: Dizide Min, Dizide Maks, Dizide Ortalama, Dizide Medyan.

uç noktalar

  • Uç noktalarla web uygulamaları bileşenlerinin çalışması iyileştirildi. Uç nokta ayarları penceresi de değişti - şimdi onunla çalışmak çok daha uygun.
  • WebHook gibi uç noktalar oluşturma yeteneği eklendi.
  • Yetkilendirme uç noktası grubu için IP filtrelerini etkinleştirme izni var.

Web Uygulama Tasarımcısı

Hatalar düzeltildi:

  • form alanları için varsayılan değeri (Varsayılan Değer alanı) kaydetme,
  • onlara birkaç Kontrol sütunu eklerken tabloları görüntüleme,
  • CSV dosyalarının içe aktarılması.

Katma:

  • Görünüm öğesi için Görünüm verilerini yenile eylemi.

Oluşturulan web uygulaması

  • Tablo hücrelerine sözcük kaydırma eklendi,
  • Zaman seçicide sabit zaman görüntüleme hatası,
  • Veritabanında kayıt oluşturma / düzenleme mekanizmasında hata ayıkladık.

Mobil Uygulama Tasarımcısı

Sabit:

  • kaybolan düğmelerle ilgili sorun,
  • dizi formu widget'ları için statik değerlere sahip alanları görüntüleme hatası,
  • Değeri ayarla eylemiyle ilgili birkaç hata,
  • Metin widget'ının girintilerini ayarlama,
  • Gezinti çubuğunda, Üstbilgide veya Altbilgide bulunuyorsa, bir widget'ı Hedef bileşeni olarak atayamama,
  • Mozilla Firefox tarayıcısında maket hataları.

AppMaster.io Geliştirici Uygulaması

iOS: sürüm 2.0.2

  • Yeni özellikler eklendi.
  • Geliştirilmiş önbelleğe alma mekanizması.

Android: sürüm v2.0.12

  • Hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri.

Sonraki güncellemeleri bekleyin

  • İş süreçlerini sıralamak için gruplar oluşturabilme.
  • Mobil uygulamalar için Enum widget'larının çeşitli tasarımı.
  • Modülleri güncellemek için yeni şema.
  • Yeni ayar Yetkilendirme modülü için başarısız oturum açma gecikmesi - başarısız yetkilendirme için yanıt gecikme süresinin ayarlanması.

Yeni modüller

  • Barkod Tarayıcı - barkodlarla çalışın.
  • AdMob - yerel reklam desteği.
  • Google Çeviri - uygulamadaki çeviriler.
  • Google E-Tablolar - Google E-Tablolar ile entegrasyon.
  • Doğrulayıcılar - ortak veri biçimlerinin kontrol edilmesi: vergi kodları, banka kartları vb.

İş süreci blokları

  • Dize Tarihi, Dize Saati - tarih ve saati bir dizeye dönüştürmek,
  • Pow - üs alma,
  • Sqrt - Karekökü hesaplayın.

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