Gedurende de hele maand augustus hebben we de gevestigde functies van ons platform verbeterd. We werkten aan het ontwerp van het platform, breidden de instellingen van modules en individuele componenten uit, sloten taken af die wegens hogere prioriteit waren uitgesteld.

We hebben veel gepraat: met ontwikkelaars van andere no-code platforms, bloggers, potentiële partners, onze nieuwe klanten en degenen die het platform net aan het testen zijn. De feedback bevalt - gebruikers houden van AppMaster.io! Ja, er is veel werk aan de winkel, maar we zien resultaten, het inspireert ons om het project verder te ontwikkelen.

Goed nieuws voor beginners

We hebben een videocursus uitgebracht voor nieuwelingen AppMaster.io 101! Alle video's zijn in het Engels, met EN en RU ondertiteling. Als je nieuw bent op ons no-code platform, bekijk het dan zeker!

Laten we het nu hebben over de meest opvallende updates.

Algemene veranderingen en oplossingen

We hebben verschillende fouten in alle secties hersteld, in het bijzonder - fouten van het resetten van tellers en verdwijnende blokken op de Projectoverzichtspagina.

De instellingen van modules en individuele elementen gewijzigd en uitgebreid.

We hebben gewerkt aan de lokalisatie: we hebben kleine wijzigingen aangebracht in de EN-versie en ook in de RU (u kunt de taal wijzigen in uw accountinstellingen).

Bedrijfsprocessen

De werking van het blok In Array met variabelen van het type datetime is verbeterd.

Een handtekeningfout in het blok Sign RSA opgelost.

Het Label-veld toegevoegd als invoervariabele van het Write Log-blok.

Externe query-editor

Autocomplete request body toegevoegd,

Generatie van blokken van externe verzoeken voor correcte null-controle hersteld.

Nieuwe blokken

DateTime naar String - converteer date-time naar string.

Slice string - snijdt een deel van de string uit met de Start (het nummer van het startteken) en Length (de lengte van het segment) gespecificeerd bij de invoer.

Concat Strings (Multiple) - Voegt meerdere strings samen tot één.

Is Even Number - Controleert of het getal even is.

Get Request Body - Geeft een string met de body van het geselecteerde verzoek.

Logische blokken: Logica AND, Logica OR, Logica NOT.

Blokken voor het analyseren van waarden in een array: Min in Array, Max in Array, Mean in Array, Median in Array.

Eindpunten

Verbeterde werking van webapplicatiecomponenten met eindpunten. Het venster met de eindpuntinstellingen is ook veranderd - het is nu veel handiger om ermee te werken.

De mogelijkheid toegevoegd om endpoints als WebHook aan te maken.

Toegestaan om IP filters in te schakelen voor de Auth endpoint groep.

Ontwerper van webapplicaties

Bugs verholpen:

opslaan van de standaardwaarde (het veld Standaardwaarde) voor de formuliervelden,

weergave van tabellen wanneer er meerdere Control kolommen aan worden toegevoegd,

import van CSV-bestanden.

Toegevoegd:

de actie Weergavegegevens verversen voor het View-element.

Gegenereerde webapplicatie

Woordomloop in tabelcellen toegevoegd,

Fout in tijdweergave in Tijdkiezer opgelost,

Het mechanisme voor het maken/bewerken van records in de database gedebugged.

Ontwerper mobiele toepassing

Opgelost:

het probleem met de verdwenen knoppen,

fout bij het weergeven van velden met statische waarden voor array form widgets,

verschillende fouten met betrekking tot de Set value actie,

het instellen van de inspringingen van de Tekst widget,

onvermogen om een widget toe te wijzen als Doelcomponent als deze in de Navigatiebalk, Koptekst of Voettekst staat,

mockup-fouten in de Mozilla Firefox-browser.

AppMaster.io Ontwikkelaarsapplicatie

iOS: versie 2.0.2

Nieuwe functies toegevoegd.

Verbeterde caching mechanisme.

Android: versie v2.0.12

Bug fixes en prestatieverbeteringen.

Wacht op de volgende updates

Mogelijkheid om groepen te maken voor het sorteren van bedrijfsprocessen.

Het diverse ontwerp van Enum widgets voor mobiele toepassingen.

Nieuw schema voor het bijwerken van modules.

Nieuwe instelling Failed login delay voor de Auth module - instellen van de responsvertragingstijd voor mislukte autorisatie.

Nieuwe modules

Barcode Scanner - werken met barcodes.

AdMob - ondersteuning voor native advertising.

Google Translate - vertalingen in de app.

Google Sheets - integratie met Google Sheets.

Validators - controleren van de formaten van gemeenschappelijke gegevens: belastingcodes, bankkaarten, enz.

Bedrijfsproces blokken

Datum naar String, Tijd naar String - omzetten van datum en tijd in een string,

Pow - exponentiëren,

Sqrt - de vierkantswortel berekenen.

Mis geen belangrijke updates en nieuws - volg onze blog, word lid van het telegram kanaal en neem deel aan de AppMasrer.io community chat!